Finisce 0-0 la sfida della tredicesima giornata tra Crema e Solbiatese, al termine di una gara combattuta e ricca di episodi. I padroni di casa sbagliano anche un calcio di rigore nel primo tempo, mentre la Solbiatese resta in inferiorità numerica per l’espulsione di Cosentino.

Primo tempo

L’avvio è subito vivace e all’ottavo minuto Recino serve di sponda Lucchini, ma il portiere della Solbiatese Chironi blocca in sicurezza. Due minuti più tardi un rimpallo favorisce la ripartenza di Monteiro, fermata dalle chiusure di Davighi e Maianti. Al ventiquattresimo Arpini mette un pallone invitante in area senza trovare compagni pronti alla deviazione. Un minuto dopo arriva la svolta del primo tempo: rosso diretto per Cosentino per un fallo antisportivo in area di rigore, ma al ventottesimo Recino fallisce la trasformazione dal dischetto. Al trentesimo la Solbiatese trova anche il gol con Gasparri, annullato però per posizione di fuorigioco. Nel finale di frazione, al quarantatreesimo, Chironi si esalta due volte: prima sul tentativo di Recino su sponda di Lucchini e poi sulla conclusione di Vitellaro.

Secondo tempo

Nella ripresa la Solbiatese prova a rendersi pericolosa al nono minuto con una ripartenza di Monteiro neutralizzata da un buon intervento di Davighi. Due minuti dopo Vitellaro calcia da fuori area, ma Chironi respinge ancora in calcio d’angolo. Al quindicesimo minuto la Solbiatese spreca una buona chance con Pandullo, che da ottima posizione manda alto sopra la traversa. Il Crema replica al ventunesimo con Recino che cerca Braidich senza riuscire a completare l’assist, mentre al ventinovesimo Chironi si oppone nuovamente alla conclusione di Braidich. Nel finale, al quarantunesimo, Martinez prova la botta dal limite dell’area, ma Maianti risponde con prontezza negando il gol. Dopo gli ultimi assalti il triplice fischio sancisce lo 0-0.

IL TABELLINO

CREMA – SOLBIATESE 0-0 (0-0)

Crema: Maianti, Arpini (12′ st Braidich), Ogliari, Tunesi (35′ st Tomella), Serioli, Davighi, Abbà (18′ st Pessolani), Longhi, Recino (27′ st Pagano), Lucchini, Vitellaro. A disposizione: Finardi, Vailati, Shiuku, Peli, Donkoh. Allenatore: Piccolo

Solbiatese: Chironi, Valsena (30′ pt Puka), Lo re, Gasparri (38′ st Silla), Henry (1′ st Vergato), Suatoni, Gabrielli, Cosentino, Monteiro (38′ st Martinez), Pietra, Pandullo (23′ st Galdo). A disposizione: Mandracchia, Scapinello, Dagrado, Angele. Allenatore: Aletti

Arbitro: Mattia Tinelli di Verona (Paolo Seminara di Reggio Emilia; Tommaso Manassero di Piacenza)

Note: – Ammoniti: Longhi (C), Davighi (C), Aripini (C), Gabrielli (S), Silla (S). Espulsi: Cosentino (S); Concolato (S)

SERIE D GIRONE D – XIII GIORNATA

Castellanzese – Pavia 4-2; Cittadella Modena – Pro Patria 1-1; Crema – Solbiatese 0-0; Lentigione – Varesina 3-2; Oltrepò – Arconatese 1-0; Pontedera – Sant’Angelo 1-1; Pro Sesto – Pistoiese 1-1; Tropical Coriano – Casatese Merate 0-2; Varese – Correggese 1-1.

CLASSIFICA: Pistoiese 29; Lentigione 27; Casatese Merate, Pro Patria 25; Castellanzese 22; Pro Sesto, Sant’Angelo, Cittadella Modena, Solbiatese, Crema 19; Pavia 17; Correggese 16; Varese 15; Varesina 14; Tropical Coriano 9; Pontedera, Oltrepò 8; Arconatese 6.

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