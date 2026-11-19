Chiamata in azzurro per Andrea Calzavara che sogna l’esordio con l’Italia
Il play di Cavaria con Premezzo, in forza a Udine, nell'elenco dei convocati di Banchi per le sfide con Turchia e Serbia. Nessun giocatore della Openjobmetis impegnato in azzurro
C’è anche Andrea Calzavara nell’elenco dei giocatori chiamati dal commissario tecnico Luca Banchi in vista della prossima “finestra” per le Nazionali di basket, ovvero le partite valide per la qualificazione ai Mondiali 2027: l’Italia affronterà la Turchia a Roma giovedì 26 novembre e la Serbia a Belgrado domenica 29.
Si tratta della seconda convocazione a un raduno della Nazionale senior per il playmaker di Cavaria con Premezzo (foto APU Udine), cresciuto nel settore giovanile della Robur et Fides e ora in forza alla Old Wild West Udine. A quasi 25 anni – li compirà il 16 dicembre – Calzavara spera di compiere l’ennesimo passo avanti di una carriera costruita gradino dopo gradino: la convocazione precedente (a febbraio) non era coincisa con un impiego in partita. Vedremo se questa sarà la volta buona per l’esordio ufficiale in azzurro.
Il c.t. toscano, fresco di ingaggio da parte dell’Olimpia Milano, ha incluso Calzavara nel primo gruppo di giocatori che si ritroverà all’Acqua Acetosa di Roma: con lui ci sono Awudu Abass, Nicola Akele, Leonardo Candi, Guglielmo Caruso, Giovanni Emejuru, Nico Mannion, John Petrucelli, Marco Spissu, Amedeo Tessitori, Stefano Tonut, Giovanni Veronesi oltre a Lodovico Deangeli, Andrea Loro e Cheickh Niang e Mirza Alibegovic. Dal 25 novembre si aggregheranno Tommaso Baldasso, Momo Diouf, Francesco Ferrari, Giampaolo Ricci e Darius Thompson seguiti nei giorni successivi da Gabriele Procida e Alessandro Pajola che saranno a disposizione per la gara di Belgrado contro la Serbia.
In questa occasione quindi Banchi non ha chiamato alcun giocatore della Openjobmetis né i varesini impegnati in NCAA, ovvero Elisee Assui e Luigi Suigo, che invece erano stati coinvolti all’inizio di questo ciclo di qualificazioni. Per l’Italia sono partite delicate: gli azzurri avevano superato alla grande il primo girone (5 vinte e una sola sconfitta, all’esordio a Tortona con l’Islanda) ma poi hanno perso in estate con Serbia e – soprattutto – Bosnia complicando il proprio cammino.
In questa finestra gli azzurri, terzi (5 vinte e 3 perse totali) affronteranno le prime due del girone: la Turchia è imbattuta (8-0) e già qualificata, la Serbia di Avramovic segue a ruota (6-2). Il match contro i turchi si disputerà al PalaEur con l’Italbasket che torna a giocare a Roma dopo vent’anni: in tribuna è prevista anche la presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.
LUCI A MASNAGO – Le convocazioni dell’Italia saranno citate anche nella puntata di “Luci a Masnago” in onda giovedì 19 in diretta su Radio Materia a partire dalle 14,45 e disponibile successivamente in formato podcast. Con i tre conduttori – Luca Antonelli, Francesco Brezzi e Damiano Franzetti – sarà in studio Mauro Villa, il giovane italo-argentino della Openjobmetis.
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