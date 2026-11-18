Chicco Colombo racconta il futuro tra murales, pupazzi e animazioni alla libreria Ubik di Varese
Giovedì 19 novembre alle 17.30 l'artista sarà protagonista di un incontro tra arte, fantasia e racconti d'autore, con proiezioni dal vivo delle sue animazioni artistiche
Un pomeriggio dedicato all’arte, alla creatività e all’immaginazione, per raccontare il futuro attraverso immagini, colori e storie. Giovedì 19 novembre alle 17.30 la libreria Ubik di Varese, in piazza Podestà, ospiterà l’artista Chicco Colombo per l’incontro dal titolo «Murales animati & racconti sul futuro».
Al centro dell’appuntamento ci saranno i lavori dell’artista, che attraverso murales, pupazzi e animazioni dà vita a personaggi e mondi fantastici. Un linguaggio artistico che unisce diverse forme espressive e invita a guardare la realtà con curiosità, lasciando spazio all’immaginazione.
Durante l’incontro sono previste proiezioni dal vivo di animazioni artistiche e racconti d’autore, attraverso i quali Colombo accompagnerà il pubblico alla scoperta di nuove visioni di un futuro possibile.
Le immagini e i personaggi delle sue opere diventeranno così il punto di partenza per un racconto che mette insieme arte e fantasia, offrendo uno sguardo originale sul domani.
Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.vienineimieisogni.it oppure contattare il numero WhatsApp 393 93315016.
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