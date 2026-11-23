Al consiglio comunale di Castronno, lunedì 23 novembre, tra il pubblico c’erano una ventina abbondante di castronnesi, arrivati soprattutto per sentire le novità sulla scuola materna Puricelli e Combi. La scuola è un’associazione cattolica senza scopo di lucro, gestita da un consiglio di amministrazione di cui fanno parte il parroco pro tempore Don Franco Saporiti, come presidente e dirigente scolastico, tre consiglieri eletti dall’assemblea dei soci, uno eletto dall’assemblea dei genitori e due rappresentanti del Comune: Simone Albizzati, vicepresidente per la maggioranza, e Chiara Tarullo per le minoranze.

«Nessuna scuola comunale»

Il primo punto era un’interrogazione del 25 giugno sul futuro della materna, che chiedeva se il Comune intendesse aprire una scuola comunale alternativa a quella paritaria, attiva da oltre cent’anni. La risposta è stata netta: l’amministrazione, ha detto il sindaco leggendo il testo, «non ha intenzione di istituire una nuova scuola materna comunale. L’obiettivo è garantire la continuità del servizio». Se la scuola proseguirà il suo percorso, il servizio resterà secondo l’assetto attuale. Se non fosse più possibile, il Comune ha assicurato che garantirà comunque il servizio.

I contributi non versati e la convenzione «incompatibile»

La seconda interpellanza di Vasoli, anch’essa del 25 giugno, riguardava il mancato versamento dei contributi trimestrali alla scuola, fermi dal settembre 2025 in base alla convenzione sottoscritta nel luglio 2022. Secondo l’amministrazione, la convenzione in vigore presenta profili di incompatibilità che ne rendono necessaria la modifica, come emerso nella riunione con il cda della materna e verbalizzato. Senza una convenzione regolare, ha spiegato, il Comune non può versare i contributi.

Per questo, alcune settimane fa, il Comune ha trasmesso alla scuola una proposta di nuova convenzione per l’anno scolastico 2026-27, senza ricevere risposta. L’amministrazione sa che la scuola ha chiesto un parere legale su quella in vigore.

Il Comune ha poi ricordato che nel cda di ottobre la commercialista della scuola ha presentato un prospetto da cui risulta che, anche senza il contributo comunale, le disponibilità consentirebbero di far fronte alla gestione fino ad agosto 2027 compreso senza andare in disavanzo. Nella stessa riunione è stata riferita l’intenzione dell’amministrazione di valutare, dall’anno scolastico 2027-2028, un sostegno direttamente alle famiglie.

L’ipotesi del contributo alle famiglie

Il sindaco ha illustrato l’idea. Oggi la convenzione prevede 800 euro all’anno per bambino più 10 mila euro forfettari per sezione, una quota che, ha osservato, finisce per aiutare indirettamente anche bambini di fuori paese. Il Comune, infatti, può dare solo un contributo a bambino e deve distinguere tra residenti e non residenti.

Nell’ipotesi del sindaco, la scuola calcolerebbe la retta senza contributo comunale, intorno ai 300 euro al mese. Le famiglie la pagherebbero e dimostrerebbero al Comune di averlo fatto; il Comune bonificherebbe poi l’importo direttamente, per esempio 100 euro a bambino, in base al bilancio. Il sostegno varrebbe anche per i castronnesi che scelgono un asilo a Varese. «Se la facciamo quest’anno? Io dico di no. L’anno prossimo penso proprio di sì», ha detto Gabri.

La minoranza ha chiesto chi, in Comune, gestirebbe 170 pagamenti mensili, visti i ritardi nei servizi sociali. Il sindaco ha parlato di un cambio di personale e di una mobilità diffusa tra i comuni, aggiungendo che sono in corso concorsi e un bando di mobilità.

Lo scontro: trasparenza contro «volete chiuderla»

La discussione si è accesa. Per la minoranza la questione riguarda i trimestri del 2025 e il fatto che modifica e disdetta della convenzione andavano comunicate entro aprile e settembre. «E se poi il Comune decide di non continuare, cosa succede?», ha chiesto il consigliere Baratelli, ricordando i cent’anni di storia della scuola.

L’amministrazione ha replicato con il tema dei conti, sostenendo che nel bilancio 2025 la scuola ha chiuso con un utile e dispone di diverse decine di migliaia di euro di liquidità, in parte accantonate per il Tfr. Trattandosi, ha detto, per circa metà di denaro pubblico, ha chiesto maggiore trasparenza. «Ho chiesto solo la trasparenza dei conti e basta», ha detto il sindaco, aggiungendo che «non c’è nessuna volontà di andare contro la scuola materna» e che le porte del Comune sono aperte: dal Cda, ha spiegato, non è mai arrivata una richiesta di incontro, e l’unico incontro, quello del 6 luglio, lo ha chiesto l’amministrazione. Dalla scuola, secondo l’amministrazione, è arrivata la risposta che la presenza del Comune all’Open Day del 26 novembre non era necessaria.

Il confronto si è poi acceso tra minoranza e il vicesindaco Turetta, con toni un po’ sopra le righe, riportati alla normalità grazie all’intervento “pacificatore” del sindaco e del segretario comunale.

Il caso della data: Cda e Consiglio nello stesso giorno

Sul rinvio dell’interpellanza sulla mensa scolastica pesa un altro terreno di “scontro”. La consigliera Tarullo ha scritto di non poter partecipare alla seduta del 23 novembre perché impegnata, alla stessa ora, nel Cda della materna convocato prima per l’approvazione del bilancio. «Rilevata la sovrapposizione di date, comunico che non potrò prendere parte al Consiglio comunale», ha scritto, parlando di «grave difetto di coordinamento o della scarsa attenzione riservata a un’istituzione educativa fondamentale per la fascia 2-6 anni» e chiedendo il rinvio. Il punto è stato rinviato alla prossima seduta, ai sensi dell’articolo 43 del Regolamento.

Il sindaco ha spiegato che il consiglio viene fissato 10-15 giorni prima e che la data era già stata anticipata a ottobre.

Videosorveglianza con lettura targhe: il sistema non funziona ancora

Al terzo punto, l’interpellanza di Baratelli ha riportato l’attenzione sul sistema di telecamere con lettura automatica delle targhe, annunciato nel novembre 2024 con un finanziamento statale. L’assessore Bizzotto ha spiegato che il sistema non è ancora operativo: nelle verifiche sono emerse difformità e anomalie rispetto al progetto originale, e il lavoro non risulta conforme. Il Comune ha incaricato un esperto, con una spesa di 3.800 euro, e sta valutando con la ditta come risolvere in fretta, evitando il contenzioso. La ditta, ha detto l’amministrazione, ha da poco scritto di voler sistemare le telecamere.

Per questo non è possibile fornire dati su segnalazioni, veicoli rubati o indagini, né sui costi annuali di gestione. Il contributo statale, ha spiegato l’amministrazione, è già stato incassato, ma manca la rendicontazione finale alla Prefettura, che dipende dal collaudo. Il progetto, ha ricordato, era stato redatto dal funzionario tecnico comunale senza nominare un progettista e un direttore dei lavori esterni.

Baratelli ha osservato che i 3.800 euro si aggiungono al costo iniziale e ha augurato di non avere spese per il Comune «la volta prossima». Il sindaco ha risposto che la videosorveglianza fa parte del programma di mandato: «Che sia questione di un mese o di sei, nei cinque anni sicuramente arriveremo a dare questa sicurezza».

Oneri sul costo di costruzione: meno per i piccoli negozi

Il consiglio ha infine approvato le nuove percentuali da applicare al costo di costruzione per gli interventi destinati ad attività commerciali, ai sensi della legge regionale 12/2005. Si passa dal 10% unico a tre fasce: 4% per gli esercizi di vicinato, 6% per la media distribuzione e 10% per la grande distribuzione. Lo scopo, ha spiegato l’amministrazione, è andare incontro alle attività più piccole.

In chiusura il sindaco ha invitato tutti a «parlarsi un po’ di più» per riuscire a trovare una quadra ed evitare scontri e malintesi.