Carolina, una vita dedicata agli altri. A Varano Borghi il ricordo di un’eroina silenziosa
Venerdì 20 novembre, alle 21, alla Biblioteca Comunale di Varano Borghi la presentazione di due libri dedicati alla vita di un’ostetrica del Novecento, simbolo delle tante donne che hanno lasciato un segno profondo nella propria comunità
Ci sono donne che, pur senza entrare nei libri di storia, hanno lasciato un’impronta indelebile nella vita di intere comunità. Donne coraggiose, capaci di affrontare le sfide del proprio tempo con determinazione e generosità. Carolina era una di loro.
Alla sua storia è dedicato l’incontro in programma venerdì 20 novembre, alle ore 21, alla Biblioteca Comunale di Varano Borghi, durante il quale saranno presentati i volumi “Carolina. Una vita per la vita” e “Carolina. Nei ricordi e nel cuore”, pubblicati da Albaccara Casa Editrice.
Ostetrica del Novecento, Carolina ha vissuto in un’epoca in cui scegliere liberamente il proprio futuro, soprattutto per una donna, non era affatto scontato. Con passione e determinazione ha saputo costruire la vita che desiderava, dedicandosi a un lavoro che amava profondamente: accompagnare nuove vite nel mondo e prendersi cura delle persone. Senza però rinunciare alla famiglia, agli affetti e a quella quotidianità fatta di piccoli gesti che danno valore all’esistenza.
La sua figura è diventata un punto di riferimento per la comunità, lasciando ricordi ancora vivi in chi l’ha conosciuta. Una testimonianza che parla anche al presente, richiamando l’importanza della libertà di scelta, della realizzazione personale e dell’equilibrio tra lavoro e affetti.
A raccontarne la storia sarà Carmelo Corrado Occhipinti, autore ed editore di Albaccara Casa Editrice, vincitore del secondo premio al concorso internazionale DivinaMente Donna. Insieme a lui interverranno Chiara Occhipinti e Giovanni Pigni, figlio di Carolina. La serata, promossa dal Comune di Varano Borghi con VaranoLegge, sarà arricchita dalle letture a cura di VaranoLegge, accompagnate dalla fisarmonica di Gigliola Lo Russo.
Premiato a Roma il libro “Carolina, una vita per la vita” sulla storica ostetrica di Fagnano Olona
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