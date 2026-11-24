Cambiano i responsabili di tre uffici della Polizia di Stato in provincia di Varese. I nuovi incarichi riguardano la Divisione Polizia Anticrimine, la Digos e il Commissariato di Gallarate.

La Divisione Anticrimine passa a Gianluca Dalfino. Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza lo ha promosso da poco primo dirigente della Polizia di Stato. Dalfino lascia la direzione della Digos, dove secondo la Questura ha ottenuto importanti risultati operativi. In passato ha lavorato all’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura, cioè le Volanti, e al Commissariato di Gallarate. Ha prestato servizio anche alla Direzione Investigativa Antimafia (Dia) e ha diretto il Settore Polizia di Frontiera di Luino.

Alla guida della Digos (Divisione Investigazioni Generali e Operazioni Speciali) arriva il vicequestore Luigi Marsico. Fino a oggi Marsico ha diretto il Commissariato di Gallarate, dove era anche Autorità locale di pubblica sicurezza. Nella nota la Questura ricorda la sua attenzione al controllo del territorio, alla gestione dell’ordine pubblico e alla collaborazione con le istituzioni della città.

Il Commissariato di Gallarate passa così al commissario capo Marco Fazio. Fazio arriva in provincia di Varese dopo cinque anni al Compartimento Polizia Ferroviaria per la Lombardia, a Milano.

Il questore ha augurato buon lavoro ai tre dirigenti. Si è detto certo che la loro esperienza aiuterà a rendere ancora più efficaci la prevenzione e il controllo del territorio a servizio dei cittadini.