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La provincia si colora di eventi di Natale tra luci, concerti e mercatini. A Materia torna il Vinyl Market: una domenica tra dischi, musica e rarità domenica 29 novembre, dalle 10 alle 18:30. Gran finale di Duemilalibri con un weekend di libri e autori. Dal viaggio in Italia di Mario Calabresi all’ultraoccidentalista Capezzone, dal romanticismo di Felicia Kingsley alle storie criminali di Giancarlo De Cataldo, davvero tante le occasioni tra cui scegliere. Il festival Terra e Laghi illumina Tradate con l’eterna magia de “Lo Schiaccianoci”. Sabato 28 novembre alle ore 20:30, la compagnia Ditta Gioco Fiaba di Milano trasformerà la Biblioteca Frera in un palcoscenico vibrante. Foto di Roberto Crepaldi

ALTRI EVENTI

Varesotto – Mercatino di Natale al Pradaccio a Laveno Mombello: bancarelle, musica e solidarietà. Dalle 10 alle 17 in via Molino, in località Pradaccio a Laveno Mombello, bancarelle di artigianato locale, idee regalo, Stelle di Natale e iniziative delle associazioni benefiche – Tutte le informazioni

Azzate – Lo Stendipanni arriva a Castronno: il mercatino solidale di Mamme in Cerchio riempie la “piazza” di Materia. Sabato 28 novembre, dalle 14.30 alle 17, vestiti usati ma in ottime condizioni, per tutte le età in vendita a prezzo simbolico. Il ricavato aiuta le famiglie in difficoltà – Tutte le informazioni

Busto Arsizio – A Busto Arsizio tre giorni da capitale del cibo: torna BA Gusto con Ernst Knam e Andrea Mainardi. Dal 27 al 29 novembre ospiti di rilievo, showcooking, espositori e ovviamente tanto cibo: la terza edizione è più grande che mai – Tutte le informazioni

Comerio – Tra arte, artigianato e futuro: nella storica sede di Ignis a Comerio la Varese Design Week esplora il confine. il 28 e 29 novembre una proposta che spazia tra mostre, talk, robot e Geronimo Stilton – Tutte le informazioni

Gallarate – A Crenna si accendono le luci di Natale con una bella serata insieme. Ci saranno le luci, ma anche vin brulè e panettone, degustazioni e stuzzichini, l’angolo della storia locale e delle associazioni – Tutte le informazioni

Galliate Lombardo – Galliate Lombardo si prepara al Natale: il 29 novembre torna il Mercatino con musica, sapori e Babbo Natale. Domenica 29 novembre la 22esima edizione del Mercatino di Natale animerà Galliate Lombardo con bancarelle, concerti, specialità gastronomiche e un Villaggio di Natale dedicato ai più piccoli – Tutte le informazioni

Gavirate – I bambini della primaria di Voltorre sperimentano la filosofia e praticano la storia. I progetti Giovanissimi Pensatori e Viviamo la storia alla scuola San Benedetto di Voltorre sono laboratori pratici e di dialogo in cui gli alunni imparano il pensiero critico – Tutte le informazioni

Gazzada Schianno – Al circolo Risorgimento parte il progetto Mescolanza per “danzare la vita”. Serate in cui “si parte da semplici pratiche corporee e si ‘danza’ ogni volta un tema diverso” – Tutte le informazioni

Gazzada Schianno – Gazzada Schianno si prepara al Natale: domenica 29 novembre torna “Regali e sapori 2026”. Una giornata di festa, tradizioni, sapori e iniziative per grandi e piccini, frutto della collaborazione tra Comune, associazioni e realtà del territorio – Tutte le informazioni

Gornate Olona – “Aspettando Natale”: a Gornate olona il mercatino al Parco Comunale. Domenica 29 novembre dalle 10 alle 17.30 il Parco Comunale di Gornate Olona ospita la sesta edizione del mercatino tra hobbistica, artigianato, stand gastronomico e castagne con Footgolf Varese – Tutte le informazioni

Induno Olona – “Oltre il Passo”, una serata tra montagna e ciclismo a sostegno di Aism. Domenica 29 novembre alle 20:45 la Sala Bergamaschi ospita il progetto no-profit nato da un’idea di Luca Luini e diretto da Paolo Tesoro, inserito nella rassegna “Uomini e Montagne” con ingresso gratuito – Tutte le informazioni

La Storia – Per Natale riaprirà a Castello Cabiaglio la bottega di alimentari, “ispirati dal romanzo sul vecchio forno del paese”. Merito dell’idea di una cooperativa di lavoro che ha investito in un progetto a beneficio dell’intera comunità. “Spirito di servizio e produzioni locali”. Prima di partire, il questionario per raccogliere i bisogni dei residenti – Tutte le informazioni

Laveno Mombello – La magia del Natale conquista Laveno Mombello: dal Presepe Sommerso al Porto Incantato, oltre un mese di eventi sul Lago Maggiore. Tante iniziative che uniscono tradizione e novità, organizzata da diverse realtà del territorio. A Villa Frua un allestimento unico con una stella gigante a rendere l’atmosfera ancora più magica – Tutte le informazioni

Laveno Mombello – Open Day alla Scuola Scotti: un viaggio tra laboratori, scienza e avventura. La scuola è lieta di invitare tutti i bambini che frequenteranno la futura classe prima, insieme alle loro famiglie, all’evento di accoglienza che si terrà sabato 28 novembre dalle 10 alle 12 – Tutte le informazioni

Leggiuno – Degustazione d’autunno sul lago Maggiore all’Eremo di Santa Caterina del Sasso. Un viaggio tra i sapori della tradizione casearia del territorio del Lago Maggiore, a cura di Archeologistics, con una degustazione curata dalla storica azienda Guffanti di Arona e una visita guidata all’Eremo di Leggiuno – Tutte le informazioni

Luino – Luino si accende con “Luoghi di luce”: un weekend tra arte, cultura e laboratori. Palazzo Verbania ospita sabato 28 e domenica 29 novembre appuntamenti per bambini e adulti. Al centro del programma anche un incontro dedicato a William Turner e ai suoi acquerelli ispirati ai laghi Maggiore e di Como, con Pietro Berra e Federico Crimi – Tutte le informazioni

Malnate – A Malnate un Natale pensato per i bambini: pista di pattinaggio, mercatini e luci in 3D. Si parte sabato 28 novembre con i mercatini in piazza delle Tessitrici. Il Comune paga agli alunni un’ora sul ghiaccio al posto dell’educazione fisica e porta gli spettacoli di Chicco Colombo all’infanzia e al nido – Tutte le informazioni

Monvalle – Il Natale arriva a Monvalle tra mercatini, Babbi Natale in Vespa e luminarie. Scopri gli appuntamenti in programma a cura di Pro Loco, Biblioteca e altre associazioni del territorio – Tutte le informazioni

Mornago – Smartphone, social e bambini: il Patto Digitale Varese Sud si allarga anche a Sumirago. Dopo gli incontri dedicati alle famiglie con bambini, il progetto coinvolge anche le scuole dell’infanzia e gli adolescenti. Il 27 novembre il primo appuntamento online di “Famiglie in Gioco NEXT” – Tutte le informazioni

Natale – Un viaggio tra arte, tradizioni, sapori e creatività per vivere la magia del Natale nei Beni del FAI addobbati a festa. Dai laboratori creativi a Villa Panza a Varese e al Monastero di Torba a Gornate Olona: tantissime le iniziative per le famiglie. Ecco come partecipare – Tutte le informazioni

Olgiate Comasco – Black Friday Week e Mercatino di Natale: da Giem MondoModa una settimana di occasioni da non perdere. Sabato 28 novembre a Olgiate Comasco il tradizionale Mercatino di Natale chiude la Black Friday Week: hobbisti, idee regalo artigianali, laboratori per bambini, street food e promozioni speciali in Store, Outlet e Online – Tutte le informazioni

Samarate – A Verghera torna il Giardinetto di Babbo Natale: tre giorni di mercatini, spettacoli e divertimento per i bambini. Dal 27 al 29 novembre la quarta edizione della manifestazione organizzata dalla Cooperativa La Nazionale insieme alle associazioni del territorio. In programma laboratori, musica, sport e tante iniziative dedicate alle famiglie – Tutte le informazioni

Sangiano – Sangiano si prepara ad accendere il Natale con una giornata di festa. Dalle 10.30 alle 19, Villa Fantoni e le vie del centro ospiteranno “Natale sotto la Stella”, l’appuntamento organizzato dalla Pro Loco Sangiano APS che quest’anno avrà tra i protagonisti anche le Huntrix, con lo spettacolo “K-Pop Jam Show” – Tutte le informazioni

Sangiano – Sangiano celebra San Francesco: musica, spiritualità e cultura per la festa patronale. Il Coro LiberAnimae e il Comune di Sangiano propongono alla cittadinanza una serata dedicata alla musica, alla cultura e alla spiritualità francescana – Tutte le informazioni

Taino – A Taino tornano le nuove casette del bookcrossing: inaugurazione durante i mercatini di Natale. La Pro Loco presenterà domenica 29 novembre i nuovi spazi dedicati allo scambio libero di libri. All’inaugurazione saranno presenti anche gli autori dei primi volumi messi a disposizione. Tra gli stand dei mercatini ci sarà anche quello della scuola dell’infanzia Maria Serbelloni – Tutte le informazioni

Tempo Libero – Serata con Fantasika: al Centro didattico scientifico di Tradate si gioca. Fallen London RPG, Achtung! Cthulhu e Slay the Spire: The Boardgame animano l’appuntamento ludico curato da Fantasika con fasce d’età dedicate a partire dai 14 e dai 16 anni – Tutte le informazioni

Varano Borghi – Il “Villaggio degli elfi” porta il Natale a Varano Borghi. Musica con il Coro Harmonia di Vergiate, inaugurazione del Villaggio di Babbo Natale, luminarie, dolci e vin brulè. Scopri il programma della festa in piazza Matteotti – Tutte le informazioni

Vares – Contro la violenza di genere, sabato 28 novembre presidio in via Del Cairo e porte aperte al centro Eos. L’iniziativa, promossa da FemVA ed Eos Centro ascolto donna in occasione delle mobilitazioni legate al 25 novembre, prevede dalle 14:30 l’apertura della sede di via Robbioni e banchetti informativi, seguiti alle 16:00 dal presidio in centro città – Tutte le informazioni

Varese – Giornata mondiale contro l’AIDS: test HIV gratuiti e anonimi nel centro di Varese. Sabato 28 novembre Varese Checkpoint e gli specialisti delle Malattie Infettive di Asst Sette Laghi saranno in via Marconi per offrire test rapidi, informazioni sulla salute sessuale e consulenze sugli strumenti di prevenzione – Tutte le informazioni

Varese – Incontro nazionale di preghiera al Palasport di Masnago: una giornata promossa dall’associazione Mir i Dobro. Domenica 29 novembre l’Itelyum Arena ospita l’appuntamento ispirato a Medjugorje con Padre Ljubo e Padre Michele. Porte aperte dalle 8:15 con rosari, catechesi, testimonianze e la messa concelebrata nel tardo pomeriggio – Tutte le informazioni

Varese – Torna il Gran Ballo di Natale a Varese, un pomeriggio di danza per “Scarpette nel Cuore”. Domenica 29 il Salone Estense ospiterà le esibizioni dei ballerini di Art Dance. L’evento benefico sostiene il progetto che accompagna le persone con disabilità dalle prime lezioni di ballo alle gare internazionali – Tutte le informazioni

Venegono Inferiore – Il Mercatino di Natale di Venegono Inferiore festeggia la 18ª edizione con un villaggio a tema Asterix e Obelix. Domenica 29 novembre in piazza delle Associazioni una giornata tra artigianato, prodotti tipici, animazione per bambini e musica. Alle 11.30 il conferimento dell’onorificenza civica al volontariato, nel pomeriggio concerto gospel – Tutte le informazioni

Besozzo – “Accendiamo il Natale a Besozzo”, domenica una giornata di festa. L’evento che apre ufficialmente il calendario delle festività natalizie in città – Tutte le informazioni

Cugliate Fabiasco – Antiche “curt” e “cà” a Cugliate Fabiasco, tra catasto e memorie di famiglia. Sabato 28 novembre alle 16 nella Sala Consiliare di via Filippini 30 a Cugliate Fabiasco la Pro Loco, con il patrocinio del Comune, presenta il progetto legato ai vecchi toponimi – Tutte le informazioni

ARTE E MOSTRE

Varese – “Dove cadono le armi”, al Liceo Artistico Frattini una mostra contro la guerra. Dal 28 novembre al 9 gennaio lo Spazio Clip ospita le opere di Fausto Bianchi e Martina Grassi accompagnate dai racconti di Marita Viola. L’iniziativa rientra nel “Progetto Guernica” e si chiuderà con un incontro tra studenti, artisti e associazioni umanitarie – Tutte le informazioni

Gallarate – A Gallarate “Fino all’ultimo miglio”, la mostra di Medici con l’Africa Cuamm. Il 27 novembre all’Istituto Falcone la presentazione dell’esposizione fotografica di Nicola Berti, dedicata ai volti e alle storie incontrate nei Paesi africani in cui opera il CUAMM. La mostra resterà visitabile fino al 4 dicembre – Tutte le informazioni

Varese – Hayez torna protagonista a Varese: a Villa Mirabello in mostra la “Dama in bianco” e i tesori dei Taccioli. Sabato 28 novembre l’inaugurazione dell’esposizione dedicata al ritratto di Selene Ruga Taccioli. Accanto al dipinto del maestro del Romanticismo italiano, oggetti personali, gioielli, incisioni e opere d’arte per ricostruire la storia delle famiglie Taccioli e Litta Modignani. – Tutte le informazioni

INCONTRI

Gallarate – Il gran finale di Duemilalibri, un weekend di libri e autori. Dal viaggio in Italia di Mario Calabresi all’ultraoccidentalista Capezzone, dal romanticismo di Felicia Kingsley alle storie criminali di Giancarlo De Cataldo, davvero tante le occasioni tra cui scegliere – Tutte le informazioni

Cassano Magnago – A Cassano Magnago si presenta “In volo con Aldo Brovarone”, il libro dedicato al talento aeronautico del celebre designer. Sabato 28 novembre alle 16.30, alla Fondazione FGS, Alberto Grampa presenterà il suo nuovo volume dedicato alla passione per l’aviazione di Aldo Brovarone, storico designer di Pininfarina. Ingresso libero – Tutte le informazioni

Bodio Lomnago – Intrighi e delitti nella Varese di inizio Novecento: a Bodio Lomnago torna “La ladra dell’elisir”. Venerdì 27 novembre l’autrice Roberta Lucato presenta il suo giallo alla Biblioteca Zanoletti per la rassegna degli Amici di Filippo – Tutte le informazioni

Varesotto – A Castiglione Olona Martina Cilento presenta “Il Cognome” per “Tè con l’autore”. Domenica 29 novembre alle 16.00 al Caffè Lucioni di piazza Repubblica la scrittrice dialoga con il presidente di “Borgo Antico” Ugo Marelli nell’ambito della rassegna letteraria – Tutte le informazioni

Inarzo – La bellezza del cambiamento…anche di quello climatico? Un incontro in Palude Brabbia. Terzo e ultimo appuntamento degli “Incontri con l’esperto” che la Riserva Palude Brabbia sabato 28 novembre propone per approfondire tematiche ambientali oggi sempre più quotidiane. Questa volta ospite sarà Marco Bellante, fondatore di Red Robin – Tutte le informazioni

Laveno Mombello – A Laveno Mombello la presentazione del libro “La X che ha cambiato il mio cuore” di Francesca Cantova. Sabato 28 novembre, alle ore 10, nella Sala Consiliare di Villa Frua, un incontro dedicato a una storia di fragilità, amore e coraggio. L’autrice dialogherà con Alessia Bianchi – Tutte le informazioni

Laveno Mombello – “Treno per Saronno”, a Laveno Mombello il nuovo libro di Andrew Jolliffe e Chiara Dattola. Domenica 29 novembre alle 18 al Patrick’s Kafè Bistrot la presentazione del nuovo volume dell’associazione culturale. Un appuntamento tra arte, ironia e creatività, che sarà anche l’occasione per salutare Jolliffe, in partenza dalla Valcuvia per Parigi – Tutte le informazioni

Saltrio – Incontro informativo gratuito a Saltrio sulla Medicina Tradizionale Cinese e il Qigong. A introdurre il pubblico nell’affascinante mondo della filosofia della salute e del benessere orientale sarà Pietro Malnati, naturopata e maestro di Kungfu e di Qigong – Tutte le informazioni

Varese – Le Vie dei Venti riprende gli incontri a Varese con un viaggio nel cuore di Nairobi. Parole e fotografie raccontano le contraddizioni e la voglia di riscatto di Kibera nell’appuntamento in programma sabato 28 novembre a Varese – Tutte le informazioni

Vedano Olona – A Vedano Olona una serata con Matteo Della Bordella “Ai confini del mondo”. L’appuntamento culturale è organizzato dal CAI Vedano Olona e si terrà nella Sala Consiliare di Villa Aliverti, offrendo al pubblico un viaggio straordinario tra pareti verticali e ghiacciai remoti – Tutte le informazioni

MUSICA

Ferno – A Ferno il folk-elettronico dei Bwari: venerdì 27 novembre il concerto all’Alleanza Cooperativa San Martino. La band fa tappa in via Mazzini alle 21:15 nell’ambito del tour 2026 per presentare l’album autoprodotto “Caterpillar”, sei brani tra tradizione irlandese ed elettronica. L’ingresso è libero – Tutte le informazioni

Comabbio – Comabbio si prepara al Natale con il concerto gospel della Free Gospel Band. Appuntamento venerdì 27 novembre alle 21 nella chiesa parrocchiale per la terza edizione della rassegna – Tutte le informazioni

Castronno – A Materia torna il Vinyl Market: una domenica tra dischi, musica e rarità. Domenica 29 novembre, dalle 10 alle 18:30, gli spazi di Materia Spazio Libero ospitano un nuovo appuntamento dedicato agli appassionati di musica, ai collezionisti e a chi ama curiosare tra dischi e copertine alla ricerca di nuove scoperte – Tutte le informazioni

Concesio – Silvia Priori porta a Concesio lo spettacolo “Butterfly”. Sabato 28 novembre l’Auditorium di Sant’Andrea a Concesio ospita la rilettura teatrale e lirica del capolavoro pucciniano con l’interpretazione di Silvia Priori e del soprano Kaoru Saito – Tutte le informazioni

Gavirate – Il Corpo Musicale Gaviratese celebra Santa Cecilia con un concerto di gala: debutto in auditorium e ospite il Coro Vintage. Sabato 28 novembre alle 21 il tradizionale appuntamento musicale diretto dal maestro Antonio Tavino. Per la prima volta il concerto si terrà nell’auditorium comunale di via Fermi. Una serata che segna anche l’inizio della collaborazione con il Centro di Formazione Musicale di Gavirate – Tutte le informazioni

Luino – A Luino il “Concerto d’Autunno” della Musica Cittadina chiude la stagione 2026. Appuntamento sabato 28 novembre alle 21 per la serata conclusiva del calendario musicale cittadino, che vedrà sul palco anche la partecipazione dell’Ensemble di Flauti dell’Istituto Comprensivo B. Luini – Tutte le informazioni

Sesto Calende – Corde musicali che fanno sognare a Sesto Calende. Spettacolo con il duo composto da Elena Guarneri e Francesco Maltecca e la partecipazione straordinaria dell’ensemble “Gli Archetti” dei Percorsi Musicali diretto dal maestro Daniela De Gaspari – Tutte le informazioni

Tradate – Il festival Terra e Laghi illumina Tradate con l’eterna magia de “Lo Schiaccianoci”. Sabato 28 novembre alle ore 20:30, la compagnia Ditta Gioco Fiaba di Milano trasformerà la Biblioteca Frera in un palcoscenico vibrante – Tutte le informazioni

CINEMA E TEATRO

Varese – A Varese arriva “Antropolaroid”, Tindaro Granata porta sul palco di Spazio YAK la storia della sua famiglia. Prosegue la stagione curata da Karakorum Impresa Sociale con uno spettacolo che intreccia memoria, musica e tradizione siciliana ripercorrendo un secolo di vicende familiari dai primi del Novecento a oggi – Tutte le informazioni

Viggiù – Un viaggio tra le stelle a Viggiù: Terra e Laghi presenta “Biancaluna”. La storia, tratta da una fiaba popolare siciliana, narra di una principessa capricciosa e viziata, e di Arturo, un simpatico sorcetto che vive nella sua baracca fatta di pentole e vecchi rottami. Appuntamento domenica 29 novembre al Teatro Baraggia – Tutte le informazioni

Ispra – A Ispra va in scena “Sorridi”, teatro e danza contro la violenza sulle donne. Appuntamento sabato 28 novembre al Centro Studi Arti sceniche Il Volto di Velluto con letture da Michela Murgia e Carlotta Vagnoli a sostegno di Donna Si-Cura Odv – Tutte le informazioni

Luino – Luino ricorda Piero Chiara a quarant’anni dalla scomparsa con uno spettacolo di Luca Martera. Domenica 29 novembre alle 16 il Teatro Sociale ospita un incontro a ingresso libero promosso da Rotary e Lions con Francesca Boldrini, Mauro Della Porta Raffo e i ragazzi delle scuole superiori – Tutte le informazioni

Olgiate Olona – I DiVinAttori in scena a Olgiate Olona per Progetti Fantasia: ridere fa del bene. Sabato 28 novembre 2026, alle ore 20.30, al Teatro Don Pino Ballabio, la compagnia porterà in scena “Un bene da morire”, per la regia di Patrizia Cuvello – Tutte le informazioni

Gallarate – La Cooperativa “Il Seme” porta in scena a Gallarate il viaggio di “Meraviglia!”. Domenica 29 novembre alle 17.30 al Teatro Condominio Vittorio Gassman va in scena la nuova produzione della Cooperativa Sociale Il Seme ispirata al celebre racconto di Alice nel Paese delle Meraviglie – Tutte le informazioni

Somma Lombardo – La storia di Giulia Cecchettin sul grande schermo a Somma Lombardo: tre proiezioni di “Se domani non torno”. All’Auditorium San Luigi arriva il film diretto da Paola Randi, tratto dal libro di Gino Cecchettin. Appuntamenti giovedì 26, sabato 28 e domenica 29 novembre, nei giorni della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne – Tutte le informazioni

Cantello – A Cantello si chiude la rassegna teatrale autunnale con “Oscar” della compagnia Dimensione Teatro. Sabato 28 novembre alle 21 al Teatro Pax va in scena la commedia brillante in due atti di Claude Magnier diretta da Agostino Landi. L’ingresso allo spettacolo è gratuito – Tutte le informazioni

Gemonio – Musica, cucina e divertimento: a Gemonio è il weekend del XmaShow. Venerdì 27 e sabato 28 (dalle 19) al parco feste di via Curti va in scena la tradizionale festa che apre la strada al Natale. Pizzoccheri e tanto altro dalla cucina, due concerti per ogni serata – Tutte le informazioni

Legnano – A Legnano torna la Sagra dei Pici e del Cinghiale: tre giorni alla scoperta dei sapori della Toscana. Dal 27 al 29 novembre, la Contrada San Bernardino ospita un weekend gastronomico dedicato alla cucina toscana, con pici al ragù di cinghiale, specialità tradizionali e piatti preparati dallo chef Pippo. – Tutte le informazioni

ESCURSIONI

Solbiate Con Cagno – Tracce di animali e segni di presenza nella Valle del Lanza. Sabato 28 novembre una passeggiata alla ricerca del passaggio di animali: penne, gusci d’uova, aculei di riccio, scheletri e impronte per imparare insieme ad allenare lo spirito d’osservazione – Tutte le informazioni

SPORT

Castiglione Olona – Spinning Marathon a Castiglione Olona: tre ore di sport contro la SLA. Sabato 28 il Team Lino organizza l’11a edizione dell’evento benefico: il ricavato andrà ad AISLA Varese per la ricerca contro la sclerosi laterale amiotrofica – Tutte le informazioni

Malnate – In arrivo la seconda edizione del “Trail Città di Malnate”. La manifestazione podistica non competitiva è organizzata dall’ASD Atletica Malnate con il patrocinio del Comune ed è valida per il “Walter Coppe Challenge” e per il “Circuito Insubrico Run Italia-Svizzera” – Tutte le informazioni