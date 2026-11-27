Scegli VareseNews come fonte preferita su Google

Vittoria Licari, musicologa, pianista e clavicembalista, è attiva anche nel campo della saggistica e del giornalismo musicale. Collabora stabilmente con il Corriere del Teatro, rivista specializzata nel teatro musicale, e con il portale multilingue www.euphonia.lu, alla cui creazione ha contribuito.

In questo contributo racconta la sua esperienza alla prima assoluta di “Caruso & the Girl”, l’opera del compositore milanese Paolo Coggiola, nata da un’idea di Serena Nardi, regista e ideatrice del Varese Estense Festival Menotti, che ne ha firmato anche il libretto.

Ho recentemente assistito, presso il Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano alla prima assoluta di “Caruso & the Girl”, opera in un prologo e due atti del compositore milanese Paolo Coggiola, da un’idea di Serena Nardi – regista e ideatrice di Varese Estense Festival Menotti – che è anche autrice del libretto.

L’ho trovata un’opera originale e accattivante, costruita sugli aspetti più dolorosi che segnarono la vita del grande artista: le relazioni sentimentali e familiari difficili, una voce dal grande impatto emotivo sul pubblico, ma con la quale aveva un rapporto tormentato, come tormentato era il legame con la sua città natale, Napoli, da cui era partito alla ricerca della propria affermazione sociale, e dalla quale si era sentito “respinto” come artista.

Mi è parsa particolarmente interessante la scelta di rappresentare Caruso come una figura sorprendentemente moderna, ampliando il racconto biografico tradizionale. Il divo diventa così una sorta di prima “media star” della storia della lirica, capace di intuire il potere della registrazione sonora – in ciò favorito da una voce particolarmente fonogenica – e della propria immagine pubblica.

Mi ha convinto, e molto, la partitura di Paolo Coggiola, chiamato a dare voce musicale a una vicenda fatta di passioni, contraddizioni e slanci emotivi. Il suo linguaggio si muove su un originale tessuto musicale da cui emergono citazioni pucciniane che accompagnano la scena come una colonna sonora della vita del tenore: avvolgente, ricca di lirismo e sempre al servizio del racconto. La musica non si limita a commentare l’azione, ma ne sottolinea i passaggi più intensi, restituendo al pubblico, con immediatezza, il tormento privato e la grandezza artistica del protagonista.

La struttura drammaturgica alterna momenti di forte tensione privata, come la dolorosa separazione dalla compagna Ada Giachetti – madre dei suoi due figli, nonché cantante lirica della quale Caruso si era innamorato quando entrambi interpretavano La bohème al Politeama di Livorno – a episodi di grande respiro storico e artistico, culminando in una glorificazione del talento italiano con l’incontro fra Caruso, Puccini, Toscanini e Gatti Casazza – direttore del Metropolitan – nella New York del 1910, in occasione della prima assoluta de La fanciulla del West. A questo punto, ecco il colpo di scena: l’allucinazione del protagonista che vede nella protagonista dell’opera Emmy Destin – “the Girl”, appunto – le sembianze della perduta Ada, cui fa seguito un finale che non esiterei a definire “epico”, in quanto vede l’ingresso degli emigranti napoletani, per i quali il riscatto sociale di Caruso costituisce il loro stesso riscatto, chiudendo così il cerchio con la patria in cui Enrico, come si suol dire, non era stato “profeta”.

Ottima, nel complesso, l’esecuzione, con il tenore Carlo Celotti (Enrico Caruso), il soprano Renata Campanella (Ada Giachetti), il mezzosoprano Samanta Tosi (Rina Giachetti, sorella di Ada), il basso Luca Gallo (nel doppio ruolo del medico Antonio Cardarelli e di Giulio Gatti Casazza, il baritono Albert Buttigieg (Giacomo Puccini), il tenore Michele Galbiati (Arturo Toscanini) e il basso Giacomo Capra (nella parte di Cesare Romati, autista di casa Caruso, per seguire il quale Ada lo abbandona).

Perfetta la direzione di Riccardo Bianchi alla guida dell’Orchestra Thais, a cui si è unita la Corale Lirica Ambrosiana diretta da Roberto Ardigò.

Particolare curioso e suggestivo: al Teatro Lirico Enrico Caruso riportò i primi successi milanesi, in particolare quando interpretò Maurizio di Sassonia in occasione della prima rappresentazione di Adriana Lecouvreur di Francesco Cilea, il 6 novembre 1902. Una sede ideale, dunque, per questa nuova partitura che lo celebra oltre centovent’anni dopo.

Vittoria Lìcari