Un pomeriggio dedicato all’arte, alla creatività e all’immaginazione, per raccontare il futuro attraverso immagini, colori e storie. Giovedì 19 novembre alle 17.30 la libreria Ubik di Varese, in piazza Podestà, ospiterà l’artista Chicco Colombo per l’incontro dal titolo «Murales animati & racconti sul futuro».

Al centro dell’appuntamento ci saranno i lavori dell’artista, che attraverso murales, pupazzi e animazioni dà vita a personaggi e mondi fantastici. Un linguaggio artistico che unisce diverse forme espressive e invita a guardare la realtà con curiosità, lasciando spazio all’immaginazione.

Durante l’incontro sono previste proiezioni dal vivo di animazioni artistiche e racconti d’autore, attraverso i quali Colombo accompagnerà il pubblico alla scoperta di nuove visioni di un futuro possibile.

Le immagini e i personaggi delle sue opere diventeranno così il punto di partenza per un racconto che mette insieme arte e fantasia, offrendo uno sguardo originale sul domani.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.vienineimieisogni.it oppure contattare il numero WhatsApp 393 93315016.