Tantissime manifestazioni del weekend per i bambini sono ispirate alla Giornata dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, celebrata in tutto il mondo il 20 novembre. E quindi feste, laboratori, spettacoli e incontri a tema animano soprattutto le città di Busto Arsizio e Castiglione Olona.

Non mancano spettacoli di teatro, burattini e cinema, giochi da condividere e iniziative che strizzano l’occhio al natale in un sabato pieno di sole autunnale e una domenica dal meteo incerto.

SPETTACOLI

VARESE – Domenica 22 novembre alle 17 la compagnia L’Orto degli Ananassi porta in scena a Spazio Yak Tuono, il mio vicino gigante, uno spettacolo per bambini dai 6 anni che intreccia narrazione, musica dal vivo e riflessioni sulla crescita – Lo spettacolo

BUSTO ARSIZIO – Domenica nel Parco del Museo del tessile doppio appuntamento con Tessitori di storie, uno spettacolo itinerante e interattivo a cura delle cantastorie di Dramatrà, dove bambini e famiglie diventano protagonisti della creazione di una fiaba collettiva. L’evento è inserito nel programma di Tutti vogliamo essere Shreck – Come partecipare

VIGGIù – Il festival Terra e Laghi rivoluziona i classici con Il principe ranocchio di Amaltheatro, in scena domenica 22 novembre alle ore 16 sul palco del Teatro Baraggia. Una reinterpretazione in chiave comico-moderna della celebre favola dei fratelli Grimm – L’iniziativa

GAVIRATE – Sabato pomeriggio alle 17 al Cinema Garden di via IV Novembre viene proiettato il film Il fabbricante di Favole, dedicato a Gianni Rodari e realizzato dagli alunni della Scuola Media Carducci nel 2010 con la collaborazione di moltissimi gaviratesi per la regia di Maria Teresa Garzola – La locandina

LEGNANO – Per i più piccoli, al cinema Ratti, continua la rassegna per bambini con proiezioni gratuite. Domenica 22 alle 11 sarà proiettato La Piccola Amelié – Scopri di più

GIOCHI E LABORATORI

BUSTO ARSIZIO – Per tutta la giornata di sabato e domenica, tra Museo Del Tessile, BiBa Kids e la sede di Erba Fina, decine di laboratori creativi, artistici ed espressivi per bambini e ragazzi, dallo yoga alle arti, legati alla celebrazione della Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza nel quadro del calendario di eventi Tutti vogliamo essere Shrek – Come partecipare

OLGIATE OLONA – Sabato pomeriggio la Biblioteca comunale di Olgiate Olona propone dalle 15 alle 16 il laboratorio Costruiamo insieme: dalla carta all’origami rivolto ai bambini dai 7 ai 10 anni – Come partecipare

CUVEGLIO – Partecipazione gratuita a Let us play, l’appuntamento promosso dal Pargolario ogni sabato pomeriggio negli spazi della scuola elementare con tanti giochi in scatola per bambini e ragazzi per divertirsi e stringere nuove relazioni – L’iniziativa

SARONNO – Domenica 22 novembre lo Spazio Art Café di viale Santuario 11 a Saronno ospita il “Torneo di Tardo Autunno”, organizzato dal circolo Scacchi Saronno. Il torneo è aperto a giocatori di ogni età e prevede due competizioni separate – Qui tutte le info

EVENTI

CASTIGLIONE OLONA – In occasione della Giornata Internazionale per i Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, la Città di Castiglione Olona sabato 21 novembre, organizza la 13ª edizione della “Giornata dell’Infanzia”, un appuntamento dedicato ai bambini e alle loro famiglie con un pomeriggio di laboratori creativi, mostre, letture animate e momenti di incontro – Qui tutte le info

TRADATE – Venerdì 20 novembre apre Pollicino, il nuovo ristorante per famiglie di via della Fornace Cortellezzi, con 300 posti, un’ampia area giochi gratuita e una sala Vintage Games. Domenica 22 novembre, a pranzo, spazio alla Cartoon Parade con le mascotte dei cartoni animati e al Babycooking gratuito, dove i bambini potranno preparare la propria pizza – Tutte le informazioni

ASPETTANDO NATALE

ANGERA – Sabato pomeriggio sul lungolago arriva il vaporetto di Sinterklaas, protagonista della tradizionale festa olandese dedicata a San Nicola organizzata in collaborazione con il Comitato Genitori Angera. Con lui sbarcheranno anche i Pieten, che distribuiranno doni ai più piccoli – L’evento

BUSTO ARSIZIO – BAèNatale” parte sabato 21 novembre. Si accendono le luminarie del centro e sfila la parata con Babbo Natale, gli elfi e la marching band. Domenica 22 si accendono anche le luminarie biancoblù di viale Alfieri, con la festa organizzata dall’Associazione Tigrotto per Busto mentre in piazza San Giovanni tornano la pista di pattinaggio, il trenino per i bambini e la casa di Babbo Natale – Tutto il programma

GALLARATE – Sabato 21 novembre, in piazza Libertà alle 18 c’è uno spettacolo coreografico e alle 18.30 si accendono l’albero tradizionale – un abete alto 16 metri con 700 sfere colorate – e le luminarie. Poi la Pro Loco offre cioccolata calda, panettone e vin brulè – Qui i dettagli

OLGIATE OLONA – Apre sabato alle 10 negli spazi di Idea Village il Funtastic! Christmas Park con pista di pattinaggio sul ghiaccio, giostre e attrazioni, spettacoli dal vivo, mascotte, la slitta volante di Babbo Natale e la possibilità per i bambini di incontrarlo e consegnargli personalmente la propria letterina. Entrata a pagamento – I dettagli

VARESE – Domenica 22 novembre prende il via al Sacro Monte il calendario delle merende natalizie con Babbo Natale, organizzato dal Colonne 1921 insieme al Caffè del Borducan. Sei pomeriggi fino al 20 dicembre, dalle 15S alle 17.30, per incontrare Babbo Natale, consegnare la letterina e gustare panettoni, torte, biscotti e bevande calde in un’atmosfera di festa – Tutte le info

CESATE – Anche a Cesate si accende l’atmosfera natalizia. L’Amministrazione comunale ha organizzato per domenica 22 novembre alle 17 un momento di festa per dare ufficialmente il via alle celebrazioni del Natale con l’accensione dell’albero – Qui tutte le info

ESCURSIONI

LEGGIUNO – Sabato 21 novembre escursione fuori porta per i gruppi di cammino di Besozzo che propongono un percorso ad anello di cinque chilometri nei boschi attorno all’Eremo di Santa Caterina del Sasso, con possibilità di visita al complesso monumentale – L’iniziativ

MALNATE – Una camminata tra scorciatoie e rifiuti da raccogliere con “LeBuon&Pratiche” e “Plasticfree” sabato 21 novembre alle 14:15 a partire da piazza San Francesco per esplorare percorsi a piedi poco conosciuti e raccogliere i rifiuti abbandonati lungo il tragitto – Tutte le info

MAMMA E PAPÀ

BUSTO ARSIZIO – Serve un Pit-Stop per mamme e papà è il pomeriggio informale promosso da miniTetris per sabato 21 novembre con un osteopata e due infermiere neonatali. Non una conferenza ma un pomeriggio per condividere strategie di benessere – L’iniziativa

RANCO – Ancora cinque minuti! Questo il titolo dell’incontro dedicato all’uso della tecnologia tra i più piccoli in programma venerdì sera, promosso dal Comitato Genitori e patrocinato dal Comune per offrire ai genitori strumenti concreti e uno spazio di confronto sul consumo digitale dei figli – L’evento

OPEN DAY – Per i genitori con figli che a settembre dovranno iniziare una nuova scuola, l’autunno è tempo di open day. Ad esempio questo sabato c’è l’Open day della scuola dell’infanzia Cattaneo Bianchi di Valle Olona a Varese della primaria di Luvinate. VareseNews dedica alle giornata di presentazione delle scuole uno spazio speciale – Open day 2026

CASSANO MAGNAGO – “Voci e silenzi”: a Cassano Magnago la quinta edizione del Premio Anemos. La quinta edizione dell’evento dedicato alla prevenzione e al rispetto si terrà al Cinema Auditorium con un focus particolare sul mondo della scuola e sulle giovani generazioni – Tutte le info

PER TUTTI – Il fine settimana si colora di eventi, feste e i primi eventi dedicati al Natale. A Clivio torna la Fagiolata in piazza. Al Sacro Monte tre giorni tra libri d’artista, poesia, musica e artigianato. Al cinema otto film da scoprire con “Un Posto Nel Mondo – Che fare nel weekend