Dopo la trasferta di Busto Arsizio, la Castellanzese si prepara a tornare al “Giovanni Provasi” per la 13a giornata del Girone D di Serie D. Domenica 22 novembre alle 14.30, i neroverdi ospiteranno il Pavia in una sfida che mette in palio punti importanti per entrambe le formazioni, separate da appena due lunghezze in classifica. La squadra di Francesco Bolzoni vuole lasciarsi alle spalle le tre sconfitte nelle ultime quattro giornate (l’ultima maturata con la Pro Patria) e tornare a gioire davanti al proprio pubblico.

Dall’altra parte ci sarà un Pavia rinvigorito dall’ultimo successo, la squadra di Pablo Granoche è stata capace di superare la Pro Sesto con un convincente 3-0 e intenzionato a dare seguito ai segnali positivi delle ultime settimane. Un incrocio che si preannuncia equilibrato, con i neroverdi chiamati a curare i dettagli per sfruttare le occasioni e ritrovare i tre punti che mancano ormai dal 18 ottobre, nel successo esterno per 2-0 con la Correggesse

QUI CASTELLANZA



Per la Castellanzese il ritorno tra le mura amiche rappresenta un’occasione importante per cambiare passo e lasciarsi alle spalle le ultime tre giornate. I neroverdi occupano attualmente il quinto posto in classifica con 19 punti, una posizione che testimonia il buon percorso compiuto nella prima parte della stagione ma che adesso richiede nuove conferme per non perdere terreno dalle squadre che precedono. Dopo i ko con Pistoiese e Casatese Merate, è arrivata la sconfitta di misura sul campo della Pro Patria, in una partita decisa da un calcio di rigore e nella quale la formazione di Bolzoni non è riuscita a trovare la via del pareggio.

Tre battute d’arresto che hanno interrotto il cammino dei neroverdi e rendono ancora più interessante l’appuntamento di domenica. Contro il Pavia servirà una prestazione attenta ma anche maggiore incisività negli ultimi metri per trasformare le occasioni in punti, ritrovando quella solidità e concretezza espressa nelle giornate migliori. L’obiettivo è chiaro: riprendere la marcia e tornare a far gioire il pubblico del Provasi, difendendo la posizione in classifica da una diretta concorrente.

QUI PAVIA



Il Pavia si presenta a Castellanza con il morale alto dopo il 3-0 rifilato alla Pro Sesto nell’ultimo turno. Una vittoria netta e importante per la formazione azzurra, che ha ritrovato il successo dopo la sconfitta sul campo del Cittadella Modena e ha confermato di poter essere un avversario insidioso anche contro le formazioni di alta classifica. Nelle settimane precedenti era infatti arrivato anche il successo per 1-0 contro la Pro Patria, un altro risultato significativo che ha dato ulteriore fiducia al gruppo. I pavesi occupano attualmente l’undicesima posizione con 17 punti, soltanto due in meno rispetto alla Castellanzese: la trasferta del Provasi diventa quindi una possibilità concreta per superare i neroverdi e rilanciare ulteriormente le proprie ambizioni.

Gli azzurri cercheranno di sfruttare l’entusiasmo ritrovato per dare continuità all’ultima prestazione, consapevoli però delle difficoltà che presenta una trasferta contro una formazione vogliosa di riscatto. Ci si attende quindi una gara combattuta, con il Pavia intenzionato a confermare i progressi delle ultime uscite e la Castellanzese chiamata a rispondere sul campo per ritrovare la continuità di successi che aveva contraddistinto l’inizio di campionato.

DIRETTAVN – La partita del “Provasi” sarà campo centrale del liveblog #direttavn dedicato alla giornata delle nostre squadre in Serie D (Varese escluso). Alla cronaca da Castellanza si aggiungeranno gli aggiornamenti dagli altri incontri. Trovate già disponibile la diretta CLICCANDO QUI.

SERIE D GIRONE D – 13a giornata



PROGRAMMA: Castellanzese – Pavia; Cittadella Modena – Pro Patria; Crema – Solbiatese; Lentigione – Varesina; Oltrepò – Arconatese; Pontedera – Sant’Angelo; Pro Sesto – Pistoiese; Tropical Coriano – Casatese Merate; Varese – Correggese.

CLASSIFICA: Pistoiese 28; Lentigione, PRO PATRIA 24; Casatese Merate 22; CASTELLANZESE 19; Pro Sesto, Sant’Angelo, Crema, SOLBIATESE, Cittadella Modena 18; Pavia 17; Correggese 15; VARESE, VARESINA 14; Tropical Coriano 9; Pontedera 7; Arconatese 6; Oltrepò 5.