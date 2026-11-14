Castano Primo, niente più Polo logistico accanto a Malpensa. “Ma non abbassiamo la guardia”

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato del comitato No Polo Logistico Castano Primo

COMUNICATO DEL COMITATO NO POLO LOGISTICO

L’ANNUNCIO: IL PROGETTO È TRAMONTATO

Il comitato NO POLO LOGISTICO A CASTANO PRIMO vince la sua battaglia.

Con una certa soddisfazione apprendiamo quanto riportato dall’articolo de L’ALTOMILANESE

del 28 ottobre 2026:

• La conferma del Sindaco: L’Avv. Roberto Colombo conferma che il progetto è

ufficialmente tramontato.

• La variante del PGT: Il vicesindaco, Arch. Daniele Rivolta, ha aggiunto che la nuova

variante del Piano di Governo del Territorio (prevista per la fine dell’anno) confermerà

l’assenza di tali insediamenti in quelle zone.

L’ALLERTA: NON ABBASSIAMO LA GUARDIA

Possiamo dormire sonni tranquilli? ASSOLUTAMENTE NO!

Il nostro comitato non si è formato sulla base di un “chiacchiericcio da bar”, bensì su documenti

comprovanti l’effettiva intenzione di edificare un parco logistico.

LA CRONISTORIA DEI FATTI

• 1 luglio 2025 (L’evento del Comitato): Abbiamo diffuso la prima comunicazione della SQM

Srl, interessata all’acquisizione degli ambiti 17 e 20 (a fianco dell’Istituto d’Istruzione

Secondaria Superiore “Giuseppe Torno” e zone residenziali).

Si parlava di “circa 120.000 metri quadrati da trasformare in industriale e da attuare tramite

Piano Attuativo in logistico”.

• 28 novembre 2025 (Articolo de L’ALTOMILANESE): In un incontro tra il Sindaco Colombo e la multinazionale emerge la prima proposta.

Il Sindaco affermava: “Ci hanno spiegato che potrebbero comunque partire dagli ambiti già

acquisiti”.

Non è stato chiarito il tipo di attività (logistica pura, produzione o magazzinaggio specializzato).

• 22 aprile 2026 (La mozione congiunta): Viene presentata la mozione delle opposizioni che

impegna l’amministrazione “affinché vengano respinte eventuali future osservazioni o

richieste di insediamenti di nuove strutture logistiche sul territorio comunale, in particolare

nei comparti ATP 03a-03b-03c-03d comparti adiacenti a strutture sensibili dedicate alla

comunità (come per esempio edifici scolastici)”.

• 30 aprile 2026 (L’approvazione): La mozione viene ufficialmente approvata (Atto di Consiglio n. 19).

• Ad oggi la nosta petizione on line risulta sottoscritta da n. 1798 cittadini/e + le centinaia di

firme raccolte ai nostri gazebo

IL CONTESTO: “SIAMO CIRCONDATI!”

I progetti di logistica e Data Center stanno investendo tutto il territorio circostante:

• Robecchetto, Buscate, Turbigo, Magnago, Magenta, Rho, Cornaredo, Pregnana Milanese…

Il dubbio del comitato: Solo l’attuale amministrazione di Castano Primo rimarrà virtuosamente

sulle posizioni espresse dai cittadini e dalle opposizioni

LE PROSSIME AZIONI E L’OBIETTIVO

Il Comitato, insieme a Legambiente, continuerà a monitorare, documentare e informare la

cittadinanza, affiancandosi ai numerosi comitati sorti nel territorio circostante.

La nostra missione:

• Resistenza civile per la tutela del territorio.

• Contenimento del consumo di suolo libero.

• Salvaguardia della salute umana.

Per noi, per i nostri figli e per le prossime generazioni!