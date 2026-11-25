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Il gruppo consiliare ISPiRA ha depositato un secondo sollecito riguardo all’interrogazione sul patrimonio abitativo pubblico e sui servizi sociali. L’atto iniziale risale al 16 aprile 2026. Secondo quanto riferisce il gruppo di opposizione, al momento del nuovo deposito erano passati 217 giorni senza alcuna risposta da parte della sindaca, che detiene anche la delega ai Servizi Sociali, a fronte di un termine di legge fissato a 30 giorni.

Alla fine di settembre, di fronte al mancato riscontro, ISPiRA aveva presentato un primo sollecito e una richiesta di accesso agli atti alla responsabile dell’Area Servizi alla Persona. La funzionaria ha risposto entro due settimane e il 28 ottobre ha incontrato il capogruppo Massimiliano Balestrero per illustrare l’attività del servizio. In quella sede, però, non ha potuto fornire risposte sulle questioni specifiche legate agli alloggi comunali. Come ricostruito dal gruppo consiliare, il 27 luglio gli uffici avevano già consegnato alla sindaca i fascicoli riordinati, un file di sintesi e una relazione con la mappatura delle assegnazioni e la verifica di contratti e pagamenti. Da allora, secondo ISPiRA, gli uffici attendono ancora indicazioni operative.

Nel comunicato, l’opposizione mette a confronto lo stallo sugli alloggi con la rapidità riservata ad altre opere pubbliche. Due giorni dopo la consegna della relazione sulle case popolari, il 29 luglio 2026, la maggioranza ha approvato l’assestamento di bilancio. La manovra destina 90.720 euro alla progettazione della sala civica nell’area ex Canottieri sul lungolago e 15.500 euro per progettare il nuovo ufficio turistico, che si sommano ai 130.000 euro già stanziati. Al settore sociale, sottolinea ISPiRA, sono andati 25.000 euro su un totale di 908.000 euro, pari al 2,75% delle risorse. I consiglieri evidenziano inoltre i tempi dell’incarico per la sala civica, affidato direttamente a un professionista in cinque giorni: la lettera d’invito è partita l’11 settembre, l’offerta è arrivata il 14 settembre e la determina di affidamento porta la data del 16 settembre, per un impegno di spesa complessivo di 73.571,52 euro.

Il gruppo consiliare riconosce che l’affidamento diretto rientra nei limiti previsti dalla legge, ma solleva una questione di opportunità politica sulle scelte della Giunta, ricordando che nel Documento unico di programmazione 2027-2029 i lavori per la sala civica e l’InfoPoint risultano previsti per il 2027.

«Un’amministrazione che non riesce a tenere sotto controllo il patrimonio abitativo pubblico, e non riesce neppure a prendere atto di un’analisi che gli uffici le hanno consegnato, non può mettere in cantiere una sala civica e un InfoPoint come se niente fosse», dichiara il capogruppo Massimiliano Balestrero, chiedendo una risposta politica all’assessore ai Servizi Sociali.

ISPiRA domanda ora di sapere quando la sindaca esaminerà la relazione, quanti siano gli alloggi occupati o sfitti, se esista una graduatoria aggiornata, quale sia l’esito delle verifiche sui pagamenti e quali siano i costi complessivi delle nuove opere sul lungolago.