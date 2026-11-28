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Il Comune di Caronno Varesino ha ricevuto il “Cresco Award – Città Sostenibili”, premio nazionale giunto all’undicesima edizione. La premiazione si è svolta venerdì 27 novembre alla Fiera di Verona, durante la 43ª Assemblea nazionale dell’ANCI.

Il premio è promosso da Fondazione Sodalitas con il patrocinio di ANCI e la collaborazione della Rete dei Comuni Sostenibili. Valorizza le iniziative degli enti locali in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030. Quest’anno hanno partecipato 140 progetti presentati da 113 enti. Caronno Varesino si è distinto nella categoria “Contrasto alla denatalità, conciliazione famiglia-lavoro e coesione sociale”.

Il progetto premiato è uno sportello di ascolto e orientamento gratuito, voluto dall’assessorato ai Servizi sociali. Aiuta i cittadini ad affrontare i problemi di tutti i giorni e facilita l’accesso ai servizi comunali, territoriali e regionali. Si occupa in particolare della conciliazione tra famiglia e lavoro, con l’obiettivo di evitare che le donne debbano lasciare il lavoro dopo la maternità.

Lo sportello è gestito dall’associazione Circolo FENAPI Sette Laghi, con operatori volontari. Lavora insieme a un patronato autorizzato dal ministero del Lavoro, che si occupa del segretariato sociale. È collegato anche alla sperimentazione dei Centri per la Famiglia di ATS Insubria, in particolare al progetto guidato dalla Fondazione Centro per la Famiglia Istituto “La Casa di Varese”. Gli Uffici di Piano di Varese, Azzate e Arcisate partecipano a un tavolo di coordinamento per seguire i casi più complessi.

«Siamo profondamente orgogliosi di questo riconoscimento, che premia l’impegno concreto del nostro Comune verso lo sviluppo sostenibile e il benessere della comunità», fa sapere l’amministrazione comunale. «Essere selezionati tra oltre cento enti a livello nazionale conferma che la sinergia tra istituzioni, volontariato qualificato, patronati e reti territoriali è lo strumento più efficace per affiancare le famiglie, tutelare il lavoro femminile e rendere i servizi davvero accessibili ai cittadini».