Casatese Merate – Varese in diretta
Trasferta in brianza per i biancorossi che cercano punti su uno dei campi più complicati della stagione
Trasferta in Brianza per il Varese che scende in campo allo stadio “Ferrario” di Merate per affrontare la Casatese Merate, squadra che abita le parti alte della classifica. Il liveblog è offerto da Confident, Finazzi Serramenti e Nicora Azzate. (Nota bene: attendi qualche secondo il caricamento del live che comparirà ↓ sotto il banner↓. In alternativa, per visualizzare al meglio la diretta CLICCATE QUI)
APPUNTAMENTO SU RADIO MATERIA
Appuntamento con lo sport a Radio Materia, la nuova web radio di VareseNews. Si parlerà degli eventi sportivi del fine settimana tutti i lunedì alle ore 14 con “La Materia del Gol”. In studio Francesco Mazzoleni insieme a Orlando Mastrillo per parlare dei risultati e degli spunti offerti dagli atleti e dalle squadre della provincia di Varese. Per collegarsi a Radio Materia è sufficiente CLICCARE QUI.
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