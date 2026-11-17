Il rumore di una macchina da scrivere, poi Lucilla Giagnoni che arriva camminando dalla platea e inizia un racconto sul tempo che scorre. Così si è aperta al Teatro di Varese la serata di martedì 17 novembre dedicata ai cent’anni della città, promossa dal Comune con il contributo di Regione Lombardia, davanti a autorità e assessori.

Galleria fotografica Cent’anni di Varese tra memoria e futuro: al Teatro un reading con Lucilla Giagnoni e il concerto di Frida Bollani 4 di 6

Lo spettacolo, un reading seguito dal concerto della giovanissima pianista e cantante Frida Bollani Magoni, nasce da un’idea dell’assessore alla Cultura Enzo Laforgia, che ha selezionato testi di cento anni fa legati all’elevazione di Varese e della sua provincia: stralci della Prealpina e brani di narrazione.

Il regista: «Ironia e sarcasmo»

«Abbiamo dovuto avere l’accortezza e la delicatezza di selezionare i testi», ha spiegato il regista Giorgio Almasio. La provincia fu istituita nel 1927 per volontà di Mussolini, e «c’era un leggero imbarazzo»: l’obiettivo era evitare che l’esaltazione di allora potesse sembrare «un revanscismo del passato». Da qui la scelta di «giocare di ironia e di sarcasmo».

Il corpo principale del reading, affidato alla voce di Giagnoni, è un racconto di Piero Chiara, autore che «ha amato la provincia, il territorio e i varesini». Accanto a Chiara, un brano di Orio Vergani, giornalista del Corriere della Sera venuto a Varese subito dopo l’elevazione, e un passaggio dell’abate Stoppani, che cento anni prima aveva scritto Il Bel Paese. Il reading si apre e si chiude con un testo scritto a sei mani da Almasio, Laforgia e Giagnoni.

Il finale guarda avanti: «Frida, io ti ho raccontato la memoria, tu cantami il futuro», dice Giagnoni a Bollani, prima del concerto «che guarda al contemporaneo e al futuro».

Il sindaco: «Un territorio che guarda indietro con nostalgia»

Sul palco, prima dell’inizio, il sindaco Davide Galimberti ha ringraziato le istituzioni e «i diversi interlocutori con cui la città opera quotidianamente, dal mondo della scuola a quello della sicurezza, fino all’associazionismo», e in particolare l’assessore Enzo Laforgia, che ha curato il testo dello spettacolo andato in scena.

Poi il bilancio di questo secolo: «Sono stati cento anni di grande successo, dobbiamo dircelo». Un territorio, ha aggiunto, che «spesso si lamenta e guarda sempre indietro con un po’ di nostalgia», ma che nel dopoguerra, «con la Resistenza e il grande boom economico», ha contribuito a segnare la storia del Paese.

Il presidente della Provincia: «Lavorare insieme»

Anche il presidente della Provincia, Marco Magrini, ha preso la parola per sottolineare la collaborazione tra le realtà del territorio. La strategia vincente per il futuro, ha detto, è lavorare insieme, «con la regia della Prefetta», e con scuola, Questura, carabinieri, Guardia di Finanza e vigili del fuoco: «una squadra» che risponde alle esigenze del territorio, a partire dalla sicurezza. La Provincia, ha ribadito, deve essere «la casa dei comuni», e nei prossimi cinque anni si impegnerà a fare di più per tutti, compreso il comune di Varese.