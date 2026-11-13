Cento anni di Dario Fo, Luino rende omaggio al Nobel con una mostra inedita

Sabato 21 novembre alle ore 17 si inaugura a Luino, negli spazi di Palazzo Verbania, la mostra Immaginare linguaggi. L’esposizione celebra il doppio anniversario legato a Dario Fo, ricordando i cento anni dalla nascita e i dieci dalla scomparsa del Premio Nobel per la letteratura. L’evento segna la chiusura ufficiale del Festival della Poesia 2026 e lancia l’edizione 2027, che adotterà proprio questo titolo come filo conduttore.

Il percorso espositivo riunisce oltre venti quadri provenienti quasi interamente da collezioni private e messi a disposizione da persone vicine all’artista. La mostra mette in luce la formazione pittorica di Fo all’Accademia di Brera e la sua capacità di fondere arti visive, teatro e ricerca verbale, dal celebre grammelot alla liricità dei suoi monologhi. Tra le opere esposte figura anche un lavoro di Eleonora Franceschinelli dedicato alla prima commedia di Fo, messa in scena proprio sul palco dell’allora Teatro Sociale di Luino, oggi intitolato a Dario Fo e Franca Rame.

Il pomeriggio inaugurale prevede un programma di approfondimenti e letture per raccontare il legame inedito tra il maestro e il territorio luinese. Dopo la proiezione di un breve video e la recitazione di alcuni brani affidata all’attrice Clarissa Pari, interverranno il professor Gianmarco Gaspari, la pittrice Eleonora Franceschinelli e Patrizia Rota, cugina di Dario Fo, che condividerà aneddoti legati alla vita locale dell’artista.

La mostra è realizzata dall’associazione Aisu Verso Itaca in collaborazione con il Comune di Luino, la Fondazione Jupiter e il Rotary Club Laveno-Luino Alto Verbano. L’iniziativa rientra tra gli eventi ufficiali del centenario approvati dalla Fondazione Dario Fo e Franca Rame, dal Ministero della Cultura e dalla Biblioteca Nazionale. L’esposizione resterà visitabile fino al 29 novembre 2026.