Cantello saluta Rosa Rasi, a 108 anni era la donna più longeva della provincia di Varese
Nata in Sicilia nel 1918, a giugno aveva festeggiato il compleanno con la famiglia e il Comune. Questa mattina i funerali nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo
La provincia di Varese ha perso la sua donna più longeva. Rosa Rasi, vedova Salmeri, si è spenta lunedì 16 novembre a Cantello all’età di 108 anni compiuti lo scorso giugno. Era anche la cittadina più anziana del paese.
Era nata il 14 giugno 1918 a Montagnareale, in provincia di Messina, e ha vissuto più di un secolo di storia. Pochi mesi fa Cantello aveva festeggiato con lei il traguardo dei 108 anni. Alla festa c’erano i familiari e i rappresentanti del municipio, che le avevano portato gli auguri dell’amministrazione e di tutta la comunità.
Il rosario e il funerale sono stati celebrati questa mattina, mercoledì 18 novembre, nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo di via Martegnani. Dopo la cremazione a Giubiano, le ceneri saranno tumulate nel cimitero di Cantello.
La signora Rosa ha attraversato oltre un secolo di storia, vedendo trasformarsi il mondo e il territorio circostante, pur rimanendo saldamente legata alle proprie radici.
Festa per i 108 anni di Rosa Rasi: è lei la cittadina più longeva di Cantello
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