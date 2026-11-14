Calderoli a Varese sul futuro delle Province: “Torni l’elezione diretta del presidente, ma servono le risorse”

Le Province devono tornare a essere enti di primo livello, con un presidente eletto direttamente dai cittadini e una giunta. Lo ha ribadito il ministro per gli Affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli, a margine del convegno “La Provincia che verrà”. L’incontro si è svolto sabato 14 novembre nella sala convegni di Villa Recalcati a Varese, nell’ambito delle iniziative per i cento anni della Provincia (1927-2027).

«Da quando è stata varata la legge Delrio ho combattuto per tornare all’elezione diretta del presidente e ridare una giunta, tanto più anche alle città metropolitane», ha detto Calderoli. Il ministro ha riconosciuto che «il cammino non è stato semplice». Ha però aggiunto che in tempi recenti tutti i partiti si sono detti favorevoli all’assemblea dell’Upi, dove anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha chiesto di far uscire le Province dal limbo.

Quanto ai tempi, la norma «verrà inserita nella riforma del Tuel», attesa a breve in Consiglio dei ministri. In parallelo c’è anche una legge ferma in Senato che, secondo Calderoli, «potrebbe essere fatta ripartire e forse conclusa entro la fine della legislatura». Il ministro ha poi criticato i governi precedenti: «Non ho mai visto un interesse per le Province, se non quello di fare una legge che dice che fino a quando la parola provincia verrà abolita per via costituzionale si gestiranno così, come se fosse una fase transitoria che ormai dura dal 2014».

Il nodo delle risorse

Una riforma senza fondi rischia però di restare un’anatra zoppa, e su questo il ministro si è detto d’accordo. «È la Costituzione stessa che dice che le funzioni fondamentali devono essere interamente finanziate attraverso tributi propri, compartecipazioni o il fondo perequativo». Alcune Regioni hanno restituito alle Province le funzioni ricevute, ma secondo Calderoli non tutte hanno trasferito anche le risorse per svolgerle. Il ministro ha poi indicato una sproporzione nel contributo alla manovra di finanza pubblica: un miliardo e 100 milioni dalle Regioni, 430 milioni dai Comuni e 930 milioni dalle Province, «con un bilancio assolutamente modesto». E ha concluso: «Per fargli fare qualcosa e farglielo fare bene, bisogna dare anche le risorse necessarie».

Il terzo mandato dei sindaci

A Varese, dove si avvicinano le comunali del 2027, resta aperta anche la questione del terzo mandato per i sindaci delle città sopra i 15mila abitanti. «È un po’ come le nuvole, ogni tanto le vedi passare ma poi non si fermano», ha risposto Calderoli. «Alcuni lo vogliono, altri no. Bisogna però cercare di fare leggi che non siano legate alla contingenza, perché serve il terzo mandato al sindaco uscente di un partito piuttosto che di un altro. In passato purtroppo è andata così».

Tre settimane fa a Malpensa il leader della Lega Matteo Salvini si era detto favorevole. Calderoli ha condiviso questa linea: secondo lui tutte le cariche elettive, a partire dai governatori, non dovrebbero avere limiti di mandato. «Se il popolo decide di scegliere una persona, non si capisce perché porre un limite», ha detto, riferendosi ai sindaci dei Comuni più grandi e ai presidenti di Regione. Ha poi ricordato che teoricamente il presidente della Repubblica e il presidente del Consiglio non hanno un limite al numero di mandati.