È morto Giancarlo Aspesi, ex sindaco di Cardano al Campo dal 1997 al 2002, geometra di professione e grande appassionato della storia della sua città. Nel corso degli anni aveva dedicato tempo ed energie alla ricostruzione delle vicende della comunità cardanese, raccogliendo documenti e testimonianze per conservare la memoria dei luoghi e delle persone che hanno contribuito alla crescita del paese. (in apertura Giancarlo Aspesi in una foto di qualche anno fa)

Oltre all’esperienza amministrativa alla guida del Comune, Giancarlo Aspesi aveva coltivato un profondo interesse per la storia locale, trasformandolo in un lungo lavoro di ricerca dedicato agli edifici pubblici e alle loro origini. Nel 2012 aveva avviato un progetto di ricostruzione storica delle proprietà comunali, con l’obiettivo di comprendere come fossero nate, come si fossero trasformate nel tempo e quale ruolo avessero avuto nella vita della comunità.

Un lavoro che, nell’arco di due anni, lo aveva portato a raccogliere una grande quantità di documenti, consultando archivi e fonti non soltanto a Cardano al Campo, ma anche nei comuni e nelle parrocchie vicine. La sua ricerca rappresentava anche un approfondimento del volume “Storia di una comunità laboriosa”, realizzato durante il suo mandato da sindaco, tra il 1997 e il 2002.

Per Aspesi, conoscere il passato significava soprattutto offrire strumenti utili alle nuove generazioni e contribuire a ricostruire il rapporto di fiducia tra cittadini e istituzioni. «L’obiettivo che mi sono voluto prefiggere è quello di far rinascere anche questo aspetto della storia di Cardano», aveva raccontato, sottolineando l’importanza di trasmettere la memoria cittadina non soltanto a chi era nato in paese, ma anche a chi aveva scelto di viverci.

Anche l’Azienda Speciale Servizi Pubblici di Cardano al Campo ha espresso il proprio cordoglio per la scomparsa dell’ex sindaco, ricordandone «l’impegno disinteressato a favore delle Istituzioni e della Comunità cardanese». Un riconoscimento al lavoro svolto da Aspesi per la città, sia durante la sua esperienza amministrativa sia negli anni successivi, attraverso la ricerca e la valorizzazione della storia locale.

I funerali di Giancarlo Aspesi si svolgeranno lunedì 23 novembre alle 15 nella chiesa parrocchiale di Sant’Anastasio a Cardano al Campo, dove sarà celebrata la messa funebre. Al termine della cerimonia il corteo proseguirà verso il cimitero.

La famiglia ha chiesto di non inviare fiori, ma di destinare eventuali offerte alla Caritas della Comunità Pastorale Maria Ausiliatrice.