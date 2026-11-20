Un traguardo straordinario quello tagliato oggi, venerdì 20 novembre, da Carmela Lozza, che spegne ben 106 candeline alla Fondazione Don Gnocchi di Malnate. Nata a Varese nel 1920, nonna Carmela rappresenta un vero e proprio pezzo vivente di storia del territorio, testimone lucida e instancabile di oltre un secolo di cambiamenti, sempre affrontati con lo spirito indomito che ancora oggi la contraddistingue.

Una vita di lavoro e dedizione alla famiglia

Varesina doc, Carmela ha legato la sua esistenza al territorio, trascorrendo una lunga e significativa parentesi di vita anche a Malnate. Donna dal carattere forte e tenace, in gioventù ha contribuito in prima persona allo sviluppo industriale della zona, lavorando dapprima nello storico calzificio Malerba e successivamente in un’azienda meccanica, prima di scegliere di dedicarsi a tempo pieno alla cura della casa e dei propri cari.

Nel 1955 è arrivato il matrimonio con l’amato Giancarlo, rimasto suo compagno di vita fino alla scomparsa avvenuta nel 1998. Dalla loro unione è nato un unico figlio, ancora oggi presenza costante e affettuosa al suo fianco. Dal 2022 nonna Carmela è ospite della struttura malnatese della Fondazione Don Gnocchi, dove è diventata fin da subito una figura cara a tutti, apprezzata per la sua straordinaria lucidità e per la capacità di raccontare con vividezza il passato.

La passione per i fiori e il ballo sulle note del tango

Dietro a un temperamento deciso e battagliero batte però un cuore profondamente romantico e vivace. Grande amante dei fiori, che hanno sempre colorato e rallegrato le sue giornate, Carmela nutre da sempre una profonda passione per la musica e, in modo particolare, per il tango.

Quando la conversazione si sposta sui ricordi dei suoi vent’anni, gli occhi le si illuminano e non perde occasione per rievocare con entusiasmo le serate trascorse in pista a ballare sulle note appassionate de “La Cumparsita”, il suo brano del cuore di sempre.

L’affetto di ospiti e operatori nel giorno della festa

Oggi, al raggiungimento dei 106 anni, Carmela Lozza resta per chi la conosce un esempio luminoso di gioia di vivere: una donna che ha saputo attraversare più di un secolo con eleganza, conservando intatto il ritmo della musica nella memoria e la forza di chi non si è mai arreso davanti alle sfide della vita.

In questa giornata speciale, intorno a lei si sono stretti con affetto il figlio, tutti gli ospiti della residenza e gli operatori della Fondazione Don Gnocchi, che ogni giorno hanno il privilegio di ascoltare e custodire i suoi preziosi ricordi.