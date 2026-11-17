Carlo Marrale al Miv di Varese: i successi dei Matia Bazar, un inedito e il ricordo di Bruno Lauzi
Il chitarrista e compositore, cofondatore della storica band genovese, sul palco della multisala Impero con i Maestri Angelo Quatrale e Franco Frassinetti
Un pubblico che ha potuto ascoltare da vicino alcune delle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Lunedì 16 novembre Carlo Marrale ha suonato al Miv, la multisala Impero di Varese, insieme ai Maestri Angelo Quatrale e Franco Frassinetti, in un concerto che ha ripercorso la sua lunga carriera.
Marrale è tra i fondatori dei Matia Bazar e ha firmato molti dei brani più amati del gruppo. Sul palco ha alternato i grandi successi della band alle canzoni della sua carriera personale, in un viaggio musicale che ha attraversato decenni di musica italiana.
Il momento più speciale della serata è stato un brano inedito: una canzone scritta trent’anni fa e mai cantata in pubblico prima d’ora. Marrale ha scelto proprio il palco varesino per farla ascoltare per la prima volta.
C’è stato spazio anche per un ricordo di Bruno Lauzi, cantautore della scuola genovese come lo stesso Marrale, che per molti anni ha vissuto a Varese. È stato un omaggio sentito, che ha legato ancora di più la serata alla città.
Il clima intimo del concerto ha fatto il resto. Marrale stesso, dal palco, ha detto di sentirsi «a casa».
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