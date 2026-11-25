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FABIO CASTELLAZZI (Vice Allenatore Pro Patria): «È stata una partita equilibrata e tirata, nella quale entrambe le squadre hanno avuto le proprie occasioni. Avevamo parecchi ragazzi che non giocavano da tanto tempo e si sono dimostrati all’altezza, disputando una buonissima gara. Ci tenevamo a fare bella figura e, come in ogni partita, cerchiamo sempre di ottenere il massimo risultato possibile. Siamo stati bravi a portarla a casa ai rigori, anche grazie al nostro portiere e ai giocatori che hanno sbagliato poco. Siamo molto contenti quando i nostri attaccanti fanno gol, perché questo permette loro di giocare con maggiore serenità e disinvoltura. Anche i giovani hanno fatto una grande partita e siamo felicissimi della loro prestazione».

Galleria fotografica Coppa Italia: Pro Patria – Sanremese 6-5 ai rigori 4 di 32

CASTELLAZZI 2: «Sicuramente questa vittoria ci dà consapevolezza, ma dobbiamo tornare con i piedi per terra e riprendere a fare le nostre cose, rimanendo concentrati e determinati. Già da domani dobbiamo tornare ad allenarci con lo spirito e l’intensità giusti, perché domenica ci aspetta un’altra partita contro una squadra forte. Dovremo cercare di ripetere quanto fatto oggi, sia dal punto di vista tecnico e tattico, sia per quanto riguarda la cattiveria e la volontà. A questi ragazzi non si può dire nulla: ogni domenica danno il massimo per cercare di portare a casa il risultato. Questa vittoria deve darci fiducia, ma senza farci perdere di vista il nostro obiettivo e il lavoro che ci aspetta».

CASTELLAZZI 3: «È stata una partita molto dispendiosa, soprattutto dopo l’impegno di domenica scorsa, ma abbiamo recuperato abbastanza bene le nostre forze. I ragazzi sono stati strepitosi e hanno dato una grande dimostrazione di volontà, forza e determinazione. Non era semplice affrontare una squadra di qualità, con giocatori dotati anche dal punto di vista fisico, dopo una gara così impegnativa come quella di Modena. Eppure tutti hanno risposto nel modo giusto, mettendo in campo quello che avevamo chiesto. Sono stati veramente bravi tutti e siamo orgogliosi e felici di quello che hanno fatto».

RYAN GNONTO (Portiere Pro Patria): «Ganz lo conoscevo già dallo scorso anno, perché in allenamento si era dimostrato un grande rigorista e ne aveva calciati tanti. Conoscevo la sua rincorsa e il suo saltellino, così ho aspettato fino all’ultimo e sono riuscito a intuire la direzione del tiro. C’è sempre la pressione in quei momenti, ma sono riuscito a gestirla ed è stato un gran momento. Mi alleno tutte le settimane e continuo a lavorare per farmi trovare pronto. È stata una bella partita e c’è sempre l’emozione di tornare in campo. La scorsa volta ero dispiaciuto per quanto successo contro la Leon, quindi avevo voglia di riscattarmi. Per quanto riguarda i rigori, alla fine sono sempre una lotteria. Anche sulle uscite non era una partita facile: ho letto bene alcune situazioni, ma c’è sempre da lavorare. Non volevo creare frittate».