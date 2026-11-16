Casette dell’acqua e alloggi sociali di Villa Baragiola, due interrogazioni di Angei alla Giunta
Il consigliere comunale della Lega chiede tempi certi sul ripristino dell'erogazione idrica nei quartieri e sulla sorte dei crediti residui sulle tessere. Nel mirino anche la proroga al 31 dicembre del bando per i 14 appartamenti di Villa Baragiola, lo stato dei collaudi e l'entità dei canoni richiesti
Casette dell’acqua e alloggi sociali di Villa Baragiola, due interrogazioni di Angei alla Giunta
Il consigliere comunale della Lega chiede tempi certi sul ripristino dell’erogazione idrica nei quartieri e sulla sorte dei crediti residui sulle tessere. Nel mirino anche la proroga al 31 dicembre del bando per i 14 appartamenti di Villa Baragiola, lo stato dei collaudi e l’entità dei canoni richiesti.
Il nodo delle casette dell’acqua e dei crediti sulle tessere
Tempi certi sul ritorno in funzione delle casette dell’acqua nei quartieri cittadini e chiarimenti sulle procedure legate all’assegnazione degli alloggi sociali di Villa Baragiola. Sono i due temi al centro di altrettante interrogazioni annunciate lunedì 16 novembre dal consigliere comunale della Lega Stefano Angei e rivolte all’Amministrazione comunale di Varese.
Nel primo documento l’esponente dell’opposizione ripercorre gli sviluppi degli ultimi anni sul servizio di erogazione idrica: dopo l’annuncio nel 2024 della sostituzione delle vecchie strutture e di un operatore già individuato, nel 2025 era emerso che un bando era andato deserto. «Da allora non è stato comunicato ai cittadini un percorso chiaro, con tempi certi per il ritorno del servizio — dichiara Angei —. Chiedo se sia stato pubblicato un nuovo bando, quali iniziative siano state assunte dopo la procedura andata deserta e quando le casette potranno tornare in funzione, oltre a chiarire che fine abbiano fatto gli eventuali crediti ancora presenti sulle tessere dei cittadini».
Villa Baragiola: collaudi, canoni e proroga del bando al 31 dicembre
La seconda interrogazione riguarda invece i 14 appartamenti destinati ai Servizi Abitativi Sociali all’interno del compendio di Villa Baragiola, per i quali il termine di presentazione delle domande è stato prorogato al 31 dicembre 2026.
Angei chiede alla Giunta di precisare se, al momento della pubblicazione del bando, gli immobili fossero già stati collaudati e se la loro disponibilità sia stata comunicata a Regione Lombardia prima del completamento delle verifiche tecniche, sollecitando l’indicazione delle date in cui saranno disponibili i relativi verbali e certificati. Un ulteriore passaggio riguarda l’aspetto economico: il consigliere chiede di verificare se gli affitti previsti — calcolati sul valore mediano delle fasce dell’accordo territoriale anziché su un importo più contenuto — risultino effettivamente inferiori ai prezzi del mercato privato della zona e sostenibili una volta sommate le spese accessorie.
«Infine, vogliamo conoscere le ragioni della proroga del bando, quante domande siano state presentate entro la scadenza originaria e se il rinvio sia legato soltanto alla volontà di ampliare la partecipazione oppure anche ai canoni o allo stato dei collaudi», conclude il consigliere leghista.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Fabrizio Tamborini su Non si ferma all’alt e fugge per tre paesi: arrestato dai carabinieri di Gallarate con hashish, coltello e 32mila euro
Felice su Lite fuori dalla scuola a Varese fra giovanissime, bottiglie che volano e rapina dell'Iphone: ci sarà il processo
PaGi su Cadavere trovato nella vegetazione lungo il Sempione tra Somma Lombardo e Casorate
Viacolvento su Parcheggi ancora nel caos all'ospedale di Varese. Uil Fp: “La situazione continua a peggiorare”
principe.rosso su Dopo 17 mesi di attesa, l'ospedale di Busto sospende la visita dermatologica: "Carenza di specialisti"
Felice su Scritte violente e simboli inquietanti sul cimitero di Viggiù. L’amministrazione: “Offesa tutta la comunità”
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.