Prosegue nei quartieri di Varese il calendario del Centro Ambientale Mobile (CAM), il mezzo attrezzato che consente ai cittadini di smaltire piccole apparecchiature elettriche ed elettroniche, oli esausti e altri rifiuti particolari senza doversi recare alla piattaforma ecologica. Oltre agli appuntamenti del sabato mattina, il servizio sarà operativo in via eccezionale anche nella giornata festiva di martedì 8 dicembre.

In tutte le date in programma il punto di raccolta sarà attivo dalle 8.00 alle 12.00. Questo il calendario delle tappe previste:

Sabato 21 novembre: Piazza Spozio (San Fermo)

Sabato 28 novembre: Largo Grazia Deledda (Bustecche)

Sabato 5 dicembre: Via Mulini Grassi (parcheggio del Cimitero di Sant’Ambrogio)

Martedì 8 dicembre: Via San Francesco d’Assisi (nei pressi dell’isola ecologica e dell’area parcheggio)

Sabato 12 dicembre: Via Mottarone (parcheggio del Cimitero di Calcinate)

Sabato 19 dicembre: Piazzale De Gasperi (Masnago)

«Continuano le tappe del Centro Ambientale Mobile – spiega l’assessora alla Tutela ambientale Nicoletta San Martino – un servizio concreto e di prossimità attivo da diversi anni per agevolare i cittadini nello smaltimento di rifiuti speciali».

Al mezzo itinerante è possibile conferire piccoli RAEE (come cellulari, phon, tostapane e luci natalizie guaste), oli usati da cucina o motore, lampade e neon, contenitori di prodotti pericolosi etichettati T/F, oltre a cristalli, porcellane, ceramiche, terrecotte, videocassette, musicassette, CD, DVD e gli altri materiali indicati nell’Ecodizionario.

L’accesso al servizio è riservato agli intestatari della TARI o ai componenti del loro nucleo familiare, che dovranno presentare la tessera sanitaria. Ulteriori informazioni sono consultabili sul portale varesepulita.it.