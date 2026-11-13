Che fare nel weekend a Varese e nel Varesotto il 13, 14 e 15 novembre

E’ il fine settimana di Glocal. Aprono le grandi mostre a Villa Panza con David Tremlett e al Maga con Jago. Torna a Cuvio la Festa del Ringraziamento: sfilata di trattori e benedizione dei mezzi agricoli. Domenica 15 novembre la Valcuvia celebra la tradizione contadina con una giornata dedicata agli agricoltori e all’amore per la terra. Attesi mezzi agricoli anche dal Canton Ticino, dalla Bergamasca, da Novara e dal Monferrato. A Busto Arsizio Sergio Paolini chiude la Rassegna di Musica Sacra con il concerto in San Giovanni. Domenica 15 novembre alle 16 l’organista sarà protagonista dell’ultimo appuntamento della 47ª edizione. In Basilica un programma da Lübeck a Jehan Alain, passando per Bach, Franck e Bossi. Cento interpreti del pattinaggio a Varese per la Coppa Italia di fascia gold. Sabato 14 e domenica 15 la Acinque Ice Arena ospita la gara di respiro regionale organizzata dalla Varese Ghiaccio.

EVENTI IN EVIDENZA

BRUNELLO – Sabato 14 e domenica 15 novembre, e per tutti i weekend del mese, apre la Bottega Solidale di Good Samaritan in via Santa Maria 20. Uno spazio dedicato alla solidarietà e al consumo responsabile, con prodotti artigianali, accessori, specialità alimentari e idee regalo realizzati dalle donne del progetto Wawoto Kacel in Uganda. La domenica pomeriggio è possibile anche visitare la Chiesa di Santa Maria Annunciata – Tutte le informazioni

VARESE – Villa Panza ospita fino al 7 marzo 2027 David Tremlett. Somebody did Something on the Wall, un progetto espositivo dedicato all’artista britannico. Un percorso attraverso 22 opere che raccontano oltre cinquant’anni di ricerca artistica, accompagnate da documenti inediti e composizioni sonore, con due nuove installazioni permanenti che trasformano il bookshop e la caffetteria della villa – Tutte le informazioni

VARESE – Alla Galleria PUNTO SULL’ARTE di Casbeno è visitabile HORITZÓ, la mostra dedicata agli artisti catalani Tomás Sunyol e Joan Peris, aperta fino al 19 dicembre. Un percorso tra paesaggi urbani, orizzonti mediterranei, luci e colori, con opere che esplorano il confine tra figurazione e astrazione – Tutte le informazioni

INARZO – Domenica 15 novembre Inarzo torna a profumare di cacao: dalle 10 alle 17.30 il centro storico del paese ospita la 14ª Festa del Cioccolato. Le vie del borgo si trasformano in un percorso tutto da assaggiare e da vivere in famiglia, con proposte per grandi e bambini e un’atmosfera già vicina al Natale – Tutte le informazioni

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ALTRI EVENTI

Alto Verbano – Pace, libri e nonviolenza: tre giorni di incontri tra Luino e Germignaga con Eirenefest. Dal 13 al 15 novembre torna Eirenefest, con un programma che spazia dalle mostre ai libri, dal Forum della Pace alla proiezione del documentario premio Oscar “Mr Nobody Against Putin” – Tutte le informazioni

Barasso – Barasso festeggia San Martino: il paese si anima con bancarelle, pranzo e attrazioni per famiglie. Domenica 15 novembre torna il tradizionale appuntamento organizzato dalla Pro Loco: in programma una sessantina di bancarelle, pranzo in oratorio, gonfiabili e il mini trenino per bambini – Tutte le informazioni

Besano – Festa e Mercatino per San Martino a Besano. Domenica 15 le celebrazioni della festa patronale. Dalle 9.30 alle 17.30 il mercatino con 35 espositori tra hobbisti ed associazioni di volontariato – Tutte le informazioni

Busto Arsizio – Con Tutti vogliamo essere Shrek Busto Arsizio celebra per una settimana i diritti dei minori. “Tutti vogliamo essere Shrek. Dietro l’orco il disagio visibile e invisibile degli adolescenti e dei bambini” è il titolo del – Tutte le informazioni

Busto Arsizio – “Un Natale sempre più in grande”: Busto Arsizio presenta BA è Natale 2026. Una parata più scintillante che mai, l’albero in piazza Santa Maria e il ritorno del pianista sospeso. «Il Natale di Busto fa scuola in Italia» – Tutte le informazioni

Busto Arsizio – “Busto Arsizio da scoprire”: a novembre la città “va in scena”. sabato 14 novembre: storie e segreti di Busto Arsizio (adulti) visita guidata teatralizzata itinerante in alcuni luoghi-chiave della città. Ecco come prenotare – Tutte le informazioni

Caronno Varesino – Cena con delitto a Caronno Varesino. Evento organizzato dal Comitato Festa parrocchiale in collaborazione con Gruppo Volontari “Teofilo Bardelli” – Tutte le informazioni

Cuvio – Torna a Cuvio la Festa del Ringraziamento: sfilata di trattori e benedizione dei mezzi agricoli. Domenica 15 novembre la Valcuvia celebra la tradizione contadina con una giornata dedicata agli agricoltori e all’amore per la terra. Attesi mezzi agricoli anche dal Canton Ticino, dalla Bergamasca, da Novara e dal Monferrato – Tutte le informazioni

Cassano Valcuvia – Guido Lorenzetti presenta a Cassano Valcuvia il libro dedicato ai siciliani protagonisti della Resistenza. Sabato 14 novembre alla biblioteca del Centro Documentale Frontiera Nord “Linea Cadorna”, un incontro dedicato alla memoria e al contributo dei siciliani alla storia della Liberazione – Tutte le informazioni

Cittiglio – “Prosit, Cittiglio”: due fine settimana con la Stì Beer Fest. Birra, cucina e tanta musica al FeStìAmo Park nei weekend del 6-7 e del 13-14 novembre. Organizzano gli Alpini, sul palco quattro band e i McChicken Show – Tutte le informazioni

Daverio – A Daverio tre appuntamenti per celebrare i 200 anni dalla nascita di Carlo Collodi. La Biblioteca Comunale dedica il mese di novembre all’autore di Pinocchio con incontri per le scuole, cinema restaurato e un appuntamento sulle avventure del celebre burattino. Per tutto il mese sarà disponibile anche una selezione di libri dedicati all’autore – Tutte le informazioni

Ferno – A Ferno un incontro per promuovere la cultura della legalità. Ospite d’eccezione Luciano Tirindelli. Una serata di testimonianza e riflessione con Tirindelli, già componente della scorta di Giovanni Falcone e presidente dell’Associazione Scorta Falcone “Quarto Savona 15”. – Tutte le informazioni

Gavirate – “Facciamoci vedere, facciamoci sentire”: domenica a Gavirate il ciclismo si unisce per la sicurezza stradale. Ritrovo in Piazza Matteotti per il raduno a concentramento promosso da SC Orinese, Ciclovarese e FCI Varese. Tra i partecipanti anche i grandi nomi delle due ruote – Tutte le informazioni

Ispra – Alla Festa di San Martino a Ispra: tre giorni di solidarietà ed eventi per la Comunità Kayros. Dal 6 al 13 novembre la comunità pastorale si unisce per raccogliere fondi a favore dei giovani del carcere Beccaria – Tutte le informazioni

Scuole – Una comunità che cresce con #ioleggoperché 2026 a Varese dal 7 al 15 novembre. Oltre 550 scuole e 50 librerie della provincia di Varese aderiscono all’iniziativa nazionale degli editori: chiunque può partecipare donando un libro a una delle biblioteche scolastiche coinvolte – Tutte le informazioni

Varano Borghi – Heels to Hills Trail: domenica a Varano Borghi si corre per le donne vittime di violenza. Seconda edizione dell’evento organizzato da 100% Anima Trail ASD: due gare competitive e una camminata, con parte delle quote devolute alla Fondazione Felicita Morandi – Tutte le informazioni

Varese – Open Day alla scuola primaria Gianoli di Laveno Mombello. L’appuntamento è in piazza Santo Stefano, accanto alla chiesa parrocchiale: una mattinata pensata non come una prova, ma come un’occasione per scoprire la scuola attraverso i laboratori e la voce dei suoi studenti e insegnanti – Tutte le informazioni

Varese – La scuola non è un argomento ma un mondo, oltre la cronaca. Il direttore della Tecnica della scuola Alessandro Giuliani racconta precarietà e burocrazia, spinte e controspinte verso la scuola digitale in vista dell’appuntamento di Glocal di venerdì 13 novembre – Tutte le informazioni

Varese – Come arrivare al mercatino della Rasa 2026: navette e orari. Sabato 14 e domenica 15 novembre torna “Luci di Natale alla Rasa”. Tutte le informazioni per raggiungere il mercatino con i bus navetta, gli orari delle corse, le fermate intermedie e i parcheggi disponibili – Tutte le informazioni

MUSICA

Cocquio Trevisago – Musica e solidarietà al Teatro Soms di Caldana: concerto per l’Associazione Parkinson Insubria. Domenica 15 novembre alle 17 l’Ensemble Campo dei Fiori proporrà musiche di Bach, Mozart e Britten. L’ingresso è gratuito e l’iniziativa sostiene l’associazione che dal 2007 affianca malati di Parkinson e famiglie – Tutte le informazioni

Gallarate – Un reading musicale tra parole e grande musica classica per ricordare a Crenna Mario Zocchetti. Un concerto speciale per lo storico vicepresidente di Vivere Crenna, ingegnere e volontario da sempre al servizio della comunità – Tutte le informazioni

Comerio – Musica e socialità a Comerio: in scena il concerto della Filarmonica. Domenica 15 novembre alle ore 10:00 l’esibizione a ingresso libero negli spazi di via Piave 4; al termine dell’evento musicale verrà offerto un aperitivo curato dai soci dell’associazione – Tutte le informazioni

Albizzate – Musica, memoria e solidarietà: ad Albizzate il concerto “Note di Angelo”. Venerdì 13 novembre nella Sala Piotti l’iniziativa promossa dal Fondo nato in memoria del 17enne di Angera scomparso nel 2023, con l’esibizione degli allievi del Liceo Musicale Manzoni – Tutte le informazioni

Cassano Magnago – A Cassano Magnago tre cori protagonisti della seconda edizione del Festival Corale Regionale. Sabato 14 novembre, alle ore 21, la Chiesa di Santa Maria ospiterà una serata dedicata alla musica corale con il Coro Musica et Ludus di Gallarate, il Coro Giovanile Amaranto di Castronno e il Coro Note sul registro, proveniente dalla provincia di Sondrio – Tutte le informazioni

Busto Arsizio – A Busto Arsizio Sergio Paolini chiude la Rassegna di Musica Sacra con il concerto in San Giovanni. Domenica 15 novembre alle 16 l’organista sarà protagonista dell’ultimo appuntamento della 47ª edizione. In Basilica un programma da Lübeck a Jehan Alain, passando per Bach, Franck e Bossi. Ingresso libero – Tutte le informazioni

ARTE E MOSTRE

Varese – Morazzone nel segno della luce: un appuntamento speciale al Sacro Monte per il 400° anniversario. Venerdì 13 novembre un incontro su uno dei capolavori più affascinanti dell’artista: gli affreschi della VII Cappella del Sacro Monte di Varese, incentrata sul mistero della Flagellazione – Tutte le informazioni

Varese – Il metaverso arriva al Museo Castiglioni: tarocchi e arte contemporanea tra archetipi e nuovi linguaggi. Sabato 14 e domenica 15 novembre due appuntamenti tra Antica Casa Balsari e il Museo Castiglioni di Varese con Marcondiro e quindici artisti varesini. Al centro gli Arcani Maggiori, la mostra “Antica Intelligenza” e le nuove possibilità espressive offerte dal metaverso – Tutte le informazioni

Milano – Jago tra Milano e Gallarate: trenta lastre di marmo trasformano il mare in scultura. L’installazione ispirata al mare di Capri resterà al 39esimo piano di Palazzo Lombardia fino al 10 gennaio, mentre a Gallarate le sculture dell’artista dialogheranno con oltre un secolo di arte italiana – Tutte le informazioni

Origgio – A Origgio una mostra a Villa Borletti per riscoprire Marcello Mascherini tra sculture e disegni. Prosegue fino al 15 novembre la mostra antologica “Grazia arcaica, leggerezza moderna”, curata da Lorella Giudici. In esposizione 21 sculture, 29 disegni e numerose opere grafiche per riscoprire un protagonista dell’arte italiana del Novecento – Tutte le informazioni

Como – Arte e impegno sociale si incontrano nella mostra di Paolo Pelizzoli alla Cisl. Dal 15 novembre al 18 dicembre la sede di via Fratelli Recchi ospita una selezione di opere dedicate a giustizia, partecipazione, resilienza e pace, proseguendo la collaborazione tra il sindacato e l’artista varesino – Tutte le informazioni

Luino – A Villa Hussy di Luino una mostra su come convertire la spesa militare in investimenti sociali. Dal 13 al 19 novembre, nell’ambito dell’Eirenefest, il Tavolo per la Pace dell’Alto Verbano presenta il dossier del Centro Nuovo Modello di Sviluppo. Inaugurazione sabato 14 alle 11 – Tutte le informazioni

Saronno – Saronno ospita “Contro Natura”, il viaggio artistico di Antonio De Blasi tra le ferite del pianeta. Un percorso espositivo con circa quaranta opere realizzate a matita che unisce la denuncia ecologica alla ricerca estetica attraverso immagini simboliche e visioni surreali – Tutte le informazioni

INCONTRI

Varesotto – Gallarate: a Spazio 23 un pomeriggio tra letteratura e musica con Camilla Sernagiotto e Carù. Un viaggio tra le geografie e le memorie del rock curato da Carù che vedrà la partecipazione dell’autrice e gli accompagnamenti musicali dal vivo alla chitarra firmati da Elton Novara – Tutte le informazioni

Castiglione Olona – A Castiglione Olona la biblioteca è un gioco. La partecipazione è gratuita su prenotazione, fino ad esaurimento posti – Tutte le informazioni

Gornate Olona – San Martino al Monastero di Torba: alla scoperta delle tradizioni contadine e dei vini del territorio. Una visita guidata tra storia, cultura contadina e tradizioni enologiche, con una degustazione dei vini di Cascina Ronchetto, azienda vitivinicola di Morazzone. Appuntamento domenica 15 novembre 2026. Posti limitati, acquisto dei biglietti online – Tutte le informazioni

Maccagno Con Pino e Veddasca – Le ricette del Centrosinistra per una vera sicurezza, se ne parla a Maccagno con l’onorevole Matteo Mauri. Appuntamento al Punto d’Incontro sabato 14 novembre. Presente il Deputato dem e Responsabile nazionale di sicurezza e cybersecurity del PD Matteo Mauri – Tutte le informazioni

Varano Borghi – Presentazione del libro ”La levatrice di Olonia” a Varano Borghi. Alla Biblioteca l’appuntamento con l’autore Mario Alzati. Un evento ad ingresso libero e gratuito – Tutte le informazioni

CINEMA E TEATRO

Varese – Danza e parole per raccontare le ferite e la cura di sé: arriva a Varese “NO” di Annalisa Limardi. Venerdì 13 novembre a Carrozze Hub il secondo appuntamento della rassegna teatrale “Attraversamenti. Le vie della cura” con uno spettacolo che intreccia danza contemporanea, parola e musica elettronica – Tutte le informazioni

Uboldo – Alla Casa dei Talenti di Uboldo arriva la comicità di Ippolita Baldini. Venerdì 13 novembre alle 21, nell’ambito della rassegna Aritmie, va in scena lo spettacolo “Io, Roberta Ippolita Lucia”. Ingresso libero – Tutte le informazioni

Cuveglio – Sul palco di Cuveglio arriva “Oscar”: secondo appuntamento con la rassegna teatrale della Lilt. Venerdì 13 novembre 2026 la Compagnia Dimensione Teatro porta in scena a Cuveglio la commedia brillantissima “Oscar”. – Tutte le informazioni

Castiglione Olona – Al via il “Cineclub” alla Biblioteca di Castiglione Olona: proiezioni a sorpresa e cineforum. La Biblioteca “G. Battaini” lancia tre appuntamenti cinematografici tra novembre e dicembre con la guida del critico Alessandro Leone. Per stimolare la curiosità, i titoli dei film rimarranno segreti fino al momento della proiezione – Tutte le informazioni

Cassano Valcuvia – Spettacolo, cena e incontro con gli artisti. A Cassano Valcuvia in scena CA-NI-CI-NI-CA. Lo spettacolo affronta il tema dello sfruttamento lavorativo nelle filiere agroalimentari (in particolare in quella della salsa di pomodoro), visto come un fenomeno sistemico determinato dalle dinamiche di un sistema produttivo dominato dalla Grande Distribuzione Organizzata – Tutte le informazioni

Lavena Ponte Tresa – Teatro e attualità a Lavena Ponte Tresa con lo spettacolo “Wet Floor”. Il thriller teatrale firmato dal drammaturgo Fabio Pisano arriva sul palco della Sala Polifunzionale per interrogare il pubblico sul peso della responsabilità mediatica e sui rischi legati alla diffusione incontrollata delle informazioni nell’era digitale – Tutte le informazioni

Malnate – “Liberi dentro”, a Malnate il documentario girato in carcere e il dialogo con la direttrice della Casa Circondariale di Monza. Sabato 14 novembre alle 17, nell’Aula Magna «Falcone e Borsellino», la proiezione del film di Thomas Torelli con Daniel Lumera e una conferenza esperienziale. Ingresso libero – Tutte le informazioni

Travedona Monate – La Valle Scalza, il documentario sulla Val Grande al cinema di Travedona Monate. L’evento organizzato dal Cai di Varano Borghi insieme al Cineteatro Santamanzio racconta la storia di chi ha deciso di vivere in solitudine sulle montagne – Tutte le informazioni

ESCURSIONI

Saronno – CamminaForeste Urbane 2026, quattro passeggiate nel verde del Parco del Lura tra Saronno e il Saronnese. Dal 7 al 15 novembre sono in programma quattro appuntamenti gratuiti nei boschi del Parco del Lura, tra Bregnano, Saronno, Cassina Rizzardi e Rovellasca – Tutte le informazioni

Varese – Da Bregazzana alla Rasa a piedi con le “Lanterne Erranti” per il mercatino di Natale. Sabato 14 novembre viene riproposta la tradizionale camminata a piedi nei sentieri del Parco Campo dei Fiori per raggiungere il celebre mercatino natalizio con rientro al buio e lanterne a led – Tutte le informazioni

Vedano Olona – A Vedano Olona una passeggiata tra i colori del foliage nella Valle del Quadronna. Domenica 15 novembre un pomeriggio tra i boschi e i sentieri dell’area protetta organizzato da Zampe nel Cuore e dalle Guardie Ecologiche Volontarie per vivere la stagione in compagnia dei propri cani – Tutte le informazioni

SPORT

Pattinaggio Artistico Su Ghiaccio – Cento interpreti del pattinaggio a Varese per la Coppa Italia di fascia gold. Sabato 14 e domenica 15 la Acinque Ice Arena ospita la gara di respiro regionale organizzata dalla Varese Ghiaccio – Tutte le informazioni

Gorla Minore – Gorla Minore si prepara alla “ColorELERun”: sport, colori e memoria nel segno di Elena Giudici. La corsa non competitiva di 3 chilometri tornerà domenica 15 novembre per ricordare la testimonial Telethon Elena Giudici. L’evento vedrà la mobilitazione di 70 volontari e numerose associazioni del territorio – Tutte le informazioni

Cassano Magnago – Torna a Cassano Magnago la Val dei Prati Trail. La corsa è alla sesta edizione ed è dedicata alla memoria di Braviello Antoine – Tutte le informazioni

Cassano Magnago – A Cassano Magnago la sesta edizione del “Val dei Prati Trail”. Un ricco pacco gara, i riconoscimenti per i migliori classificati e il ricordo di Baviello Antoine caratterizzano la nuova edizione della corsa campestre organizzata nella cittadina della provincia di Varese – Tutte le informazioni

Gazzada Schianno – Gazzada Schianno “In ballo”: divertimento e passione con il “Trofeo Città di Varese”. Domenica 15 novembre al palazzetto dello sporto un grande appuntamento promosso dall’ASD Family Dance e aperto a tutti gli amanti del ballo – Tutte le informazioni

Mesenzana – Memoria e natura a Mesenzana con la camminata “Trekking Penne Nere” sui luoghi della Frontiera Nord. Domenica 15 novembre torna l’escursione promossa dal Comune di Mesenzana e dall’A.N.A. Sezione di Luino in ricordo dei caduti della Prima Guerra Mondiale. Un percorso ad anello di 12 km tra le trincee, le gallerie e i fortificazioni della Linea Cadorna – Tutte le informazioni

CHE FARE A LEGNANO E NELL’ALTO MILANESE