Centro anziani di Orago: pomeriggio di festa aperto a tutta la città
Mercoledì 2 dicembre dalle 16 alle 18 il Centro Diurno "Don Ghiringhelli" apre le porte alla cittadinanza per un pomeriggio natalizio. In programma esposizione dei manufatti degli ospiti, angoli per foto e merenda condivisa
Mercoledì 2 dicembre, dalle 16 alle 18 circa, il Centro Diurno Anziani “Don Ghiringhelli” di Orago, gestito dalla Cooperativa Sociale Codess, apre il proprio giardino alla cittadinanza per un appuntamento dedicato alle festività natalizie. Il programma prevede spazi per scattare fotografie, l’esposizione dei lavori preparati dagli ospiti della struttura e una merenda insieme.
L’attenzione agli ospiti e alle famiglie
La coordinatrice del centro, Manuela Radin, spiega l’intento dell’iniziativa: dedicare un momento condiviso ad adulti e bambini per ritrovarsi durante il periodo natalizio.
Sul fronte delle attività, la referente OSS Barbara Calabrese evidenzia la preparazione di diversi manufatti realizzati insieme agli anziani del centro con l’obiettivo di favorire la loro partecipazione attiva.
L’incontro con il territorio
L’educatrice professionale Anna Benetazzo sottolinea come gli ospiti accolgano con entusiasmo le visite esterne, che rappresentano un’occasione di socialità e incontro con la comunità.
L’evento si terrà anche in caso di maltempo nella sede di via Galilei 8, accanto alla Scuola Primaria di Orago.
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