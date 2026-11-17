(d. f.) Quarto appuntamento della nuova serie di “Alla Balaustra”, la rubrica ideata e scritta da Marco Giannatiempo, curata dalla redazione sportiva di V2 Media/ VareseNews e dedicata alla cultura e alle storie dell’hockey su ghiaccio. Il protagonista del racconto di oggi non é un esempio: Patrick Côté è passato dai riflettori della NHL al carcere, a suon di rapine, con tanto di un proiettile in un polmone.

I 32 racconti delle prime due stagioni e il box con le puntate trasformate in podcast sono disponibili in fondo all’articolo.

Fine maggio 2014, Candiac, sponda sud di Montréal. Una Camaro rossa accosta sino a fermarsi sul bordo della strada. Poco una pattuglia della Régie Intermunicipale de Police Roussillon, la polizia della zona, si ferma dietro l’auto. I lampeggianti illuminano la sagoma di un uomo seduto al volante. Dal controllo della targa l’auto risulta rubata, e uno degli agenti scende con la pistola in pugno. Nell’abitacolo c’è un uomo di 39 anni, alto 1,90, con le mani grandi e le nocche di chi ha passato una vita a usarle. Non oppone resistenza, si fa ammanettare e si fa accompagnare nella stazione di polizia non distante.

All’interno della centrale lui sta lì, seduto davanti agli investigatori, e fa una cosa che ancora nessuno gli ha chiesto di fare: comincia a parlare. Racconta della rapina a una filiale CIBC di Brossard e di un’altra alla Laurentian Bank di Saint-Constant, pochi giorni dopo. Confessa tutto, anche i dettagli, come spinto dal bisogno di liberarsi di un peso, o forse perché non ha più voglia di scappare. L’uomo si chiama Patrick Côté. Quindici anni prima giocava in NHL.



Patrick nasce nel 1975 a LaSalle, un sobborgo operaio di Montréal, uno di quei posti dove l’hockey non è uno sport ma una lingua madre. Nel 1989, a quattordici anni, gioca il torneo internazionale Pee-Wee di Québec, la vetrina dove i bambini del Canada francese sognano per la prima volta in grande. E lui quel sogno lo realizza davvero: nel 1995 i Dallas Stars lo scelgono al secondo giro, 37° assoluto. In quegli anni per emergere c’erano due strade: la prima era naturalmente il talento, la seconda era più ruvida, perché alle squadre serviva qualcuno che facesse il lavoro sporco, e lui era uno di quelli. Côté è un enforcer puro, un goon, il ragazzo che si manda sul ghiaccio quando c’è un conto da sistemare.

A Dallas gioca poco, poi nel 1998, la NHL si allarga e nasce una squadra nuova in una città che di hockey non sa niente: Nashville, la capitale della musica country. I Predators lo prendono nell’expansion draft. È la sua stagione. Settanta partite, un gol, due assist e 242′ di penalità, con trenta combattimenti: ancora oggi è il record di sempre della franchigia. Ogni sera Patrick Côté scende sul ghiaccio sapendo che non lo applaudiranno per un gol, ma per il sangue che farà scorrere. Poco importa se è quello degli altri o il suo. Vale tutto. L’avventura a Nashville si chiude nel 2000, quando viene ceduto a Edmonton, dove però gioca solo sei partite. Per reggere i ritmi comincia a fare uso di sostanze, e gli Oilers lo spediscono in AHL. Una ventina di partite, ma la situazione peggiora ed è costretto a entrare nel programma della NHL per l’abuso di sostanze. Ha 26 anni e la sua carriera nel grande hockey è finita.

La riabilitazione sembra funzionare, ma ormai è fuori dall’hockey che conta. Finisce nella Ligue Nord-Américaine de Hockey, una lega semiprofessionistica del Québec dove la gente paga il biglietto sostanzialmente per vedere le risse. Nel 2003-04, con i Chiefs di Laval, Côté accumula 320′ di penalità in 28 partite: più di 11′ a partita fuori dal ghiaccio. Non gioca più a hockey, fa a pugni su una superficie ghiacciata.

Fuori dallo sport le cose vanno peggio. Nel 2002, a Malone, nello Stato di New York, a pochi chilometri dal confine, gli trovano in macchina 30 libbre di marijuana. Patteggia e sconta sei mesi nella prigione della contea di Franklin, l’ultimo dei quali ai domiciliari, ma viola la libertà vigilata e torna dentro. Quando esce, la sua fedina penale continua ad allungarsi: aggressione armata, furto, lesioni gravi, effrazione.

Ma avevamo lasciato Côté in una stazione di polizia, mentre confessava le due rapine. Da li ad un mese arriva il processo, nel quale si dichiara colpevole e viene condannato a 30 mesi di carcere, con il divieto a vita di possedere armi da fuoco. Prima di pronunciare la sentenza, il giudice Stéphane Godri gli rivolge qualche parola, il discorso che i giudici fanno quando sperano ancora. Côté ascolta. Poi, dal banco degli imputati, risponde: «Grazie, è stato un discorso toccante». E si avvia verso la prigione.

Esce nel febbraio 2016. Non ha soldi, nessuno gli dà un lavoro, e fa la cosa più sbagliata di tutte: entra in banca, allunga un biglietto al cassiere sul quale c’è scritto che per l’incolumità di tutti deve mettere tutti i soldi in un sacco e consegnarglieli. Funziona, e sei giorni dopo usa lo stesso metodo in una banca poco distante, ma le telecamere di sorveglianza lo riprendono e la foto fa il giro della contea. Il giorno dopo si presenta alla polizia di Longueuil confessando le rapine. Questa volta sono 42 mesi, da scontare nel penitenziario di Donnacona, vicino a Québec.

Tra quelle mura, la sera dell’ottobre 2016 incontra un detenuto con cui ha un conto aperto da più di un anno, deve risolvere un vecchio torto subito. Côté gli mette le mani al collo e stringe. Le guardie usano il gas irritante, senza effetto. Sparano colpi di avvertimento, ma non funziona. Allora un agente punta l’arma e fa fuoco. Il proiettile lo colpisce alla schiena e gli perfora un polmone. Lo portano all’ospedale dell’Enfant-Jésus, è in coma farmacologico. Patrick però sopravvive.

Qualche anno dopo i giornali del Québec scrivono ancora dell’ex enforcer dei Predators, stavolta niente rapine, Patrick ha minacciato due agenti all’interno di una volante: se non lo arrestano, spaccherà i finestrini delle loro auto e li tirerà fuori di peso. C’è chi passa la vita a combattere per non andare oltre le sbarre. Patrick Côté, ad un certo punto, ha chiesto di tornarci.

Forse perché la libertà, per uno come lui, è sempre stata uno spazio troppo grande. Sul ghiaccio le regole erano semplici: un nemico, un arbitro, una panca dove sedersi per due, cinque, dieci minuti. E tutt’intorno un confine, a portata di spalla: la balaustra, che ti tiene dentro e ti dice anche dove sei. Quando quel recinto è sparito, Patrick ne ha cercato un altro, quello della prigione.

L’ultima notizia che lo riguarda è del gennaio 2019: il Servizio correzionale gli nega la libertà anticipata. Poi più niente. Nessun arresto, nessuna intervista, nessuna foto. Oggi Patrick Côté ha 51 anni, e da qualche parte, dentro o fuori, e molto probabilmente sta ancora cercando la sua balaustra.

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IL PODCAST – “Dalla Balaustra” è anche un podcast trasmesso su Radio Materia e disponibile sulle principali piattaforme di ascolto. Nel box sottostante trovate tutte le puntate pubblicate fino a ora.