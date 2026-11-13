Che fare con i bambini nel weekend del 13, 14 e 15 novembre a Varese e nel Varesotto

Tra lanternate nei boschi al calar della sera e giochi in scatola, di ruolo o di mattoncini, questo weekend di pieno autunno offre a bambini e famiglie passeggiate nella natura trasformata dai colori di stagione, spettacoli di cinema e teatro e tanti eventi differenti, anche al sapor di cioccolato.

Sabato e domenica sono anche gli ultimi giorni di #ioleggoperché per donare libri alle biblioteche scolastiche.

LANTERNATE

VARESE – Da Bregazzana alla Rasa a piedi con le “Lanterne Erranti” per il mercatino di Natale. Sabato 14 novembre viene riproposta la tradizionale camminata a piedi nei sentieri del Parco Campo dei Fiori per raggiungere il celebre mercatino natalizio con rientro al buio e lanterne a led – Tutte le informazioni

CASSANO MAGNAGO – Sabato 14 novembre il Bosco dei curiosi apre a bambini e famiglie per la tradizionale Lanternata di San Martino sui sentieri della Palude Boza, illuminati dalle lanterne create insieme nel corso del pomeriggio – L’evento

SOLARO – Il paese celebra la Giornata dei diritti dell’infanzia la Passeggiata di luce

in programma giovedì 19 novembre con ritrovo alle 17,15 al Polo di Comunità Regina Elena e arrivo in Villa Borromeo. L’iniziativa di Comuni Insieme coinvolge i servizi 0-6 anche a Baranzate, Bollate e Senago – L’iniziativa

ALTRI EVENTI

INARZO – Domenica 15 novembre Inarzo torna a profumare di cacao: dalle 10 alle 17.30 il centro storico del paese ospita la 14ª Festa del Cioccolato. Le vie del borgo si trasformano in un percorso tutto da assaggiare e da vivere in famiglia, con proposte per grandi e bambini e un’atmosfera già vicina al Natale – Qui tutte le info

BARASSO – Il paese si anima per la Festa di San Martino con bancarelle, pranzo e attrazioni per famiglie. Domenica 15 novembre torna il tradizionale appuntamento organizzato dalla Pro Loco: in programma una sessantina di bancarelle, pranzo in oratorio, gonfiabili e il mini trenino per bambini – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – Iscrizioni aperte alla settimana di eventi per la giornata internazionale dei diritti dell’Infanzia promossa dal 18 al 22 novembre dal Comune e intitolata “Tutti vogliamo essere Shrek. Dietro l’orco il disagio visibile e invisibile degli adolescenti e dei bambini” – Tutto il programma

CUVIO – Torna domenica la Festa del Ringraziamento con la tradizionale sfilata di trattori e benedizione dei mezzi agricoli provenienti anche dal Canton Ticino, dalla Bergamasca, da Novara e dal Monferrato – Tutte le informazioni

SUMIRAGO – Sabato e domenica a Villa Molino c’è Sumibricks, la festa dei bambini tra mattoncini e creatività, all’insegna della fantasia, del gioco e delle costruzioni creative – Il programma

SCUOLE – Ultimissimi giorni per partecipare a #ioleggoperché donando un libro acquistato in una delle 50 librerie aderenti in provincia di Varese per regalarlo a una delle oltre 550 biblioteche scolastiche di altrettante scuole del territorio. C’è tempo sino a domenica – Scopri di più

SPETTACOLI

GALLARATE – Alla ricerca di Atlantide è lo speciale viaggio per bambini e famiglie in programma al Teatro delle Arti di Gallarate sabato 14 novembre alle 15.30, per la rassegna “per tutti” con la compagnia La Baracca – Testoni Ragazzi e Cada Die Teatro – Lo spettacolo

VARESE – Domenica pomeriggio la rassegna di CinemaKids al Nuovo propone una vera e propria chicca: I racconti del giardino incantato, film d’animazione in stop-motion nato da una collaborazione tra Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia e Francia. Al centro della storia ci sono tre fratelli che, dopo la scomparsa della nonna, ritrovano attraverso l’immaginazione e il racconto la possibilità di riportare vita e sorrisi nella casa del nonno – Tutti i dettagli

LEGNANO – Domenica continua in Sala Ratti, continua la rassegna “Al cinema!!!”, dedicata ai bambini e alle famiglie, con appuntamento alle 11. Per l’occasione sarà proiettato Maracuda – Qui tutte le info

GIOCHI E LABORATORI

CASTIGLIONE OLONA – Sabato sera la biblioteca è un gioco. La partecipazione è gratuita su prenotazione, fino ad esaurimento posti – Qui tutte le info

SARONNO – Saronno in Gioco torna il 14 e 15 novembre con due giorni di attività su quasi 200 giochi da tavolo, tornei e avventure di ruolo da vivere nella palestra della scuola Aldo Moro e gli spazi della Biblioteca comunale. In programma 74 sessioni di gioco – L’evento

CUVEGLIO – Parte sabato 14 novembre negli spazi della scuola primaria un percorso gratuito di Stampa artigianale per bambini e ragazzi interessati a conoscere tecniche e materiali e pronti a trasformare idee e immagini in elaborati originali in collaborazione con la stamperia artigianale Rotte Contrarie di Turro e associazione Il Pargolario – Come partecipare

CUVEGLIO – Partecipazione gratuita a Let us play, l’appuntamento promosso dal Pargolario ogni sabato pomeriggio negli spazi della scuola elementare con tanti giochi in scatola per bambini e ragazzi per divertirsi e stringere nuove relazioni – L’iniziativa

TRADATE –Laboratori per costruire la Locanda degli animali domenica pomeriggio al Centro didattico scientifico del Parco Pineta. Torna il tradizionale appuntamento autunnale dedicato alla biodiversità e alle famiglie per creare insieme una casa per ogni creatura – Ecco come prenotare

SPORT

VARESE – Cento interpreti italiani del pattinaggio artistico a Varese per la Coppa Italia di fascia gold. Sabato 14 e domenica 15 la Acinque Ice Arena ospita la gara di respiro regionale organizzata dalla Varese Ghiaccio – Tutte le info

GORLA MINORE – Domenica c’è la nuova edizione della ColorELERun: sport, colori e memoria nel segno di Elena Giudici. La corsa non competitiva di 3 chilometri tornerà domenica 15 novembre per ricordare la testimonial Telethon Elena Giudici – Tutte le informazioni

ESCURSIONI

SARONNO – Doppio appuntamento per domenica 15 novembre alle 14.30 con le escursioni gratuite nei boschi di CamminaForeste Urbane 2026: una passeggiata partirà da piazzale del Municipio a Cassina Rizzardi, mentre l’altra avrà come punto di ritrovo il piazzale del Municipio di Rovellasca – Tutte le info

VEDANO OLONA – Domenica una passeggiata tra i colori del foliage dei boschi della Valle del Quadronna organizzato da Zampe nel Cuore e dalle Guardie Ecologiche Volontarie per vivere la stagione in compagnia dei propri cani – Tutte le informazioni

TRADATE – Nuova domenica di porte aperte al Centro Didattico Scientifico con EcoPlanetario del Parco Pineta che nel pomeriggio propone a bambini e famiglie, giochi, prove da esploratori e percorsi sui sentieri dell’area protetta. – Qui tutte le info

MAMMA E PAPÀ

OPEN DAY – Per i genitori con figli che a settembre dovranno iniziare una nuova scuola, l’autunno è tempo di open day. Ad esempio questo sabato c’è l’Open day . VareseNews dedica alle giornata di presentazione delle scuole uno spazio speciale – Open day 2026

VARESE – Proseguono per tutta la giornata di sabato a Ville Ponti gli Stati generali della scuola digitale, con incontri e laboratori aperti a insegnanti, ragazzi e genitori – Qui tutto il programma

TAINO – Moto e solidarietà in riva al lago per non lasciare nessun bambino senza regalo a Natale. L’iniziativa è aperta anche a chi non va in moto: cittadini, famiglie, commercianti e aziende possono contribuire acquistando un dono e coordinandosi con gli organizzatori – L’iniziativa

SESTO CALENDE – VERGIATE – TRAVEDONA – Scegliere la scuola superiore in tre appuntamenti gratuiti per orientarsi promossi da Fucina Futuro per accompagnare ragazze, ragazzi e famiglie nella scelta della scuola. Iscrizioni aperte. Primo appuntamento il 12 novembre – Il programma nel dettaglio

PER TUTTI – Aprono le mostre di David Tremlett a Villa Panza e di Jago al MA*GA, a Cuvio torna la Festa del Ringraziamento, a Busto Arsizio si chiude la Rassegna di Musica Sacra e a Varese arriva la Coppa Italia di pattinaggio – Che fare nel weekend