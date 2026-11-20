Calcio, la Caronnese rinforza la porta: ufficiale il ritorno di Roberto Barlocco
Il portiere classe 1999 lascia la Lentatese e torna a Caronno Pertusella, mettendosi subito a disposizione dell'allenatore Tomasoni
La Società Sportiva Caronnese ha ufficializzato l’ingaggio di Roberto Barlocco. Il portiere, nato nel 1999, torna a vestire la maglia rossoblù e si unisce immediatamente al gruppo della Prima Squadra.
L’estremo difensore conosce già l’ambiente di Caronno Pertusella, avendo giocato per la società in passato. Barlocco è già a disposizione dell’allenatore Tomasoni e del suo staff tecnico per i prossimi impegni di campionato.
Il percorso calcistico del portiere
Cresciuto nei settori giovanili di Como e Venezia, Barlocco ha costruito la sua carriera tra i campionati di Serie D ed Eccellenza.
Oltre alla precedente esperienza con la Caronnese, il portiere ha difeso le porte di diverse società lombarde e piemontesi, tra cui Seregno, Borgosesia, Gozzano, Ardor Lazzate, Gavirate e Saronno. Prima del trasferimento attuale, ha militato nella Lentatese, squadra con cui ha giocato fino alla scorsa domenica.
Le dichiarazioni dopo la firma
Al momento della firma del contratto, il giocatore ha espresso la propria soddisfazione per il rientro in società.
«Sono davvero felice di tornare alla Caronnese» ha dichiarato Roberto Barlocco. «Qui ho vissuto momenti importanti e ritrovo un ambiente serio, ambizioso e che sento un po’ come casa».
Il portiere ha poi sottolineato la sua disponibilità verso il gruppo: «Arrivo con grande entusiasmo e voglia di mettermi subito a disposizione di mister Tomasoni e dei miei nuovi compagni per dare una mano alla squadra e raggiungere insieme gli obiettivi stagionali».
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