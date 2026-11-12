Camion perde il carico sulla Valassina, bobine di metallo travolgono un’auto

Un incidente impressionante ha paralizzato nella tarda mattinata di giovedì 12 novembre la Statale 36, nel tratto della Valassina compreso tra Lissone e Muggiò, in direzione Lecco: un camion che trasportava pesanti bobine di cavo metallico è rimasto coinvolto in uno scontro con una Fiat Punto. In seguito all’impatto, per cause ancora in corso di accertamento, il carico del mezzo pesante si è riversato sulla carreggiata, finendo sull’automobile e schiacciandola.

L’allarme è scattato intorno alle 12.18. Secondo le prime ricostruzioni, dopo l’urto il mezzo pesante si sarebbe inclinato o ribaltato su un fianco, mentre diverse bobine sono finite sulla sede stradale.

La Fiat Punto è rimasta incastrata tra il carico e il camion, riportando danni gravissimi alla carrozzeria. Alcune immagini diffuse dopo l’incidente mostrano l’utilitaria quasi divisa in due dal peso delle bobine.

Nonostante la violenza dell’impatto, il conducente dell’auto, un uomo di 49 anni che viaggiava da solo, è sopravvissuto: la parte dell’abitacolo occupata dall’automobilista non sarebbe stata colpita direttamente dal peso maggiore del carico.

Sul posto sono intervenuti i sanitari con ambulanza e automedica. Il 49enne è stato inizialmente valutato in codice giallo, ma dopo i primi accertamenti le sue condizioni sono risultate meno gravi di quanto si fosse inizialmente temuto.

L’uomo è stato quindi trasportato in codice verde all’ospedale San Gerardo di Monza.

Complesse le operazioni di soccorso e messa in sicurezza. Sono intervenute le squadre dei Vigili del fuoco del Comando provinciale di Monza e Brianza, con un’autopompa serbatoio proveniente dal distaccamento di Desio e un carro fiamma da Lissone.

I pompieri hanno lavorato per mettere in sicurezza i mezzi, liberare l’area e consentire il recupero delle pesanti bobine finite sull’asfalto. È stato necessario anche l’intervento di un’autogrù per la movimentazione del carico e del mezzo pesante.

Presenti anche i Carabinieri della Compagnia di Desio e gli agenti della Polizia Stradale, impegnati nei rilievi per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.