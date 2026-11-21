La Lega della provincia di Varese presenta la nuova squadra dirigente e guarda già alle prossime elezioni amministrative, con particolare attenzione alle tre grandi città chiamate al voto: Varese, Busto Arsizio e Gallarate.

Il segretario provinciale Andrea Cassani ha illustrato la distribuzione degli incarichi, annunciando una maggiore presenza femminile nel direttivo e fissando al 2 dicembre il prossimo appuntamento per discutere delle candidature. Sul tavolo del centrodestra ci sono già alcuni nomi per il capoluogo, ma la Lega intende avanzare una propria proposta e rivendica un ruolo di primo piano nella scelta dei candidati sindaci.

La nuova organizzazione provinciale punta a rafforzare il radicamento territoriale del movimento, valorizzando l’esperienza dei militanti e degli amministratori locali, ma anche a preparare una stagione elettorale particolarmente impegnativa. Il messaggio politico è quello dell’unità, accompagnato però dalla volontà di riaffermare l’identità della Lega e il suo peso all’interno della coalizione.

Dania Titolo vicesegretaria vicaria: «Rappresento la Lega delle origini»

Il ruolo di vicesegretaria vicaria è stato affidato a Dania Titolo, risultata la più votata nell’elezione del direttivo con 53 preferenze. Un risultato che Titolo ha voluto leggere non come un’affermazione individuale, ma come il riconoscimento di un percorso politico e di una precisa identità all’interno del movimento.

«La mia è una storia chiara in questo movimento. Questo non è un traguardo personale. Rappresento una Lega legata alle origini, al territorio e all’autonomia, il movimento delle origini» – ha sottolineato Dania Titolo, vicesegretaria vicaria della Lega provinciale.

Un richiamo alle radici del Carroccio accompagnato da un messaggio di fiducia nella capacità del movimento di ritrovare forza attraverso il lavoro comune. «Insieme siamo la Lega e quando facciamo la Lega non ce n’è per nessuno» – ha aggiunto Titolo.

Tre vicesegretari territoriali: Papini, Angei e Cervini

Accanto alla vicesegretaria vicaria lavoreranno tre figure incaricate di seguire le diverse aree della provincia. Riccardo Papini sarà il vicesegretario territoriale per l’area Nord, Stefano Angei seguirà l’area Centro e Mario Cervini quella meridionale. Angei ha individuato nella coesione interna la condizione necessaria per affrontare i prossimi appuntamenti politici ed elettorali. «L’unità è il primo punto» – ha dichiarato Stefano Angei, nuovo vicesegretario territoriale. Per Cervini, militante di lunga esperienza, il nuovo incarico si inserisce invece in un percorso di continuità con il lavoro svolto negli anni precedenti. «Proseguiamo il percorso della precedente esperienza di direttivo» – ha spiegato Mario Cervini. La divisione delle competenze territoriali punta a mantenere un collegamento costante con le sezioni e a rendere più efficace il coordinamento dell’attività politica nei diversi comuni.

Più donne nel direttivo: entrano anche le sindache Pugliese e Carraro

Tra gli elementi sottolineati da Cassani c’è anche il rafforzamento della presenza femminile negli organismi dirigenti provinciali. Oltre a Dania Titolo, nel direttivo figurano infatti Anna Pugliese ed Elena Carraro, entrambe sindache. Un dato che il segretario provinciale ha voluto evidenziare nella presentazione della nuova squadra, sottolineando il contributo delle amministratrici locali alla vita del movimento. La presenza di due sindache nel direttivo rafforza inoltre il legame tra la struttura politica provinciale e l’attività amministrativa nei comuni, uno degli elementi sui quali la Lega intende continuare a investire.

Organizzazione, tesseramento e comunicazione: tutti gli incarichi

La nuova squadra comprende una distribuzione articolata delle responsabilità interne. Andrea Tomasini seguirà i rapporti con le sezioni e con i militanti, mentre Fabio Tonazzo sarà responsabile delle relazioni politiche. L’organizzazione è stata affidata a Mario Baratelli, che sarà affiancato da Stefano Ramon. Confermato Corrado Canziani come responsabile amministrativo, con Silvia Tessarolo incaricata di supportarlo nella gestione del tesseramento. Federico Martegani seguirà invece le nuove militanze, con l’obiettivo di favorire la partecipazione e l’ingresso di nuovi iscritti.

Sul fronte della comunicazione, Morena Macchi si occuperà dei rapporti interni, mentre Silvia Tarantola, esponente dei giovani leghisti varesini, gestirà i social network. Confermato anche Franco Zeni nel ruolo di coordinatore dei sindaci. Due comitati si occuperanno infine delle scelte relative alla rappresentanza politica e istituzionale: Fagioli coordinerà quello dedicato alle candidature per le cariche sovracomunali, mentre Vittorio Ballerio guiderà il comitato per le nomine negli incarichi amministrativi e di rappresentanza. Cassani ha inoltre espresso l’auspicio di poter coinvolgere nella squadra anche Mirko Reto, dopo il congresso provinciale.

Amministrative, il 2 dicembre il confronto sulle candidature

La presentazione del nuovo direttivo è stata anche l’occasione per guardare alle prossime elezioni amministrative, che coinvolgeranno numerosi comuni della provincia. Cassani ha indicato nel 2 dicembre una data importante per il confronto interno alla coalizione sulle candidature. L’intenzione è arrivare all’appuntamento con proposte definite, evitando di trascinare troppo a lungo le trattative sui nomi dei futuri candidati sindaci. La partita più delicata è naturalmente quella di Varese, dove il centrodestra vuole provare a riconquistare Palazzo Estense dopo le sconfitte delle ultime due tornate amministrative. Nel confronto interno alla coalizione sono già emersi i nomi di Marsico e Cattaneo, ma Cassani ha chiarito che anche la Lega intende presentare una propria candidatura. Tra i profili che potrebbero entrare nella discussione c’è quello di Emanuele Monti, anche se al momento non è stata formalizzata una scelta.

Varese, Busto e Gallarate: la Lega rivendica almeno un candidato sindaco

Il ragionamento del segretario provinciale non riguarda soltanto il capoluogo, ma l’equilibrio complessivo delle candidature nelle tre principali città chiamate al voto. La posizione della Lega è quella di rivendicare almeno una candidatura a sindaco tra Varese, Busto Arsizio e Gallarate, sulla base del proprio radicamento e dell’esperienza amministrativa maturata negli anni. Varese rappresenta una città storicamente importante per il movimento. Gallarate è amministrata dalla Lega da undici anni, mentre a Busto Arsizio il partito ritiene di poter rivendicare un ruolo significativo nella definizione della candidatura. Tre situazioni diverse, che dovranno essere affrontate nel confronto con Fratelli d’Italia, Forza Italia e le altre componenti del centrodestra. La richiesta politica è quella di arrivare a una distribuzione delle candidature che tenga conto del peso dei partiti, delle esperienze amministrative e della capacità dei singoli candidati di ottenere consenso.

Una Lega che vuole ritrovare identità e peso politico

La nuova struttura provinciale nasce dunque con un doppio obiettivo: consolidare l’organizzazione interna e rafforzare il ruolo della Lega nelle scelte della coalizione. Le parole di Dania Titolo sulle origini autonomiste del movimento, il richiamo all’unità di Stefano Angei e la continuità rivendicata da Mario Cervini delineano una linea che punta a tenere insieme identità e lavoro sul territorio. Cassani, dal canto suo, guarda soprattutto alle prossime scadenze elettorali. Il confronto del 2 dicembre rappresenterà un primo passaggio per capire come il centrodestra intenda costruire le proprie candidature e quale spazio riuscirà a ritagliarsi la Lega nelle tre città principali della provincia.