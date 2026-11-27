Scegli VareseNews come fonte preferita su Google

La Tre Valli Varesine del 1970 fu una di quelle più significative. Primo Gianni Motta, secondo Eddy Merckx, terzo Felice Gimondi; nel mezzo (tra Varese e Cassinetta di Biandronno) addirittura il Cuvignone per celebrare la 50a edizione. Quella fu anche la prima Tre Valli cui assistette Sergio Gianoli (da allora non ne ha più saltata una, e molte le ha raccontate a mezzo stampa) che oggi – venerdì 27 novembre – al Centro Commerciale “Le Corti” ha presentato la seconda edizione del suo volume in cui è riportata tutta la storia della grande classica del nostro ciclismo.

Il libro, edito da Sunrise Media, è stato aggiornato rispetto alla prima uscita di qualche anno fa: nelle sue pagine si trovano le cronache di tutte le Tre Valli Varesine dal 1919 (la primissima; vittoria di Pietro Bestetti) al 2026, comprese le sei edizioni della prova femminile che dal 2021 ha affiancato quella dei professionisti e che mancava rispetto alla prima edizione del volume. Grazie alle foto di Flaviano Ossola e Giordano Azimonti, anche le donne – due i successi di Longo Borghini – trovano ora spazio tra le pagine di un’opera editoriale che non può mancare nelle biblioteche degli appassionati.

A proposito di fotografie, «Nella seconda edizione abbiamo cambiato anche alcune immagini rispetto alla prima – spiega Gianoli – Ci sono arrivate foto inedite, altre che abbiamo ritenuto più belle rispetto a quelle che avevamo già pubblicato quindi abbiamo provveduto a un restyling di molte pagine». Le immagini sono fondamentali: sono ben 261, molte delle quali inedite, e accompagnano le 231 pagine del libro che si aprono con la prefazione di Giuseppe Saronni. Non una firma a caso: il campione di Parabiago è infatti – con il già citato Motta – il recordman di vittorie alla Tre Valli, con quattro successi.

«Oggi l’uomo che ha più caratterizzato la corsa della “Binda” è senza dubbio Tadej Pogacar – spiega Gianoli – nel bene e nel male, perché vinse nel 2022, poi fu il portavoce degli atleti che chiesero e ottennero lo stop dell’edizione 2024 per ragioni meteo, infine perché mantenne la promessa fatta a Renzo Oldani, tornò nel 2025 e vinse di nuovo». E per questo il fuoriclasse sloveno, con addosso la maglia iridata, compare sulla copertina. Se però i successi di Pogacar sono stati quelli più roboanti, non sono mancate le soprese nel corso degli anni. «Da Roberto Caruso, quasi sconosciuto che vinse due volte la corsa, allo stesso Widmar che ha vinto quest’anno e che è un giovane di belle speranze. A proposito – prosegue Gianoli – ricordo bene come in molti storsero il naso nel 1987 quando trionfò un giovane toscano. Allora sembrava uno “sgarbo” all’albo d’oro e invece quel Franco Ballerini poi si dimostrò un grande campione».

A introdurre la presentazione sono stati Maurizio Gandini – curatore della mostra esposta al piano -2 delle Corti con alcune delle Tre Valli più famose – e Katia Dokmeciyan, assistente alla direzione del Centro Commerciale nel cuore di Varese. Il libro è in vendita al costo di 20 euro o nella sede di Sunrise Media a Masnago (in via Caracciolo 29; telefono 0332 226239; email: fabrizio.pizzullo@sunrisemedia.it) o in alcuni negozi di ciclisti selezionati e sparsi sul territorio. Un’altra occasione di acquisto sono le manifestazioni ciclistiche in calendario nelle prossime settimane: dall’inaugurazione del Presepe del Ciclismo in via Staurenghi a Varese (sabato 5 dicembre) al Natale di Ciclovarese a Gavirate (8 dicembre), passando per la Pedalata di Babbo Natale a Orino (13 dicembre), l’Albero di Natale umano a Gavirate (20 dicembre) e l’appuntamento del 24 dicembre al Sancarlone di Arona.