Una marcia silenziosa di soli uomini ha attraversato il centro di Varese nel pomeriggio di giovedì 19 novembre, partendo da via Sacco, davanti a Palazzo Estense, fino a raggiungere piazza Podestà. L’iniziativa, intitolata #ioSCELGO, è stata promossa dal comitato Zona Sicura in collaborazione con il Comune di Varese e la Rete interistituzionale antiviolenza, raccogliendo l’adesione di circa un centinaio di uomini, in diversi casi accompagnati da figli e familiari.

Galleria fotografica Cento uomini in marcia silenziosa a Varese contro la violenza sulle donne: “Adesso tocca a noi metterci la faccia” 4 di 7

Le istituzioni in corteo e il ricordo di Giulia Cecchettin

Alla manifestazione hanno preso parte le principali autorità civili e militari del territorio: il Prefetto di Varese Salvatore Pasquariello, il sindaco Davide Galimberti, l’assessora ai Servizi educativi e Pari opportunità Rossella Dimaggio insieme all’intera giunta comunale, il consigliere regionale Samuele Astuti e il senatore Alessandro Alfieri.

All’arrivo dello striscione in piazza Podestà, i partecipanti sono stati accolti da un centinaio di donne che hanno sventolato le proprie chiavi per fare rumore, riprendendo il gesto promosso dalla sorella di Giulia Cecchettin in memoria della giovane uccisa dall’ex fidanzato.

L’idea degli organizzatori: un dialogo da uomo a uomo

Come spiegato durante gli interventi dalla rappresentante del comitato Zona Sicura Alessandra Rambaudi e dal co-ideatore Giampiero Corsalini, la manifestazione è nata da un interrogativo preciso sul ruolo maschile nella prevenzione della violenza di genere.

«Abbiamo ideato questa iniziativa partendo da una domanda: come mai sono sempre le donne a occuparsi di violenza sulle donne? Come mai sono sempre i centri antiviolenza e i flash mob fatti dalle donne?», ha osservato l’esponente del comitato, sottolineando come le autorità presenti abbiano partecipato non solo per la loro carica istituzionale, ma «soprattutto in quanto uomini».

Sulla stessa linea le parole di Corsalini: «È una manifestazione di soli uomini, per la prima volta a Varese, per affermare una presa di distanza nei confronti della violenza sulle donne. È un messaggio che si rivolge da uomo a uomo: non siamo qui per condannare gli uomini, ma per creare nuove comunicazioni partendo dal presupposto che adesso devono essere gli uomini a parlare e metterci la faccia. Abbiamo invitato solo uomini, possibilmente con figli, genitori, papà e zii, per far vedere che parlare da uomo a uomo funziona».

La voce del Comune: «Non vogliamo abituarci a questa tragica conta»

Durante il momento conclusivo in piazza Podestà, l’assessora Rossella Dimaggio ha ribadito l’impegno dell’amministrazione comunale, partner dell’evento, rimarcando il significato pubblico dell’adesione maschile.

«Riempire gli spazi di corpi è di per sé un atto di scelta e di politica», ha spiegato Dimaggio, aggiungendo che «occorre davvero che adesso siano gli uomini perbene a dire che saranno parte del cambiamento e faranno in modo che non succeda più».

Rivolgendosi ai presenti a nome del Comune di Varese, l’assessora ha poi richiamato l’urgenza di fermare i femminicidi: «Ormai è diventata un’abitudine contare le nostre sorelle, amiche, madri morte, ed è un’abitudine alla quale la città di Varese non vuole abituarsi. Lavorando insieme al comitato Zona Sicura abbiamo chiesto che fossero gli uomini perbene a mettersi dalla parte di tutti coloro che non vogliono più fare questa tragica conta. Li ringrazio tutti, ad uno ad uno».

«La consapevolezza è ciò che caratterizza la possibilità di cambiare»

A chiudere gli interventi istituzionali è stato il prefetto Salvatore Pasquariello, che ha espresso apprezzamento per la partecipazione registrata in piazza e ha auspicato che l’appuntamento possa ripetersi negli anni. «Lo slogan di questa sera è “io scelgo”, esserci è una scelta ben precisa», ha detto.

«Ci sono tantissimi uomini per bene che vorrebbero dimostrare di non avere nulla a che fare con comportamenti violenti sulle donne, oppure non hanno voce: questa marcia serve anche a questo – ha chiosato Alessandra Rambaudi -. Ci auguriamo che sia una prima edizione e che possa essere replicata il prossimo anno, sempre il 19 novembre. Siamo molto contenti di avere per una volta una percentuale maschile superiore a quella femminile: significa che tutti gli uomini venuti qui oggi ci hanno veramente creduto».

Infine, un richiamo al valore educativo e quotidiano della responsabilità individuale con le parole dell’assessore Di Maggio: «Il rispetto per ogni bambina, ragazza e donna deve essere presente in tutti i contesti e in tutte le relazioni, perché il rispetto si sceglie e si può scegliere sempre. La consapevolezza è ciò che caratterizza la possibilità di cambiare».