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Torna anche quest’anno la tradizionale Cena solidale natalizia a Busto Arsizio. La Giunta comunale, su proposta dell’assessore Reguzzoni, ha approvato l’iniziativa, che sarà organizzata in collaborazione con Prociv Augustus ODV e il Gruppo Alpini di Busto Arsizio.

Appuntamento il 18 dicembre al Museo del Tessile

La serata è in programma il 18 dicembre negli spazi delle Sale Gemelle del Museo del Tessile. L’evento è pensato per accogliere circa 300 partecipanti in un momento di condivisione in vista delle festività.

La proposta è stata presentata all’esecutivo dall’assessore Reguzzoni e si avvale del supporto organizzativo del volontariato e delle associazioni locali.

Attenzione ad anziani soli, disabilità e Terzo Settore

L’iniziativa è rivolta in modo particolare agli anziani soli e alle persone con disabilità, insieme ai rispettivi accompagnatori e familiari.

Alla serata parteciperanno anche le associazioni del Terzo Settore e il Centro Diurno per Disabili C.D.D. Belotti Pensa, rafforzando la rete di vicinanza e inclusione sul territorio.