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Romana Dell’Erba è oggi una delle esponenti di spicco di Fratelli d’Italia a Varese. Alle elezioni regionali del 2023 ha ottenuto quasi 1.300 preferenze ed è subentrata in consiglio regionale a settembre 2024, dopo la scomparsa di Giuseppe De Bernardi Martignoni, storico esponente del partito di Giorgia Meloni a Gallarate. Con lei abbiamo parlato dello stato del centrodestra in vista delle prossime elezioni comunali nel capoluogo.

«Prima di tutto la credibilità»

La prima parola che Dell’Erba mette sul tavolo è credibilità. «Innanzitutto serve credibilità per l’elettorato», afferma. La sua analisi parte da un dato: a Varese, ritiene, l’elettorato è prevalentemente di centrodestra, e quando la coalizione non vince non è perché prevalga la sinistra. «Non è perché vince la sinistra, ma perché noi non siamo stati in grado di consolidare un certo consenso».

Il voto, spiega, non va chiesto, ma conquistato: «Il voto è l’espressione finale di un certo tipo di credibilità e di consenso valoriale, di idea, di progetto, di programma, di visione». Secondo la consigliera si è indebolita l’immagine di un centrodestra «forte, presente e puntuale», mentre il centrosinistra, pur criticato per i cantieri aperti e per le fragilità sul fronte sociale e della sicurezza, resta in campo.

Il racconto dal ristorante: «Ma allora avete scelto il candidato?»

Dell’Erba porta anche l’esperienza di chi lavora a contatto con il pubblico, come titolare di un ristorante: «La gente viene da me, mi incontra e mi chiede: ma allora avete scelto il candidato?». Il tormentone dei nomi, osserva, non scalda i cittadini: il cosiddetto totonomi, sottolinea, non entusiasma l’elettore finale.

I temi: servizi, sociale, sicurezza

Sui temi che i cittadini indicano come centrali per la prossima campagna elettorale, la consigliera cita al primo posto la vivibilità dei servizi, intesa come reale disponibilità degli uffici. Porta un esempio concreto: «Ho seguito la pratica di una mamma con una bambina disabile: per avere il parcheggio davanti a casa ho dovuto lottare due mesi rincorrendo una burocrazia lenta e farraginosa».

Da qui il discorso si allarga all’accessibilità, all’eliminazione delle barriere architettoniche, al degrado, al commercio e alla sicurezza. Non vuole però fare «la lista della spesa di quello che non va»: lo dice, precisa, «da donna delle istituzioni» che conosce il funzionamento di una macchina amministrativa. Quello che i cittadini percepiscono, riassume, «è un’assenza nei servizi alla persona»: cura, attenzione alla sicurezza, al degrado e all’attrattività, cioè «il comfort di vivere una città vicina».

Le date che slittano

Il nodo politico è il tempo. Dell’Erba ricorda gli stati generali del centrodestra, organizzati nel febbraio scorso, e l’impegno preso allora a dare il nome del candidato. Le scadenze si sono spostate di mese in mese: prima il 21 aprile, poi il 21 giugno, e ora si parla della metà di dicembre o del periodo natalizio. «È tardi, sempre di più. Bisogna essere seri».

Da cittadina, prima ancora che da amministratrice, dice di credere «nella coerenza e nella credibilità» e si definisce «amareggiata»: si presenta come «donna di destra, imprenditrice, mamma» che vive a Varese da anni.

Il peso delle altre città e la «troppa prudenza»

Alla domanda su un nome da sostenere, risponde che il tavolo di trattativa è gestito dal presidente di circolo insieme al provinciale, con un atteggiamento che definisce prudenziale. Pesano, spiega, anche gli equilibri nelle altre grandi città: «Le primarie su Busto, e le altre città, incidono sulle sorti di Varese». Quanto a una sua eventuale candidatura, precisa che al momento non è sul tavolo.

La consigliera cita anche i nomi che circolano e indica quelli che a suo dire il partito avrebbe potuto mettere in campo: accanto a Cattaneo, Monti e Marsico, vale a dire i nomi che si sentono fare con più insistenza e da mesi, «anche noi abbiamo dei nomi, che sono Montalbetti e Zocchi», dice. Ma «almeno fino a oggi c’è stato un atteggiamento troppo prudente, quasi passivo da parte di Fratelli d’Italia», sottolinea la consigliera meloniana.



Busto, Gallarate e Varese: «Cosa sta rivendicando Fratelli d’Italia?»

È il passaggio più netto. Dell’Erba ricorda le dichiarazioni del circolo di Busto Arsizio, che rivendica la continuità amministrativa con un sindaco di Fratelli d’Italia, e quelle di Gallarate, dove si rivendica l’alternanza perché porta «energia vitale nuova». «La continuità è un valore, l’alternanza è un valore. E a Varese qual è il valore?». Fratelli d’Italia, sottolinea, è il primo partito della coalizione, ma a Varese, a suo avviso, il partito sta in coda: «A Varese, cosa stiamo rivendicando? Niente? Mi sembra che su scala provinciale il capoluogo sia al terzo posto nelle priorità del partito».

L’auspicio: «Il miglior nome possibile, uomo o donna»

In chiusura Dell’Erba dice di augurarsi che «l’ultima parola data valga», cioè che arrivi presto una definizione del candidato o della candidata, possibilmente espressione di Fratelli d’Italia. In ordine di priorità, però, il suo pensiero è un altro: «Se Busto rivendica la continuità e Gallarate l’alternanza, io per Varese rivendico il miglior nome possibile che possa vincere. Uomo o donna che sia, ma credibile e coerente, capace di raccogliere il consenso. E che arrivi presto».