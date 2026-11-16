Castellanza, il Cai ricorda Nirmal Purja, l’alpinista del 14 Ottomila in sei mesi

Ci sono imprese che sembrano appartenere al regno dell’impossibile, sfide che mettono alla prova non soltanto la resistenza fisica, ma anche la forza della mente e la capacità di spingersi oltre ogni limite conosciuto. «Il vostro estremo è la mia normalità», scriveva Purja nel libro Oltre il possibile, dal quale è stato tratto anche un documentario distribuito da Netflix. Ed è proprio alla sua straordinaria vicenda umana e sportiva che il Club Alpino Italiano di Castellanza dedicherà la serata di giovedì 19 novembre, alle 21, nella sala conferenze della Biblioteca Civica, in piazza Castegnate 2. L’appuntamento, intitolato Nirmal Purja (Nimsdai). Oltre il possibile, inaugurerà l’ottava edizione della rassegna La Montagna Raccontata – Incontri con gli autori, un’iniziativa che attraverso libri, testimonianze e dialoghi con i protagonisti invita il pubblico a scoprire le molteplici dimensioni della vita in montagna.

La serata del 19 novembre sarà un’occasione per ripercorrere una delle pagine più sorprendenti dell’alpinismo recente, ma anche per ricordare un uomo che aveva fatto del superamento dei propri limiti una ragione di vita. Attraverso le parole di chi lo ha incontrato, il pubblico potrà conoscere un Nirmal Purja diverso da quello delle immagini spettacolari sulle vette himalayane, scoprendo cosa si nascondeva dietro quella determinazione che lo aveva portato a sfidare l’impossibile. A guidare le persone alla scoperta dell’alpinista nepalese sarà Monica Malfatti, professionista freelance nel campo della comunicazione, addetta stampa del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino e accompagnatrice di Media Montagna. Malfatti ha avuto l’opportunità di conoscere personalmente Purja e di intervistarlo a lungo pochi mesi prima della sua morte, avvenuta il 30 luglio 2026 sul Broad Peak, dove è stato travolto da una valanga. Un incontro che assume oggi un significato ancora più profondo, perché consentirà di andare oltre i record e le imprese per restituire il ritratto dell’uomo che si nascondeva dietro uno dei nomi più conosciuti dell’alpinismo contemporaneo. A condurre la conferenza sarà Ettore Pettinaroli, giornalista ed ex direttore di Montagna TV, che aveva favorito il contatto tra Malfatti e Purja.

Nato il 25 luglio 1983 in Nepal, nella regione del Dhaulagiri, e cresciuto nella pianura del Chitwan, Nirmal Purja aveva intrapreso inizialmente la carriera militare, seguendo le orme del padre e dei fratelli. Per sei anni aveva prestato servizio nei gurkha e successivamente per dieci anni negli Special Boat Service, il reparto d’élite della Royal Navy britannica. Un percorso che aveva contribuito a forgiare una determinazione fuori dal comune, destinata a diventare uno degli elementi distintivi della sua carriera alpinistica.

Il suo avvicinamento all’alta montagna era avvenuto relativamente tardi, nel 2012, ma in pochi anni Purja era riuscito a realizzare qualcosa che fino ad allora sembrava irraggiungibile. Tra aprile e ottobre del 2019 aveva scalato tutti i quattordici Ottomila della Terra in appena sei mesi e sei giorni, portando a termine il suo Project Possible. Un’impresa che aveva attirato l’attenzione internazionale, trasformandolo in un simbolo della capacità umana di superare limiti apparentemente invalicabili. La storia di Nirmal Purja, conosciuto nel mondo dell’alpinismo come Nims o Nimsdai, è una persona diventata quasi leggenda. La sua filosofia: affrontare le difficoltà attraverso la preparazione, il pensiero positivo, la disciplina e una volontà incrollabile.

Ma dietro i numeri e i primati c’era una storia molto più complessa. Quella di un bambino nepalese cresciuto con il desiderio di avventura e giustizia, diventato prima soldato e poi protagonista di alcune delle ascensioni più impegnative del pianeta. Una vita attraversata da sacrifici, decisioni coraggiose, rischi estremi e dalla volontà di dimostrare che anche chi proviene da un piccolo villaggio può raggiungere traguardi considerati impossibili.

«Le imprese che sembrano impossibili diventano possibili grazie alla determinazione, all’impegno, al coraggio e alla forza d’animo di chi non si arrende davanti alle difficoltà. La storia di Nirmal Purja ci ricorda che i grandi traguardi si raggiungono credendo nelle proprie capacità, preparandosi con serietà e affrontando ogni ostacolo con tenacia. Sono valori nei quali anche noi, come Banca di Credito Cooperativo, ci riconosciamo profondamente. Le Bcc sono nate proprio dalla volontà di persone che hanno saputo trasformare in realtà ciò che sembrava irraggiungibile, unendo le forze per costruire opportunità di crescita e sviluppo per le proprie comunità. È questa la lezione che accomuna le grandi imprese alpinistiche alla nostra storia cooperativa: nessun obiettivo è troppo ambizioso quando alla determinazione individuale si affiancano la fiducia reciproca, la solidarietà e la capacità di fare squadra», sottolinea Roberto Scazzosi, presidente della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, gruppo Iccrea.

Le spedizioni di Nirmal Purja non erano state soltanto una corsa contro il tempo. Tra valanghe, crepacci, condizioni meteorologiche proibitive e permanenze nella cosiddetta Zona della Morte, oltre gli ottomila metri, Purja aveva affrontato situazioni in cui la sopravvivenza dipendeva dalla lucidità delle decisioni e dalla capacità di collaborare con gli altri. Nel corso della sua attività si era distinto anche per operazioni di soccorso e per l’impegno a favore degli sherpa nepalesi, ai quali aveva cercato di garantire maggiore riconoscimento e opportunità attraverso iniziative dedicate alla montagna. Proprio questa dimensione umana sarà al centro della testimonianza di Monica Malfatti. Non soltanto il racconto di un alpinista capace di collezionare primati, ma quello di una persona con le proprie convinzioni, fragilità, ambizioni e contraddizioni. Un’occasione per interrogarsi sul significato del limite, sul rapporto tra rischio e responsabilità e su ciò che spinge alcuni uomini a confrontarsi con le montagne più alte del mondo. «È una serata alla quale teniamo particolarmente – spiega Silvano Landoni, vicepresidente del Cai di Castellanza – perché Monica Malfatti aveva avuto modo di parlare direttamente con lui prima della partenza per il Broad Peak. Sarà quindi anche l’occasione per ricordare un alpinista che ha spinto molto avanti i limiti dell’alpinismo estremo».

L’incontro si inserisce in un percorso culturale che il Cai castellanzese porta avanti da anni, con l’obiettivo di raccontare la montagna non soltanto come luogo di attività sportiva, ma anche come spazio di esperienze, relazioni, memoria e riflessione. Una proposta che si rivolge agli appassionati di alpinismo e agli escursionisti, ma anche a chi desidera avvicinarsi a questo mondo attraverso le storie dei suoi protagonisti. A sostenere la rassegna è anche la Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, gruppo Iccrea, che riconosce nella cultura della montagna valori vicini alla propria identità cooperativa.

La rassegna proseguirà giovedì 26 novembre, sempre alle 21, con un appuntamento dedicato a chi la montagna la vive e la fa vivere quotidianamente. Giovanni Scognamiglio, alpinista, escursionista e scrittore, presenterà il libro Capanat. Volti e luoghi dei rifugisti della Valmalenco. Accanto all’autore interverranno alcuni protagonisti del volume: Diana Pedrotti, del rifugio Capanna Marinelli-Bombardieri, Bianco Lenatti, della Capanna Marco e Rosa, ed Emanuele Bergomi, del rifugio Zoia. Sarà un viaggio tra esperienze di vita, lavoro, accoglienza e sacrifici di chi ha scelto di gestire un rifugio alpino. La serata sarà arricchita da interventi musicali dal vivo, con sonorità anche rock.

Il terzo e ultimo appuntamento è in programma giovedì 3 dicembre, alle 21, con Camilla Anselmi, storica dell’arte e autrice del libro La Regina delle montagne. Margherita di Savoia e l’alpinismo. La conferenza, condotta dalla giornalista e scrittrice Pamela Lainati, ricostruirà il rapporto tra la sovrana e la montagna, raccontando la passione che le valse l’appellativo di «Regina alpinista». Attraverso documenti d’archivio e testimonianze storiche emergerà il ritratto di una donna che contribuì a lasciare un segno nella storia dell’alpinismo italiano.

Tutti e tre gli incontri sono a ingresso libero e si svolgeranno nella sala conferenze della Biblioteca Civica di Castellanza, con ingresso da piazza Castegnate 2 e possibilità di parcheggio in piazza Leonardo Cerini. La rassegna è organizzata dal Cai di Castellanza con il patrocinio della Città di Castellanza e il sostegno della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, insieme a Tecnocasa Studio Castellanza, Gadda Castellanza, BSC Produzioni Grafiche Digitali, Perbagno snc e Val Monti. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.caicastellanza.it