Centro Ambientale Mobile nei quartieri di Varese: le nuove date per conferire rifiuti speciali
Il servizio itinerante attivo dalle 8 alle 12 farà tappa a San Fermo, Bustecche, Sant’Ambrogio, Calcinate e Masnago, con un’apertura straordinaria martedì 8 dicembre in via San Francesco d’Assisi
Prosegue nei quartieri di Varese il calendario del Centro Ambientale Mobile (CAM), il mezzo attrezzato che consente ai cittadini di smaltire piccole apparecchiature elettriche ed elettroniche, oli esausti e altri rifiuti particolari senza doversi recare alla piattaforma ecologica. Oltre agli appuntamenti del sabato mattina, il servizio sarà operativo in via eccezionale anche nella giornata festiva di martedì 8 dicembre.
In tutte le date in programma il punto di raccolta sarà attivo dalle 8.00 alle 12.00. Questo il calendario delle tappe previste:
Sabato 21 novembre: Piazza Spozio (San Fermo)
Sabato 28 novembre: Largo Grazia Deledda (Bustecche)
Sabato 5 dicembre: Via Mulini Grassi (parcheggio del Cimitero di Sant’Ambrogio)
Martedì 8 dicembre: Via San Francesco d’Assisi (nei pressi dell’isola ecologica e dell’area parcheggio)
Sabato 12 dicembre: Via Mottarone (parcheggio del Cimitero di Calcinate)
Sabato 19 dicembre: Piazzale De Gasperi (Masnago)
«Continuano le tappe del Centro Ambientale Mobile – spiega l’assessora alla Tutela ambientale Nicoletta San Martino – un servizio concreto e di prossimità attivo da diversi anni per agevolare i cittadini nello smaltimento di rifiuti speciali».
Al mezzo itinerante è possibile conferire piccoli RAEE (come cellulari, phon, tostapane e luci natalizie guaste), oli usati da cucina o motore, lampade e neon, contenitori di prodotti pericolosi etichettati T/F, oltre a cristalli, porcellane, ceramiche, terrecotte, videocassette, musicassette, CD, DVD e gli altri materiali indicati nell’Ecodizionario.
L’accesso al servizio è riservato agli intestatari della TARI o ai componenti del loro nucleo familiare, che dovranno presentare la tessera sanitaria. Ulteriori informazioni sono consultabili sul portale varesepulita.it.
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