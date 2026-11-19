Lo sport come strumento per superare i muri del carcere e imparare che si può andare oltre gli ostacoli anche senza scorciatoie, soprattutto in squadra. Dopo un anno e mezzo di allenamenti, partite e corsi di formazione, si è chiuso il progetto “Liberamente Sportivi”, che dall’avvio nella primavera 2025 ad oggi ha coinvolto decine di detenuti della casa circondariale di Busto Arsizio, con l’obiettivo di aiutarli a dare una svolta al proprio percorso e a costruirsi un nuovo futuro al termine della detenzione attraverso i valori dello sport.

In un anno e mezzo circa, il progetto ha portato tra le mura del carcere corsi di formazione per arbitri di calcio, lezioni di scacchi, e tante ore di sport “sul campo”, tra atletica leggera, fitness, pesistica e calcio. Esperienze attraverso cui per i detenuti non sono arrivati solo successi sul campo – che comunque non sono mancati -, ma anche la capacità di analizzare e imparare dalle sconfitte e, soprattutto, un bagaglio umano che potrà rappresentare un trampolino di lancio per il futuro fuori dal carcere.

«Le attività sportive sono tra quelle che l’ordinamento penitenziario considera finalizzate al trattamento e alla rieducazione dei detenuti – spiega la direttrice della casa circondariale di Busto Arsizio, Elisabetta Palù, insieme alla funzionaria giuridico-pedagogica Natalia Nicolosi -, non solo come momento di ricreativo, ma soprattutto come strumento per indurli a rivisitare il proprio percorso, perché lo sport porta con sé valori come il rispetto, il lavoro di squadra e l’obiettivo da raggiungere. Pensiamo sempre al carcere come un luogo che può aprirsi e l’apertura è proprio il dialogo con le realtà che ci permettono di dare forma a percorsi per i detenuti».

Il progetto è stato sostenuto da un bando finanziato da Sport e Salute – che ha permesso di dare vita ad iniziative analoghe in tutta Italia, come spiega il coordinatore regionale Sport e Salute Lombardia Francesco Toscano, tre delle quali sviluppati proprio in Lombardia – e realizzato grazie al comitato territoriale di Varese del CSI e alla cooperativa Intrecci. «Speriamo che il progetto sia stato utile al percorso di chi sconta la pena – aggiunge Diego Peri, presidente del comitato territoriale di Varese del Centro Sportivo Italiano -, sia sotto il profilo della riflessione, sia in vista del fine pena, per dare strumenti per evitare di cadere di nuovo».

L’obiettivo, ora, è quello di poter dare continuità all’iniziativa, che ha rappresentato un vero e propio «inno al gioco di squadra». «Lo sport non abbatte i muri, ma dà gli strumenti per superarli – sottolinea Gianmarco Duina, coordinatore dell’attività sportiva in carcere e del progetto legato al calcio – e insegna che gli ostacoli si affrontano in squadra per raggiungere un obiettivo. Capire chi ci aiuta a raggiungere l’obiettivo e chi invece ci allontana nello sport è semplice, mentre nella vita non lo è, ma l’attività sportiva insegna che non ci sono scorciatoie e che la cosa più importante è scegliere di ripartire insieme: c’è sempre un nuovo inizio di stagione, ma nel momento fondamentale c’è sempre la responsabilità individuale di scegliere il cambiamento».