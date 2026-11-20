A Clivio torna la Fagiolata in piazza: domenica 22 novembre sapori e tradizione. Appuntamento in piazza Mario Scarpazza dalle 11.30 con fagioli alla messicana, panini con salamella, vino e bevande. Possibilità di asporto e prenotazioni anticipate. Al Sacro Monte di Varese “Materiale – Immateriale”: tre giorni tra libri d’artista, poesia, musica e artigianato. Dal 20 al 22 novembre 2026 l’Atelier Porteni di Santa Maria del Monte ospita una mostra collettiva con quindici artisti del territorio. Sabato 21 novembre alle 15 la presentazione del libro-manufatto delle Edizioni GaEle in edizione limitata di 31 esemplari, accompagnata da un’esecuzione musicale inedita. Da Kasia Smutniak a Michele Riondino, a Varese arrivano otto film da scoprire con “Un Posto Nel Mondo”. Storie vere che sembrano romanzi, grandi interpreti e film fuori dai circuiti più commerciali. Dal 21 novembre al 3 dicembre Filmstudio 90 propone una selezione di cinema di qualità che attraversa il mondo e racconta vicende capaci di emozionare e sorprendere. Foto di Mara Zanardi.

ALTRI EVENTI

Busto Arsizio – Tornei, talk e un’area per GTA6: a Busto Arsizio una domenica intera per gli appassionati di videogame. Una giornata interamente dedicata ai videogiochi con postazioni, talk, tornei e un’area dedicata al gioco più atteso del decennio – Tutte le informazioni

Cassano Magnago – “Voci e silenzi”: a Cassano Magnago la quinta edizione del Premio Anemos. La quinta edizione dell’evento dedicato alla prevenzione e al rispetto si terrà al Cinema Auditorium con un focus particolare sul mondo della scuola e sulle giovani generazioni – Tutte le informazioni

Luvinate – Conciliazione dei tempi per i genitori e sguardo al futuro dei bambini alla primaria di Luvinate. L’Open Day della scuola, sabato 21 novembre alle 10.00 per scoprire l’offerta formativa che coniuga didattica tradizionale e moderne metodologie educative e tecnologiche – Tutte le informazioni

Angera – Sinterklaas sul lago, castagnata e alberi: il weekend di Angera. Letture per i più piccoli, nuove piantumazioni sul lungolago, la festa di Sinterklaas, una visita guidata alla Pinacoteca e la castagnata del Castellaccio tra gli appuntamenti del fine settimana – Tutte le informazioni

Clivio – A Clivio torna la Fagiolata in piazza: domenica 22 novembre sapori e tradizione. Appuntamento in piazza Mario Scarpazza dalle 11.30 con fagioli alla messicana, panini con salamella, vino e bevande. Possibilità di asporto e prenotazioni anticipate – Tutte le informazioni

Varese – Al Sacro Monte di Varese “Materiale – Immateriale”: tre giorni tra libri d’artista, poesia, musica e artigianato. Dal 20 al 22 novembre 2026 l’Atelier Porteni di Santa Maria del Monte ospita una mostra collettiva con quindici artisti del territorio. Sabato 21 novembre alle 15 la presentazione del libro-manufatto delle Edizioni GaEle in edizione limitata di 31 esemplari, accompagnata da un’esecuzione musicale inedita – Tutte le informazioni

Tempo Libero – Al Parco Pineta una serata tra stelle, fantascienza e cartoni animati. Un’occasione unica per osservare gli astri attraverso telescopi professionali e approfondire il legame profondo tra l’essere umano, la natura e la volta celeste all’interno di una cornice naturalistica d’eccezione – Tutte le informazioni

Induno Olona – Torna a Induno Olona la rassegna del vino varesino: dieci cantine in degustazione tra locali e ospiti. Domenica 22 novembre alla Sala Bergamaschi l’undicesima edizione dell’evento promosso da Slow Food Varese. Quest’anno spazio anche a quattro produttori selezionati fuori provincia: dall’Oltrepò pavese alla valle Antrona – Tutte le informazioni

Monza – Si accende il Natale a Monza: oltre dieci chilometri di luminarie e un mese e mezzo di eventi. Oltre 600 installazioni luminose, il Villaggio di Natale e la pista di pattinaggio tra le attrazioni della manifestazione. Sabato 21 novembre l’inaugurazionhe con l’accesione delle luminarie e un concerto gospel – Tutte le informazioni

Olgiate Olona – Tra cabaret, laboratori e atmosfera natalizia: il weekend di Olgiate Olona. Da venerdì 20 a domenica 22 novembre Olgiate Olona propone un fine settimana che spazia dalla comicità alle attività dedicate ai bambini, fino all’apertura del grande villaggio di Natale “Funtastic! Christmas Park”. Tre occasioni diverse per vivere il paese e i suoi spazi, con proposte rivolte a pubblici di tutte le età – Tutte le informazioni

Sangiano – Sangiano si prepara ad accendere il Natale con una giornata di festa. Dalle 10.30 alle 19, Villa Fantoni e le vie del centro ospiteranno “Natale sotto la Stella”, l’appuntamento organizzato dalla Pro Loco Sangiano APS che quest’anno avrà tra i protagonisti anche le Huntrix, con lo spettacolo “K-Pop Jam Show” – Tutte le informazioni

Varese – Dieci anni della legge antispreco: a Varese una cena-evento per 166 giovani e dj set ai Giardini Estensi. Venerdì 20 novembre doppio appuntamento per celebrare il decennale della Legge Gadda. Dalle 19.30 l’incontro al Salone Estense con giovani amministratori, seguito da una serata musicale a ingresso libero – Tutte le informazioni

Varese – Torna “FITAxTE 2026”: al Salone Estense di Varese due serate tra dramma e commedia benefica. Il Comitato Provinciale FITA organizza al Salone Estense due appuntamenti benefici il 14 e 21 novembre, dedicati al teatro amatoriale e al sostegno delle realtà locali – Tutte le informazioni

CINEMA E TEATRO

Varese – A Varese arriva “Fuochi”: le donne di Marguerite Yourcenar prendono vita sul palcoscenico. Domenica 22 novembre alle 16 uno spettacolo teatrale di Giorni Dispari Teatro, con la regia di Serena Nardi, porta in scena le passioni, i conflitti e la forza delle figure femminili raccontate dalla grande scrittrice. Ingresso libero. – Tutte le informazioni

Viggiù – Il festival Terra e Laghi rivoluziona i classici: a Viggiù arriva “Il principe ranocchio”. Domenica 22 novembre alle ore 16:00 il Teatro Baraggia ospita la compagnia Roggero (VA) con una reinterpretazione in chiave comico-moderna della celebre favola dei fratelli Grimm – Tutte le informazioni

Lozza – Oltre il silenzio: a Lozza un pomeriggio di film e dialogo contro la violenza con “Donne per la pace”. Appuntamento domenica 22 novembre alle 16.30 alla Sala polivalente Maroni con due proiezioni, dibattito e aperitivo a ingresso gratuito – Tutte le informazioni

Oggiona Con Santo Stefano – A Oggiona con Santo Stefano per Terra e Laghi in scena “Elena di Sparta”. Domenica 22 novembre la Sala Ghiringhelli delle Cascine di Villa Colombo ospita la produzione di Teatro Blu diretta e interpretata da Silvia Priori con la performer Arianna Rolandi – Tutte le informazioni

Varese – A Varese la commedia amara e brillante “Parenti Serpenti”. Appuntamento per sabato 21 novembre con la Compagnia Teatrale “Punto e a capo” che porta in scena all’Auditorium San Giovanni Bosco – Tutte le informazioni

Varese – Da Kasia Smutniak a Michele Riondino, a Varese arrivano otto film da scoprire con “Un Posto Nel Mondo”. Storie vere che sembrano romanzi, grandi interpreti e film fuori dai circuiti più commerciali. Dal 21 novembre al 3 dicembre Filmstudio 90 propone una selezione di cinema di qualità che attraversa il mondo e racconta vicende capaci di emozionare e sorprendere – Tutte le informazioni

Gorla Minore – Risate e solidarietà: a Gorla Minore torna la Comedy Night a favore di Telethon. Sabato 21 novembre all’Auditorium Peppo Ferri una serata con Davide Boniolo e Paolino Boffi. Ingresso libero e Cuori di cioccolato per sostenere la ricerca sulle malattie genetiche rare – Tutte le informazioni

Albizzate – “In viaggio con Novecento”, ad Albizzate il debutto dello spettacolo ispirato a Baricco. Venerdì 20 novembre ad Albizzate la prima assoluta del nuovo progetto firmato da Maurizio Binaghi, Gianni Binaghi e Luca Di Toma. Ingresso libero e gratuito – Tutte le informazioni

Castellanza – Teatro, musica e un messaggio contro la violenza di genere: “Che spettacolo ’ste donne” fa il tutto esaurito a Castellanza. Il nuovo spettacolo nasce dalla collaborazione tra la Compagnia Entrata di Sicurezza e il Teatro della Corte. La prima di sabato 21 novembre al Cine Teatro Dante è già sold out – Tutte le informazioni

Cinema – A Varese torna “Un Posto Nel Mondo”: otto film per raccontare diritti, giustizia sociale e attualità. Dal 21 novembre al 3 dicembre la 24esima edizione della rassegna curata da Filmstudio 90 propone proiezioni diffuse tra quattro sale cittadine e incontri con gli autori – Tutte le informazioni

Clivio – Teatro, musica e danza contro la violenza sulle donne: arriva a Clivio lo spettacolo “DONNAE, Nodi, Nidi e Doni”. Domenica 22 novembre alle 21 al Teatro dell’Oratorio uno spettacolo corale scritto e diretto da Sonia Spinello. Sul palco anche il ballerino Jacopo Bovio e l’attore Andrea Depaoli. L’ingresso è gratuito. – Tutte le informazioni

Gallarate – Venerdì 20 novembre a Cassano una serata di cinema, sostenibilità e cooperazione con la proiezione del documentario “Oltre la luce”. L’evento, organizzato da Legambiente Cassano Magnago e a ingresso gratuito, vedrà la partecipazione in sala di uno dei giovani protagonisti del progetto idroelettrico in Nepal, raccontato nel film di Stéphan Chiesa – Tutte le informazioni

ARTE E MOSTRE

Gallarate – Jago al MA*GA incontra Wildt, il maestro di cui si è innamorato vent’anni fa. Un legame artistico nato oltre vent’anni fa diventa uno degli elementi più significativi dell’esposizione curata da Tommaso Zijno, che mette in relazione le opere dello scultore contemporaneo con quelle di alcuni protagonisti del Novecento, tra spiritualità, guerra e condizione umana – Tutte le informazioni

Saronno – A Saronno un percorso artistico che porta dal Legnanino ai murales di Andrea Ravo Mattoni. Un affascinante percorso culturale organizzato nel centro cittadino per esplorare il legame profondo tra la tradizione pittorica del Seicento e le espressioni artistiche contemporanee attraverso le opere di celebri autori – Tutte le informazioni

Tradate – “Frammenti di luce”, a Tradate una mostra fotografica tra paesaggi, natura e riflessi. A Villa Truffini cinque sguardi diversi per raccontare la bellezza della realtà che ci circonda. Paesaggi, natura, riflessi e colori – Tutte le informazioni

Luino – Cento anni di Dario Fo, Luino rende omaggio al Nobel con una mostra inedita. Sabato 21 novembre il taglio del nastro di Immaginare linguaggi tra aneddoti familiari, letture teatrali e dipinti raramente esposti al pubblico – Tutte le informazioni

Meride – Porte aperte al Museo dei fossili di Meride. Sabato 21 e domenica 22 novembre 2026, ore 9:00–17:00. Le visite guidate si prenotano il giorno stesso presso la ricezione del Museo – Tutte le informazioni

INCONTRI

Lomazzo – Dagli scarti di cucina al terriccio per orto e giardino: a Lomazzo un incontro sul compostaggio. Sabato 21 novembre alle 9,30 l’iniziativa del Comune con Econord, aperta a tutti i cittadini – Tutte le informazioni

Gavirate – Gavirate celebra la letteratura: sabato 21 novembre due appuntamenti dedicati a Morselli e Rodari. Una giornata all’insegna della cultura, della memoria e della creatività. In mattinata gli studenti dell’ITET di Varese presenteranno un podcast dedicato allo scrittore Guido Morselli, mentre nel pomeriggio al Cinema Garden sarà proiettato il film “Il fabbricante di favole”, realizzato dagli studenti della scuola media Carducci e dedicato a Gianni Rodari – Tutte le informazioni

Busto Arsizio – Arte, libri e musica: tre appuntamenti alla Galleria Boragno di Busto Arsizio. Dal dialogo tra pittura e fotografia alla presentazione del nuovo romanzo di Sibyl von der Schulenburg, fino a Bob Marley e alla storia di “Legend”: la Galleria Boragno propone tre appuntamenti tra il 13 e il 20 novembre – Tutte le informazioni

Busto Arsizio – A Busto Arsizio Serve un Pit-Stop per mamme e papà a partire da un pomeriggio con MiniTetris. L’evento per neogenitori del 21 novembre promosso da MiniTetris con osteopata e infermieri neonatali una conferenza ma un pomeriggio per condividere strategie di benessere – Tutte le informazioni

Cuveglio – A Cuveglio il romanzo “Sulla soglia” con l’autrice Laura Valera. L’appuntamento culturale in programma per la serata di sabato 21 novembre offrirà al pubblico l’occasione di approfondire i temi del romanzo attraverso il dialogo tra l’autrice e Luciana Azzola – Tutte le informazioni

Luino – A Luino l’incontro dedicato all’“Imprenditoria femminile” con protagoniste del mondo economico e culturale. Domenica 22 novembre nella sala di Palazzo Verbania un appuntamento promosso da Le Sempiterne, Comune e AIDDA per valorizzare il talento e creare nuove opportunità lavorative – Tutte le informazioni

Malnate – A Malnate un incontro pubblico per parlare di Parkinson e vita quotidiana. Un importante momento di approfondimento e confronto aperto a tutta la cittadinanza per scoprire insieme quali strategie adottare nella vita di tutti i giorni per affrontare al meglio la malattia – Tutte le informazioni

Rancio Valcuvia – A Rancio Valcuvia presentazione del romanzo “Esuli“, di Nicola Tosi. Un’opera che indaga le tensioni del nostro presente attraverso una prospettiva distopica: un romanzo che interroga la coscienza, la libertà e il rapporto tra individuo e sistemi di controllo – Tutte le informazioni

Varese – Aldo Moro nei documenti inediti degli archivi Usa: presentazione a Varese del libro “Un affare interno”. Sabato 21 novembre 2026 gli autori Guido Bandera e Gabriele Moroni presenteranno il loro saggio edito da Neri Pozza presso l’Associazione Nazionale Carabinieri. A dialogare con loro sarà Gianni Spartà – Tutte le informazioni

MUSICA

Varese – Varese rende omaggio a Francesco Guccini con una grande serata di musica dal vivo al Cinema Nuovo. L’appuntamento è per venerdì 20 novembre alle 20.30 al Cinema Teatro Nuovo di Varese, in viale dei Mille 39. La prenotazione è gratuita ma obbligatoria attraverso Eventbrite – Tutte le informazioni

Varese – Il jazz torna a Carrozze Hub con l’Interplay Mood 4tet. Secondo appuntamento (venerdì 20) della stagione 26/27 in collaborazione con il 67 Jazz Club di Varese. Sul palco Felice Clemente, Pietro La Pietra, Marco Gamba e Marco Castiglioni – Tutte le informazioni

Malpensa – A Malpensa per la Milano Music Week il rock diventa arte e l’avanguardia di Franco Battiato si mette in viaggio. “Battiat∞ttanta. L’Avanguardia Sound e la Poetica del Viaggio” offrirà una performance musicale unica dedicata alla ricerca sperimentale ed elettronica del grande musicista siciliano – Tutte le informazioni

Casorate Sempione – La Casoratese celebra Santa Cecilia, novant’anni di musica, passione e impegno per la comunità. Sarà un concerto speciale quello di sabato 21 novembre, dove musica e narrazione si intrecceranno per ripercorrere novant’anni di storia del corpo musicale – Tutte le informazioni

Busto Arsizio – I Mandolinisti Bustesi festeggiano Santa Cecilia con un concerto al teatro Sant’Anna di Busto Arsizio. Sabato 21 novembre alle 21 l’orchestra a plettro propone “Impressioni”, un programma dedicato alla stagione musicale impressionista. Ingresso a offerta libera – Tutte le informazioni

Varesotto – Castiglione Olona in musica con “Invito a Palazzo”: in scena il duo “Corde Sonore”. Sabato 21 novembre la suggestiva Sala della Quadreria di Palazzo Branda Castiglioni ospita la rassegna “Invito a Palazzo” con una serata tra grande musica e percorsi storici guidati – Tutte le informazioni

Busto Arsizio – A Busto Arsizio lo spettacolo inclusivo “La vita è bella!” con i ragazzi di Solidarietà Famigliare. Sabato 21 novembre alle 16 al Cinema Teatro Lux l’appuntamento promosso dall’Associazione Amici della Nuova Busto Musica nell’ambito della seconda edizione del progetto V.I.V.A. – Tutte le informazioni

Busto Arsizio – Al Museo del Tessile di Busto Arsizio va in scena “Un ballo in maschera”. Domenica 22 novembre alle 16.45 la Sala Conferenze del Museo del Tessile di Busto Arsizio ospita l’opera verdiana con un ricco cast di interpreti e un aperitivo compreso nel biglietto d’ingresso – Tutte le informazioni

Busto Arsizio – Le canzoni di Cremonini a lume di candela e teatro per le famiglie: dicembre al Sant’Anna di Busto Arsizio. Dal tributo dedicato al cantautore bolognese alle iniziative gratuite del progetto Sprint: il Teatro Sant’Anna propone un mese di appuntamenti per pubblici diversi – Tutte le informazioni

Clivio – Momenti musicali a Clivio con “Violino alla seconda”. Domenica 22 novembre alle 17.30 ad ingresso libero e con un piccolo aperitivo per condividere un momento insieme oltre al concerto. Vi aspettiamo nell’Auditorium del Borgo musicale a Clivio – Tutte le informazioni

Cocquio Trevisago – Musica tra classica e jazz: “Suite & Blue Quartet“ in concerto a Caldana sabato 21 novembre. Dopo il successo riscosso dall’appuntamento musicale di domenica scorsa, la comunità di Cocquio Trevisago si appresta a vivere un’altra serata di grande musica. L’amministrazione comunale, in collaborazione con “Il Borgo Musicale”, invita i cittadini a un nuovo, imperdibile evento culturale – Tutte le informazioni

Cuvio – A Cuvio gli Urban Cluster chiudono il 2026 di Paesaggi Sonori con un viaggio nella musica americana del ‘900. Sabato 21 novembre alle 21, al Teatro comunale di Cuvio, il concerto “20th Century American Music” proporrà una rilettura delle opere di Gershwin e Copland tra musica classica, jazz e sperimentazione. Ingresso gratuito – Tutte le informazioni

Varese – Da Hollywood a Varese: un concerto con le musiche più amate del cinema. Domenica 22 novembre, alle ore 15:30, il Civico Liceo Musicale “Riccardo Malipiero” di Varese ospita “Una notte a Hollywood”, concerto straordinario organizzato dall’Associazione Amici della Lirica “Francesco Tamagno” – Tutte le informazioni

ESCURSIONI

Inarzo – “Visti da vicino: un viaggio nel Micromondo” alla Palude Brabbia. Attraverso splendide immagini e dettagli incredibili, entreremo nel cuore di un micromondo tutto da scoprire: dai funghi ascomiceti alla microfauna del suolo e dell’acqua, fino ai pistilli delle erbe più comuni, che nascondono strutture e particolari di straordinaria bellezza – Tutte le informazioni

Malnate – A Malnate una camminata tra scorciatoie e rifiuti da raccogliere con “LeBuon&Pratiche” e “Plasticfree”. L’appuntamento è per sabato 21 novembre alle 14:15 in piazza San Francesco per esplorare percorsi a piedi poco conosciuti e raccogliere i rifiuti abbandonati lungo il tragitto – Tutte le informazioni

SPORT

Ciclismo – Monvalle, torna l’appuntamento con il ciclocross in riva al Lago Maggiore. Sabato 21 due gare (13,30 e 14,30) sul tracciato che parte e arriva sulla spiaggia del Gurèe. Organizza il GS Contini a una settimana dal mondiale master di Varese – Tutte le informazioni