Un’esplosione durante la preparazione di un pasto all’aperto ha provocato il ferimento di due persone domenica pomeriggio, 22 novembre, a Riva San Vitale, nel Canton Ticino. L’incidente è avvenuto poco dopo le 14, nei pressi del parco Rocul. A rimanere ferite sono state una donna di 36 anni e una minorenne. (immagine d’archivio)

Secondo una prima ricostruzione della Polizia cantonale, la donna, cittadina afghana residente nel Mendrisiotto, stava cucinando all’aperto utilizzando una pentola appoggiata su una stufa a legna. Per cause che dovranno essere chiarite dall’inchiesta, si è verificato uno scoppio che ha investito lei e la ragazza.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia cantonale e della Polizia Città di Mendrisio, insieme ai soccorritori del Servizio Autoambulanza Mendrisiotto e della Rega. Dopo le prime cure, entrambe le ferite sono state trasportate in ambulanza in ospedale.

Le condizioni della 36enne sono apparse subito serie: la donna ha riportato gravi ustioni che hanno reso necessario un successivo trasferimento in elicottero in una struttura ospedaliera specializzata oltre San Gottardo. Meno gravi, invece, le condizioni della minorenne.