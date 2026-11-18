La provincia di Varese ha perso la sua donna più longeva. Rosa Rasi, vedova Salmeri, si è spenta lunedì 16 novembre a Cantello all’età di 108 anni compiuti lo scorso giugno. Era anche la cittadina più anziana del paese.

Era nata il 14 giugno 1918 a Montagnareale, in provincia di Messina, e ha vissuto più di un secolo di storia. Pochi mesi fa Cantello aveva festeggiato con lei il traguardo dei 108 anni. Alla festa c’erano i familiari e i rappresentanti del municipio, che le avevano portato gli auguri dell’amministrazione e di tutta la comunità.

Il rosario e il funerale sono stati celebrati questa mattina, mercoledì 18 novembre, nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo di via Martegnani. Dopo la cremazione a Giubiano, le ceneri saranno tumulate nel cimitero di Cantello.

La signora Rosa ha attraversato oltre un secolo di storia, vedendo trasformarsi il mondo e il territorio circostante, pur rimanendo saldamente legata alle proprie radici.