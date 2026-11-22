Castellanzese – Pavia in diretta
I neroverdi vogliono tornare alla vittoria e al "Provasi" ospitano il Pavia, che arriva da un ottimo momento di forma. Aggiornamenti in diretta anche per Cittadella Modena - Pro Patria, Lentigione - Varesina e Crema - Solbiatese
La Castellanzese torna al “Provasi” per ritrovare una vittoria contro un Pavia in grande forma. Aggiornamenti in diretta anche per Cittadella Modena – Pro Patria, Lentigione – Varesina e Crema – Solbiatese. Il liveblog è offerto da Finazzi Serramenti. (Nota bene: attendi qualche secondo il caricamento del live che comparirà ↓ sotto il banner↓. In alternativa, per visualizzare al meglio la diretta CLICCATE QUI)
APPUNTAMENTO SU RADIO MATERIA
Appuntamento con lo sport a Radio Materia, la nuova web radio di VareseNews. Si parlerà degli eventi sportivi del fine settimana tutti i lunedì alle ore 14 con “La Materia del Gol”. In studio Francesco Mazzoleni insieme a Orlando Mastrillo per parlare dei risultati e degli spunti offerti dagli atleti e dalle squadre della provincia di Varese. Per collegarsi a Radio Materia è sufficiente CLICCARE QUI.
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