Incidente stradale alle prime ore del mattino a Malnate. Alle 6.30, lungo la strada provinciale 3, si è verificata una caduta da moto che ha richiesto l’intervento dei soccorsi.

Nell’incidente è rimasta coinvolta una persona. Sul posto sono stati inviati un’ambulanza e un’automedica, entrambi attivati da Areu nell’ambito della Soreu Laghi, per prestare assistenza al motociclista.

L’intervento è stato classificato inizialmente in corso. Per gli accertamenti sulla dinamica dell’incidente sono stati allertati anche i carabinieri di Varese.

L’incidente, che ha riguardato un uomo di 58 anni rimasto ferito in codice giallo, ha causagto gravi disagi alla circolazione nellpora di punta per il traffico da e verso il confine di Stato.

Autolinee varesine fa sapere che «a causa di un incidente stradale in località Folla di Malnate, nella mattinata di oggi mercoledì 18 novembre sono in atto significativi ritardi sulla linea V145 Varese-Clivio»