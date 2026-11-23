Canton Ticino, scoppia una pentola su una stufa a legna: gravemente ustionata una donna di 36 anni
L'incidente domenica pomeriggio nei pressi del parco Rocul. Ferita anche una minorenne. La donna è stata trasferita in elicottero in una struttura specializzata oltre San Gottardo
Un’esplosione durante la preparazione di un pasto all’aperto ha provocato il ferimento di due persone domenica pomeriggio, 22 novembre, a Riva San Vitale, nel Canton Ticino. L’incidente è avvenuto poco dopo le 14, nei pressi del parco Rocul. A rimanere ferite sono state una donna di 36 anni e una minorenne. (immagine d’archivio)
Secondo una prima ricostruzione della Polizia cantonale, la donna, cittadina afghana residente nel Mendrisiotto, stava cucinando all’aperto utilizzando una pentola appoggiata su una stufa a legna. Per cause che dovranno essere chiarite dall’inchiesta, si è verificato uno scoppio che ha investito lei e la ragazza.
Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia cantonale e della Polizia Città di Mendrisio, insieme ai soccorritori del Servizio Autoambulanza Mendrisiotto e della Rega. Dopo le prime cure, entrambe le ferite sono state trasportate in ambulanza in ospedale.
Le condizioni della 36enne sono apparse subito serie: la donna ha riportato gravi ustioni che hanno reso necessario un successivo trasferimento in elicottero in una struttura ospedaliera specializzata oltre San Gottardo. Meno gravi, invece, le condizioni della minorenne.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Viacolvento su Da Novara a Malpensa, Varese e Lugano senza cambiare treno: dal 2027 una nuova linea ferroviaria
Bustocco-71 su Da Novara a Malpensa, Varese e Lugano senza cambiare treno: dal 2027 una nuova linea ferroviaria
principe.rosso su Sciopero generale a Varese, con gli studenti "tre generazioni in piazza per difendere il futuro"
Felice su Sciopero generale a Varese, con gli studenti "tre generazioni in piazza per difendere il futuro"
Agostino De Zulian su Luca Spada: da Malgesso a Eolo, così è nato l'unicorno italiano delle telecomunicazioni
principe.rosso su Elezioni 2027 a Gallarate, Giovanni Pignataro presenta la sua candidatura. "Andiamo oltre il clima da guerra civile"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.