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Casette dell’acqua e alloggi sociali di Villa Baragiola, due interrogazioni di Angei alla Giunta

Il consigliere comunale della Lega chiede tempi certi sul ripristino dell'erogazione idrica nei quartieri e sulla sorte dei crediti residui sulle tessere. Nel mirino anche la proroga al 31 dicembre del bando per i 14 appartamenti di Villa Baragiola, lo stato dei collaudi e l'entità dei canoni richiesti

Dentro villa Baragiola a Varese

Casette dell’acqua e alloggi sociali di Villa Baragiola, due interrogazioni di Angei alla Giunta
Il consigliere comunale della Lega chiede tempi certi sul ripristino dell’erogazione idrica nei quartieri e sulla sorte dei crediti residui sulle tessere. Nel mirino anche la proroga al 31 dicembre del bando per i 14 appartamenti di Villa Baragiola, lo stato dei collaudi e l’entità dei canoni richiesti.

Il nodo delle casette dell’acqua e dei crediti sulle tessere

Tempi certi sul ritorno in funzione delle casette dell’acqua nei quartieri cittadini e chiarimenti sulle procedure legate all’assegnazione degli alloggi sociali di Villa Baragiola. Sono i due temi al centro di altrettante interrogazioni annunciate lunedì 16 novembre dal consigliere comunale della Lega Stefano Angei e rivolte all’Amministrazione comunale di Varese.

Nel primo documento l’esponente dell’opposizione ripercorre gli sviluppi degli ultimi anni sul servizio di erogazione idrica: dopo l’annuncio nel 2024 della sostituzione delle vecchie strutture e di un operatore già individuato, nel 2025 era emerso che un bando era andato deserto. «Da allora non è stato comunicato ai cittadini un percorso chiaro, con tempi certi per il ritorno del servizio — dichiara Angei —. Chiedo se sia stato pubblicato un nuovo bando, quali iniziative siano state assunte dopo la procedura andata deserta e quando le casette potranno tornare in funzione, oltre a chiarire che fine abbiano fatto gli eventuali crediti ancora presenti sulle tessere dei cittadini».

Villa Baragiola: collaudi, canoni e proroga del bando al 31 dicembre

La seconda interrogazione riguarda invece i 14 appartamenti destinati ai Servizi Abitativi Sociali all’interno del compendio di Villa Baragiola, per i quali il termine di presentazione delle domande è stato prorogato al 31 dicembre 2026.

Angei chiede alla Giunta di precisare se, al momento della pubblicazione del bando, gli immobili fossero già stati collaudati e se la loro disponibilità sia stata comunicata a Regione Lombardia prima del completamento delle verifiche tecniche, sollecitando l’indicazione delle date in cui saranno disponibili i relativi verbali e certificati. Un ulteriore passaggio riguarda l’aspetto economico: il consigliere chiede di verificare se gli affitti previsti — calcolati sul valore mediano delle fasce dell’accordo territoriale anziché su un importo più contenuto — risultino effettivamente inferiori ai prezzi del mercato privato della zona e sostenibili una volta sommate le spese accessorie.

«Infine, vogliamo conoscere le ragioni della proroga del bando, quante domande siano state presentate entro la scadenza originaria e se il rinvio sia legato soltanto alla volontà di ampliare la partecipazione oppure anche ai canoni o allo stato dei collaudi», conclude il consigliere leghista.

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Pubblicato il 16 Novembre 2026
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