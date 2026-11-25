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A Cassano Magnago arriva una cartolina dedicata alla libertà e al contrasto alla violenza di genere, proposta in occasione del 25 novembre dal consigliere comunale Andrea Pisani insieme all’avvocato Laura Iula. L’iniziativa riporta la sequenza universale per chiedere aiuto in situazioni estreme e il numero 1522, con l’obiettivo di diffondere informazioni utili e promuovere una cultura del rispetto.

Dove ritirare le cartoline da sabato 28 novembre

Il progetto nasce per favorire consapevolezza, solidarietà e informazione sui modi per difendersi in situazioni limite di rischio, con il sostegno dell’Associazione Armonia e del Lions Club Gallarate Seprio e con la grafica firmata dalla freelance e blogger di “Cg Beyound thought” Cassandra Guzon.

Le cartoline saranno stampate in mille copie e potranno essere ritirate a partire da sabato 28 novembre, fino a esaurimento delle scorte, in diverse attività del territorio gestite soprattutto da donne ma aperte anche a realtà guidate da uomini: KM Hair Beauty & Barber (via Cinque Giornate 5C), Studio Rossetti N (via Carducci 26), Ricci E Capricci (via G. Garibaldi 94), Repair & Services Riparazione Cellulari (via Dante 20), Estetica Manu (via G. Pascoli 21), I Santoro Parrucchieri (via del Lavoro 9), Numero 72 Abbigliamento (via G. Garibaldi 55), Veronica Hair Style (via San Giulio 130), New Energy Palestra (via Andrea Costa 7), Oro Style (via Guglielmo Marconi 28), Cristallerie Engi (via Giuseppe Mazzini 25), Mani di Forbici (via San Pio X 52), Città di Milano Merceria (via San Giulio 79) e Sherasade Istituti di Bellezza di Veronica Adamo (via Roma 9).

Le parole di Andrea Pisani e Laura Iula

«Ho deciso di proporre a Cassano Magnago questa campagna di sensibilizzazione – le parole di Andrea Pisani, consigliere comunale e capogruppo della Lista Civica Poliseno – Ottaviani Sindaco – convinto dell’alto valore sociale rappresentato dalla diffusione della conoscenza. La violenza non limita soltanto la libertà fisica, ma ferisce profondamente la stima, l’identità e la possibilità di autodeterminarsi: per questo è fondamentale promuovere una cultura del rispetto, nella quale ogni donna possa sentirsi libera di scegliere, di esprimersi e di vivere senza timore. Ho coinvolto direttamente 14 attività per stimolare i cittadini a recarsi nei negozi di vicinato a prendere le cartoline, ringraziando le artigiane e i titolari che aiuteranno a raggiungere molte persone nell’anonimato».

«La libertà personale è un diritto fondamentale – il commento dell’avvocato Laura Iula – che appartiene a ogni donna e che non può mai essere subordinato alla volontà di chi esercita violenza, controllo o sopraffazione. La conoscenza degli strumenti di richiesta d’aiuto, come la sequenza universale e il numero 1522, rappresenta un presidio importante di tutela e consapevolezza, e anche prendere una cartolina può diventare un messaggio di speranza e un primo passo verso la libertà. Alle donne che vivono situazioni di violenza voglio ricordare che non sono sole e che chiedere aiuto non è un segno di debolezza, ma un atto di coraggio».