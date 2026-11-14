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Castano Primo, niente più Polo logistico accanto a Malpensa. “Ma non abbassiamo la guardia”

Il comitato No Polo Logistico esprime soddisfazione per le notizie di rinuncia al progetto. Ma invita anche a tenere alta la guardia

polo logistico castano primo

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato del comitato No Polo Logistico Castano Primo

 

COMUNICATO DEL COMITATO NO POLO LOGISTICO

L’ANNUNCIO: IL PROGETTO È TRAMONTATO
Il comitato NO POLO LOGISTICO A CASTANO PRIMO vince la sua battaglia.
Con una certa soddisfazione apprendiamo quanto riportato dall’articolo de L’ALTOMILANESE
del 28 ottobre 2026:
• La conferma del Sindaco: L’Avv. Roberto Colombo conferma che il progetto è
ufficialmente tramontato.
• La variante del PGT: Il vicesindaco, Arch. Daniele Rivolta, ha aggiunto che la nuova
variante del Piano di Governo del Territorio (prevista per la fine dell’anno) confermerà
l’assenza di tali insediamenti in quelle zone.

L’ALLERTA: NON ABBASSIAMO LA GUARDIA
Possiamo dormire sonni tranquilli? ASSOLUTAMENTE NO!
Il nostro comitato non si è formato sulla base di un “chiacchiericcio da bar”, bensì su documenti
comprovanti l’effettiva intenzione di edificare un parco logistico.

LA CRONISTORIA DEI FATTI
• 1 luglio 2025 (L’evento del Comitato): Abbiamo diffuso la prima comunicazione della SQM
Srl, interessata all’acquisizione degli ambiti 17 e 20 (a fianco dell’Istituto d’Istruzione
Secondaria Superiore “Giuseppe Torno” e zone residenziali).
Si parlava di “circa 120.000 metri quadrati da trasformare in industriale e da attuare tramite
Piano Attuativo in logistico”.
• 28 novembre 2025 (Articolo de L’ALTOMILANESE): In un incontro tra il Sindaco Colombo e la multinazionale emerge la prima proposta.
Il Sindaco affermava: “Ci hanno spiegato che potrebbero comunque partire dagli ambiti già
acquisiti”.
Non è stato chiarito il tipo di attività (logistica pura, produzione o magazzinaggio specializzato).
• 22 aprile 2026 (La mozione congiunta): Viene presentata la mozione delle opposizioni che
impegna l’amministrazione “affinché vengano respinte eventuali future osservazioni o
richieste di insediamenti di nuove strutture logistiche sul territorio comunale, in particolare
nei comparti ATP 03a-03b-03c-03d comparti adiacenti a strutture sensibili dedicate alla
comunità (come per esempio edifici scolastici)”.
• 30 aprile 2026 (L’approvazione): La mozione viene ufficialmente approvata (Atto di Consiglio n. 19).
• Ad oggi la nosta petizione on line risulta sottoscritta da n. 1798 cittadini/e + le centinaia di
firme raccolte ai nostri gazebo

IL CONTESTO: “SIAMO CIRCONDATI!”
I progetti di logistica e Data Center stanno investendo tutto il territorio circostante:
• Robecchetto, Buscate, Turbigo, Magnago, Magenta, Rho, Cornaredo, Pregnana Milanese…
Il dubbio del comitato: Solo l’attuale amministrazione di Castano Primo rimarrà virtuosamente
sulle posizioni espresse dai cittadini e dalle opposizioni

LE PROSSIME AZIONI E L’OBIETTIVO
Il Comitato, insieme a Legambiente, continuerà a monitorare, documentare e informare la
cittadinanza, affiancandosi ai numerosi comitati sorti nel territorio circostante.
La nostra missione:
• Resistenza civile per la tutela del territorio.
• Contenimento del consumo di suolo libero.
• Salvaguardia della salute umana.
Per noi, per i nostri figli e per le prossime generazioni!

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Roberto Morandi
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Fare giornalismo vuol dire raccontare i fatti, avere il coraggio di interpretarli, a volte anche cercare nel passato le radici di ciò che viviamo. È quello che provo a fare a VareseNews.

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Pubblicato il 15 Novembre 2026
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