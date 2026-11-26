Cena solidale di Natale a Busto Arsizio: appuntamento il 18 dicembre al Museo del Tessile
La Giunta di Busto Arsizio, su proposta dell'assessore Reguzzoni, ha approvato l'iniziativa organizzata con Prociv Augustus ODV e Gruppo Alpini per circa 300 persone
Torna anche quest’anno la tradizionale Cena solidale natalizia a Busto Arsizio. La Giunta comunale, su proposta dell’assessore Reguzzoni, ha approvato l’iniziativa, che sarà organizzata in collaborazione con Prociv Augustus ODV e il Gruppo Alpini di Busto Arsizio.
Appuntamento il 18 dicembre al Museo del Tessile
La serata è in programma il 18 dicembre negli spazi delle Sale Gemelle del Museo del Tessile. L’evento è pensato per accogliere circa 300 partecipanti in un momento di condivisione in vista delle festività.
La proposta è stata presentata all’esecutivo dall’assessore Reguzzoni e si avvale del supporto organizzativo del volontariato e delle associazioni locali.
Attenzione ad anziani soli, disabilità e Terzo Settore
L’iniziativa è rivolta in modo particolare agli anziani soli e alle persone con disabilità, insieme ai rispettivi accompagnatori e familiari.
Alla serata parteciperanno anche le associazioni del Terzo Settore e il Centro Diurno per Disabili C.D.D. Belotti Pensa, rafforzando la rete di vicinanza e inclusione sul territorio.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
ccerfo su Ufficio postale di Casciago, salta anche la riapertura del 25 novembre: oltre otto mesi di chiusura
Felice su "Quanta cattiveria gratuita sotto la notizia dell’incidente": la lettera della sorella di uno dei giovani coinvolti a Vergiate
Viacolvento su Da Novara a Malpensa, Varese e Lugano senza cambiare treno: dal 2027 una nuova linea ferroviaria
Bustocco-71 su Da Novara a Malpensa, Varese e Lugano senza cambiare treno: dal 2027 una nuova linea ferroviaria
principe.rosso su Sciopero generale a Varese, con gli studenti "tre generazioni in piazza per difendere il futuro"
Felice su Sciopero generale a Varese, con gli studenti "tre generazioni in piazza per difendere il futuro"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.