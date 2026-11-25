Grave incidente stradale nella tarda serata di martedì 24 novembre ad Agno, nel Canton Ticino. Un uomo di 33 anni, cittadino svizzero residente nel Luganese, è morto dopo essere caduto dallo scooter ed essere stato investito da un’automobile.

L’incidente è avvenuto poco dopo le 23 lungo Strada Regina. Secondo una prima ricostruzione della Polizia cantonale, il trentatreenne stava viaggiando in direzione di Ponte Tresa quando, per cause che dovranno essere chiarite dall’inchiesta, ha perso il controllo del veicolo ed è finito sull’asfalto.

Proprio in quel momento, dalla direzione opposta, stava sopraggiungendo un’automobile condotta da una donna di 45 anni, cittadina italiana residente nel Luganese. La conducente non è riuscita a evitare l’impatto e ha investito lo scooterista.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia cantonale e della Polizia Città di Lugano, insieme ai soccorritori della Croce Verde di Lugano. Dopo le prime cure, il ferito è stato trasportato in ambulanza all’ospedale, dove è spirato nella notte.

Le cause e la dinamica esatta dell’incidente sono ora al vaglio degli inquirenti.