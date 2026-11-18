Cinquant’anni di storia da raccontare attraverso un’immagine, un simbolo capace di rappresentare il passato, il presente e il futuro di un’associazione che dal 1977 promuove l’arte e la cultura sul territorio. Saranno i giovani studenti del Liceo Artistico Candiani di Busto Arsizio i protagonisti dell’appuntamento in programma domenica 22 novembre, alle ore 16, a Cassano Magnago, quando verrà premiato il miglior logo realizzato per celebrare il cinquantesimo anniversario del Centro Artecultura Bustese (CAB), che ricorrerà nel 2027.

La cerimonia si svolgerà nell’ambito della mostra “I vizi capitali nella contemporaneità”, promossa dal CAB, inaugurata il 14 novembre e visitabile fino a domenica 29 novembre. Un’esposizione, realizzata con il patrocinio del Comune di Cassano Magnago e il sostegno della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, gruppo Iccrea, dedicata alla reinterpretazione dei sette peccati capitali nella società di oggi, attraverso circa 50-60 opere realizzate con differenti linguaggi artistici, dalla pittura alla scultura, dalla ceramica al mosaico, dall’arte tessile alle installazioni.

A raccogliere la sfida di dare un volto grafico ai cinquant’anni dell’associazione sono stati gli allievi delle classi quarte e quinte dell’indirizzo Grafica del Liceo Artistico Candiani, coinvolti in un progetto che ha permesso loro di confrontarsi con una vera esigenza di comunicazione visiva: creare un marchio celebrativo capace di sintetizzare mezzo secolo di attività culturale. Non si tratta soltanto di realizzare un disegno esteticamente efficace, ma di interpretare l’identità di un’associazione, comprenderne la storia e tradurla in un’immagine riconoscibile.

Un esercizio che richiede creatività, capacità progettuale, sensibilità artistica e attenzione al significato dei simboli. Il logo vincitore sarà il risultato di un incontro tra generazioni: da una parte un’associazione che si prepara a festeggiare mezzo secolo di attività, dall’altra ragazzi che stanno costruendo il proprio futuro nel mondo della grafica, dell’arte e della comunicazione. Due esperienze differenti che si incontrano attorno a un obiettivo comune: dare forma visiva a una storia collettiva. Fondato il 14 luglio 1977, il Centro Artecultura Bustese ha attraversato quasi cinquant’anni di trasformazioni culturali e sociali, mantenendo costante il proprio impegno nella diffusione dell’arte.

Nato come luogo di incontro tra artisti e appassionati, attraverso l’organizzazione di mostre collettive ed estemporanee, il CAB è progressivamente diventato un punto di riferimento per la formazione e la pratica artistica a Busto Arsizio e nei comuni circostanti. Il Centro Artecultura Bustese può contare sul sostegno della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, che affianca l’associazione nella sua attività di promozione artistica e culturale. «Trovo particolarmente bello che un’associazione con una storia così lunga abbia scelto di raccontare il proprio anniversario attraverso gli occhi delle nuove generazioni. È un passaggio simbolico tra chi ha costruito e custodito questa esperienza per mezzo secolo e chi, con la propria sensibilità, può reinterpretarla e proiettarla nel futuro. Le realtà culturali che hanno saputo attraversare i decenni continuano a essere vitali proprio quando riescono a dialogare con i giovani, ad accogliere le loro idee e a lasciare loro spazio. È quello che facciamo sul territorio anche come banca di credito cooperativo, è il modo migliore per celebrare cinquant’anni di storia», dichiara Roberto Scazzosi, presidente della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate. Oggi il CAB, l’associazione, presieduta da Maria Cristina Limido, propone un’ampia gamma di attività che spaziano dalla pittura al disegno, dall’acquerello alla vetrata Tiffany, dalla manipolazione dell’argilla all’intarsio ligneo, fino alla scrittura creativa e al digital painting.

Un percorso che ha accompagnato generazioni di appassionati, offrendo occasioni per scoprire e coltivare le proprie capacità espressive. La premiazione del 22 novembre costituirà uno dei primi momenti significativi del percorso di avvicinamento alle celebrazioni del 2027, quando il CAB raggiungerà il traguardo dei cinquant’anni dalla fondazione. La scelta di organizzare la premiazione degli studenti durante la mostra “I vizi capitali nella contemporaneità”, che proseguirà fino al 29 novembre, crea inoltre un collegamento tra due modi diversi di interpretare l’arte: da una parte la riflessione critica sulla società contemporanea proposta dagli artisti in esposizione, dall’altra la creatività progettuale dei ragazzi, chiamati a immaginare un simbolo destinato a rappresentare il futuro dell’associazione.

Domenica 22 novembre, alle ore 16, l’attenzione sarà dunque rivolta ai giovani autori delle proposte grafiche, in una cerimonia che celebrerà non soltanto il logo vincitore, ma anche il valore di un’esperienza capace di mettere in dialogo formazione scolastica, creatività e patrimonio culturale del territorio. La mostra resterà aperta fino a domenica 29 novembre, mentre il CAB proseguirà il proprio percorso verso il cinquantesimo anniversario, che nel 2027 celebrerà mezzo secolo di arte, formazione e attività culturale.