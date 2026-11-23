Ci sono luoghi piccoli, apparentemente lontani dai grandi avvenimenti, nei quali la storia ha lasciato tracce profonde. Castello Cabiaglio è uno di questi. Un paese della Valcuvia che, attraverso le pagine di Pier Vittorio Buffa, diventa lo scenario di vicende familiari, passioni, guerre e scelte che hanno attraversato più generazioni.

Sarà proprio il giornalista e scrittore il protagonista dell’incontro “La grande storia è passata di qui”, in programma martedì 24 novembre alle 20.45 nell’aula magna dell’Istituto Anna Frank di Varese, in via Carnia 155. L’appuntamento, organizzato dalla Biblioteca “Bruna Brambilla”, fa parte delle iniziative di BookCity Milano, la manifestazione culturale dedicata ai libri e alla lettura che quest’anno coinvolge per la prima volta anche Varese, con la partecipazione della biblioteca.

A dialogare con Buffa sarà Andrea Camurani, giornalista di VareseNews, che accompagnerà l’autore in un viaggio tra letteratura, memoria e storia del territorio.

Al centro della conversazione ci saranno i due romanzi che Buffa ha ambientato a Castello Cabiaglio: La casa dell’uva fragola e Il pane non può aspettare. Due opere diverse, ma unite da un filo conduttore: raccontare la grande storia attraverso le vite delle persone comuni, restituendo voce a una comunità e alla sua memoria.

Nel primo romanzo è una casa, con il suo grande portone verde, a custodire le vicende di tre donne, Ernesta, Francesca ed Ezechiella. Attraverso le loro esistenze, gli affetti e le vicende familiari, il racconto attraversa il Risorgimento e arriva fino alla Prima guerra mondiale. La casa diventa così il luogo simbolico nel quale si conservano ricordi, legami e trasformazioni di un’intera comunità.

Con Il pane non può aspettare, invece, Buffa conduce i lettori negli anni più drammatici del Novecento. Il racconto prende avvio dall’estate del 1938, quando un gruppo di sette ragazzi condivide le giornate e i piccoli rituali della vita di paese. Al centro della comunità c’è il forno di Aristide e di sua madre Innocenta, un luogo nel quale il pane rappresenta molto più di un alimento: è un legame tra le persone, un simbolo di solidarietà e di appartenenza.

Poi arriva la guerra e, soprattutto, l’8 settembre 1943. Le strade dei ragazzi si dividono, le amicizie vengono messe alla prova e ciascuno è chiamato a scegliere da che parte stare. La storia nazionale irrompe così nella quotidianità di un piccolo borgo, trasformando per sempre le vite dei suoi abitanti.

Giornalista di lunga esperienza, nato a Roma nel 1952, Pier Vittorio Buffa ha lavorato a lungo per il settimanale L’Espresso, è stato condirettore dell’Agenzia Giornali Locali e ha diretto Il Centro e la redazione web della Finegil. Nel corso della sua attività ha dedicato numerose pubblicazioni alla memoria storica e civile del Paese, tra cui Io ho visto, Non volevo morire così e Ufficialmente dispersi.

L’incontro della biblioteca Bruna Brambilla, nell’ambito di BookCity, sarà dunque l’occasione per ripercorrere, attraverso i suoi libri, oltre un secolo di storia italiana osservata da un punto di vista particolare: quello di un piccolo paese del Varesotto, dove le vicende delle famiglie si intrecciano con gli avvenimenti che hanno cambiato il Paese.