

La violenza di genere, il patriarcato e il difficile percorso delle donne che cercano di uscire da situazioni di pericolo. Sono questi i temi al centro della nuova puntata di Noise, il programma di Radio Materia condotto da Arianna Bonazzi, che ha ospitato Beatrice e Ilenia, operatrici di Casa Antigone, una casa rifugio a indirizzo segreto che accoglie donne e bambini vittime di violenza.

Un dialogo che ha permesso di conoscere da vicino una realtà spesso poco visibile, fatta di emergenze, protezione, accompagnamento e percorsi di ricostruzione personale. Ma anche di riflettere su quanto la violenza sia radicata nella società e su come l’educazione, l’ascolto e la sorellanza possano contribuire a contrastarla.

Casa Antigone, un luogo sicuro per ricominciare

Una casa rifugio non è semplicemente una struttura di accoglienza. È un luogo protetto, il cui indirizzo deve rimanere segreto, pensato per donne e bambini che si trovano in situazioni di pericolo particolarmente grave.

Beatrice e Ilenia hanno spiegato che l’accesso non avviene direttamente, ma attraverso una segnalazione delle forze dell’ordine, degli ospedali, dei servizi sociali o dei centri antiviolenza, dopo un’attenta valutazione del rischio. La casa rifugio rappresenta spesso l’ultima possibilità di protezione per chi non ha una rete familiare o sociale sicura alla quale affidarsi.

I primi giorni sono particolarmente delicati. Per garantire la sicurezza delle ospiti e della struttura, sono previste regole molto rigide: le donne non possono uscire autonomamente, devono essere accompagnate dalle operatrici e, nella fase iniziale, non possono utilizzare il telefono o contattare persone esterne.

Sono misure necessarie per evitare che chi ha esercitato violenza possa rintracciarle. La permanenza può durare un solo giorno oppure prolungarsi per diversi mesi, a seconda della situazione e del percorso individuale.

Dalla fuga alla ricostruzione di una vita autonoma

Spesso le donne arrivano nella casa rifugio senza nulla. Alcune sono scappate improvvisamente dalla propria abitazione, altre vengono accompagnate direttamente dall’ospedale, magari ancora in pigiama e senza effetti personali.

Per questo, anche i piccoli gesti hanno un significato importante. Un letto con le lenzuola pulite, vestiti pronti, un kit di benvenuto, un libro o un peluche per i bambini diventano i primi segnali di un’accoglienza costruita sulla cura e sull’attenzione. Ma la messa in sicurezza è soltanto l’inizio.

Le operatrici accompagnano le donne in un percorso che comprende assistenza nelle questioni legali, supporto nelle eventuali denunce, recupero dei documenti e degli effetti personali, quando necessario con l’intervento delle forze dell’ordine. L’obiettivo è costruire, insieme a ogni donna, un progetto personalizzato che le permetta di ritrovare autonomia personale, economica e sociale. Non esiste un percorso uguale per tutte: ogni situazione richiede tempi, strumenti e attenzioni differenti.

Il lavoro delle operatrici tra emergenze e carico emotivo

Nel corso della trasmissione, Beatrice e Ilenia hanno raccontato anche cosa significhi lavorare quotidianamente a contatto con storie di violenza. Leggere denunce, ascoltare testimonianze di abusi e accompagnare donne profondamente segnate comporta un carico emotivo importante.

Soprattutto all’inizio, spiegano le operatrici, può essere difficile separare il lavoro dalla vita privata. Il dolore delle persone accolte può continuare ad accompagnarle anche dopo la fine del turno, manifestandosi attraverso pianto, malessere fisico e pensieri difficili da lasciare fuori dalla porta di casa.

Con il tempo si impara a gestire queste emozioni, ma il rischio da evitare è quello di abituarsi alla violenza, considerandola una parte normale della quotidianità. A rendere il lavoro ancora più complesso sono le emergenze improvvise, gli impegni burocratici e la disponibilità limitata di posti nelle strutture, che devono confrontarsi con richieste di accoglienza spesso superiori alla loro capacità.

Anche il rapporto con le ospiti richiede equilibrio. La vicinanza e la solidarietà possono creare legami profondi, ma non mancano tensioni e difficoltà relazionali, soprattutto quando le donne accolte vivono condizioni di grande solitudine e fragilità.

I bambini e le conseguenze della violenza assistita

Una parte importante della conversazione è stata dedicata ai bambini che arrivano nelle case rifugio insieme alle madri.

Anche quando non subiscono direttamente aggressioni fisiche, assistere alla violenza domestica può lasciare conseguenze profonde sul loro sviluppo emotivo e sulle modalità con cui imparano a costruire le relazioni.

I più piccoli possono aver interiorizzato comportamenti aggressivi, dinamiche di sopraffazione e modelli familiari nei quali la violenza viene percepita come uno strumento per affrontare i conflitti.

Il lavoro educativo delle operatrici diventa quindi fondamentale per offrire esempi differenti, basati sul rispetto, sull’ascolto e sulla possibilità di esprimere le proprie emozioni senza ricorrere alla violenza. Un percorso delicato, che richiede tempo e attenzione, ma che può contribuire a interrompere la trasmissione di modelli violenti da una generazione all’altra.

Patriarcato, educazione e sorellanza: la violenza si combatte anche con le parole

La puntata di Noise ha allargato lo sguardo oltre il lavoro quotidiano della casa rifugio, affrontando il tema del patriarcato e delle radici culturali della violenza di genere.

Il confronto ha sottolineato quanto sia importante non considerare gli episodi di violenza come fatti isolati e non lasciarsi anestetizzare dalla frequenza con cui queste notizie compaiono nella cronaca. Un ruolo centrale spetta all’educazione delle nuove generazioni, chiamate a riconoscere e superare stereotipi, dinamiche di controllo e comportamenti discriminatori.

Ma c’è anche un’altra parola che attraversa il racconto di Beatrice e Ilenia: sorellanza. La possibilità per le donne di riconoscersi, sostenersi e ascoltarsi reciprocamente, senza giudicare le scelte e i tempi di chi vive una situazione di violenza.

Perché uscire da una relazione violenta non è sempre un percorso lineare e chiedere aiuto può rappresentare un passaggio estremamente difficile.

Il numero 1522 e l’importanza di chiedere aiuto

La puntata ha ricordato anche uno strumento fondamentale per chi vive o conosce una situazione di violenza: il 1522, numero nazionale antiviolenza e stalking, gratuito e attivo 24 ore su 24. Un servizio che permette di ricevere ascolto, informazioni e indicazioni sui centri antiviolenza e sulle possibilità di protezione presenti sul territorio. Un primo contatto che può aiutare a individuare un percorso di uscita dalla violenza, nel rispetto dei tempi e delle decisioni di ogni donna.

Noise va in onda su Radio Materia ogni venerdì alle 21.30 e il sabato alle 17, con la conduzione di Arianna Bonazzi, è disponibile su tutte le piattaforme di streaming audio e su YouTube.