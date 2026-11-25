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Ammontano a 10.272.330,43 euro le risorse destinate da Regione Lombardia alla Provincia di Varese attraverso i proventi delle grandi derivazioni idroelettriche. Il finanziamento rientra nel pacchetto complessivo da oltre 14 milioni di euro approvato dalla Giunta regionale — su proposta dell’assessore a Enti locali, Risorse energetiche e Utilizzo risorsa idrica Massimo Sertori — per sostenere investimenti concordati con gli enti locali. La quota assegnata al Varesotto, la più consistente tra quelle ripartite tra Città Metropolitana di Milano e le province di Como, Lecco, Monza e Brianza e Varese, deriva per 1.391.349,87 euro dai canoni introitati nel 2025 e per 8.880.980,56 euro dagli arretrati relativi al periodo 2021-2025, corrisposti nel 2026 da Enel Produzione spa ed Enel Green Power Italia.

Le dichiarazioni

«Si tratta di risorse prodotte dai territori e che a loro destiniamo nell’ottica di un autentico federalismo demaniale in ambito idrico, ovvero il nostro “oro blu”», ha affermato l’assessore Massimo Sertori. «Grazie alle intese gli enti beneficiari potranno trasformare in realtà progetti, soprattutto di difesa e resilienza del territorio, ma anche di carattere viabilistico, che rivestono particolare importanza per cittadini e imprese».

Gli interventi principali in provincia di Varese

Il piano approvato per il territorio varesino concentra le risorse più ingenti su due opere infrastrutturali, affiancate da interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nei comuni e nelle comunità montane:

Laveno Mombello: 4.000.000 di euro per il rifacimento del ponte sul torrente Boesio e la sistemazione della viabilità correlata.

Travedona Monate: 3.647.217,04 euro per la realizzazione del nuovo collegamento tra la strada provinciale 32 e la strada statale 629.

Biandronno: 600.000 euro per la messa in sicurezza e la regimazione idraulica di un tratto del fosso in località via Europa.

Porto Valtravaglia: 300.000 euro per un’opera di sostegno spondale e la messa in sicurezza del percorso pedonale lungo la SP 69 in località Punta Molino, con la realizzazione di una nuova passerella sul torrente Ronè.

Viggiù: 300.000 euro per l’intervento di sistemazione idraulica della Val Luera.

Maccagno con Pino e Veddasca: 198.470 euro per proseguire i monitoraggi della frana di Armio e realizzare opere di regimazione idraulica.

Cuasso al Monte: 91.643,39 euro per consolidamento spondale, regimazione idraulica e ripristino di un ponticello pedonale lungo il torrente Stivione.

I fondi alle Comunità Montane

Il programma assegna inoltre 705.000 euro alla Comunità Montana Valli del Verbano per sei interventi distribuiti sul territorio: 260.000 euro per la riduzione del rischio idrogeologico lungo la strada intercomunale tra Brissago Valtravaglia, Porto Valtravaglia e Castelveccana (primo lotto); 240.000 euro per il ripristino dell’ex strada militare in via dei Ronchi a Germignaga; 65.000 euro per la mitigazione del dissesto del Rio Mola a Casalzuigno; 60.000 euro per il riassetto idrogeologico del torrente Bulgherone a Orino; 50.000 euro per il dissesto della strada comunale in località Sorti a Montegrino Valtravaglia; 30.000 euro per la messa in sicurezza dell’ex provinciale Duno-San Martino nel tratto di Cuveglio.

Alla Comunità Montana del Piambello vanno invece 430.000 euro destinati a tre opere: 250.000 euro per la messa in sicurezza del versante a monte della strada tra Viconago e Arbizzo (valle del torrente Tarca) e 100.000 euro per palificazioni di sostegno sulla strada tra Viconago e Ponte Tresa nel comune di Cadegliano Viconago, oltre a 80.000 euro per la sistemazione idraulico-forestale lungo la provinciale tra Marzio e Ardena nel territorio di Marzio.