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Come funziona una Comunità Energetica Rinnovabile? Quali vantaggi può portare al territorio e ai suoi cittadini? E soprattutto, quali sono gli accorgimenti che ciascuno può adottare per contenere il costo delle bollette, senza necessariamente affrontare grandi investimenti?

A queste domande sarà dedicato l’incontro pubblico “Comunità energetica rinnovabile. Vantaggi energetici, ambientali, economici”, in programma venerdì 27 novembre alle ore 21, presso la Sala consiliare di Villa Frua a Laveno Mombello, con ingresso da Piazza Fontana. L’iniziativa è organizzata nell’ambito del progetto Bosco Clima, con il patrocinio del Comune di Laveno Mombello.

La serata si aprirà con l’intervento del prof. Gianluca Ruggieri dell’Università dell’Insubria, esperto di temi energetici, che parlerà di costo dell’energia e opportunità di risparmio per le famiglie, aiutandoci nella lettura del contesto internazionale attuale e presentando la guida “Ridurre le bollette di casa senza grandi investimenti”, realizzata insieme ad Andrea Cavalleroni. La guida offre strumenti semplici e indicazioni pratiche per comprendere meglio le bollette di luce e gas, conoscere i propri consumi e individuare le principali fonti di spreco energetico in casa.

Seguirà poi la presentazione di CER-AMICA, la Comunità Energetica Rinnovabile nata dall’iniziativa di cittadini di Laveno Mombello, con il supporto di Progetto Cosmo ed ènostra. Sarà l’occasione per conoscere più da vicino il funzionamento delle comunità energetiche, lo stato di avanzamento della CER, i risultati raggiunti e le prospettive di sviluppo, oltre alle modalità per aderire.

Costituita nel dicembre 2023, CER-AMICA conta oggi circa 90 associati, tra cittadini, 4 piccole e medie imprese, 2 organizzazioni non governative e 2 Comuni. Sono 15 gli impianti fotovoltaici presenti nella configurazione, mentre sono in fase di registrazione 63 utenze di consumo. La comunità opera nell’area servita dalla cabina primaria che comprende 18 Comuni: Azzio, Besozzo, Brenta, Caravate, Casalzuigno, Castelveccana, Cittiglio, Cocquio-Trevisago, Cuveglio, Cuvio, Gavirate, Gemonio, Laveno Mombello, Leggiuno, Monvalle, Orino, Porto Valtravaglia e Sangiano.

Le comunità energetiche permettono a cittadini, imprese ed enti locali di condividere virtualmente l’energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili. Quando l’energia prodotta viene consumata nello stesso momento da altri membri della comunità, si genera energia condivisa, sulla quale è riconosciuto un incentivo pubblico. I benefici non sono soltanto economici: una CER contribuisce ad aumentare la produzione e l’utilizzo di energia rinnovabile, promuove la consapevolezza dei consumi e può sostenere iniziative ambientali e sociali a beneficio del territorio.

L’incontro vuole quindi offrire ai cittadini un’occasione per informarsi e acquisire strumenti concreti: dalla possibilità di partecipare a una comunità energetica locale alle scelte quotidiane che ciascuno può compiere per consumare meglio e risparmiare.

La partecipazione all’incontro è libera e aperta a tutta la cittadinanza. Per conoscere CER-AMICA e ricevere informazioni sulle modalità di adesione, gratuita, è possibile consultare il sito: https://cer-amica.webnode.it/

La guida Bosco Clima è disponibile online: Ridurre le bollette di casa senza grandi investimenti – Edizione 2026.

L’iniziativa si svolge con il patrocinio del Comune di Laveno Mombello nell’ambito del progetto Bosco Clima, promosso dalla Comunità Montana Valli del Verbano e sostenuto da Fondazione Cariplo, in collaborazione con Parco Regionale Campo dei Fiori, Università degli Studi dell’Insubria, Centro Geofisico Prealpino, LIPU e CAST – Centro per un Appropriato Sviluppo Tecnologico.