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A Samarate la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne porta con sé un nome preciso, quello di Teresa Stabile. La donna, 55 anni, è stata uccisa dal marito Vincenzo Gerardi il 16 aprile 2025 nel cortile del condominio di via San Giovanni Bosco. Vivevano lì in due appartamenti diversi, dopo che lei aveva deciso di separarsi. Ieri sera il pubblico ha riempito la sala per l’appuntamento che il Comune ha organizzato con la Pro Loco in occasione del 25 novembre.

Sul palco le Sorelle Borromee, accompagnate dal loro gruppo di musicisti, hanno proposto letture e canti che hanno alternato delicatezza, ironia e impegno civile. Al centro c’erano le donne, raccontate nella loro forza e nella loro fragilità, nel coraggio e nella capacità di ricominciare. Il filo conduttore era non accontentarsi e costruire relazioni fondate sul rispetto e sulla libertà.

Il momento più intenso è arrivato alla fine, con la testimonianza di una familiare di Teresa Stabile. Nel messaggio di ringraziamento diffuso dopo la serata, l’amministrazione comunale l’ha definita «un contributo autentico e toccante, che si inserisce nel ricordo di altre vicende tragiche e crudeli che hanno attraversato la nostra comunità». E ha aggiunto: «Parole che richiamano tutte e tutti a una responsabilità condivisa, quotidiana e concreta».

Il Comune ha ringraziato le Sorelle Borromee, i musicisti, la Pro Loco e chi ha scelto di esserci e di ascoltare. Ha ricordato anche che «il 25 novembre non si esaurisce in una singola data, ma resta un impegno da portare avanti ogni giorno, nei luoghi in cui viviamo e cresciamo insieme».

Il ricorso in appello

Proprio oggi, il giorno dopo la serata, si è saputo che Vincenzo Gerardi ricorrerà in appello contro la sentenza di primo grado. Il 24 luglio la Corte d’Assise di Busto Arsizio, presieduta da Giuseppe Fazio, lo aveva condannato all’ergastolo. La Corte aveva accolto la richiesta del pubblico ministero Ciro Caramore e riconosciuto le aggravanti della premeditazione e degli atti persecutori. Gerardi, che oggi ha 58 anni, era stato arrestato in flagranza e aveva confessato. La sentenza riconosceva anche ai genitori, ai due figli e alla sorella della vittima una provvisionale complessiva di 880mila euro, immediatamente esecutiva.