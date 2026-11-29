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PAVIA – VARESE 0-0 | LA SALA STAMPA

ANDREA CICERI (Allenatore Varese): «È stata un primo tempo vibrante e veloce, in cui entrambe le squadre hanno speso tanto e prodotto in chiave offensiva: l’astinenza dalla vittoria da cinque partite ci ha portato a fraseggiare con un po’ meno serenità e con qualche fallo in più, ma ho visto una squadra che ha creato e si è avvicinata al gol, sapendo gestire dietro le ripartenze del Pavia. Nel secondo tempo la partita è stata più bloccata e sofferta, con più palleggio loro e poche occasioni per l’importanza della posta in palio: portiamo a casa un pareggio che muove la classifica e di cui faremo tesoro. Ha pesato anche l’uscita di Piantoni, che a centrocampo ci dà energia e ci permette di tenere Barzotti davanti, costringendoci ad adattarlo a mezzala con la coperta corta e senza riuscire a tenere palla e salire con la stessa qualità a gara in corso».

CICERI 2: «Sul mercato dico la verità: non mi aspetto granché, perché in questa fase per una squadra che lotta per salvarsi è difficile trovare chi migliori con certezza chi è qui dall’inizio, si allena e ci tiene, salvo colpi fuori categoria che oggi non sono semplici. Siamo vigili con la società per eventuali occasioni, ma la coperta corta si sposta: ora siamo in difficoltà a centrocampo tra l’assenza di Malinverno, l’uscita di Piantoni e Beretta dolorante, mentre poche settimane fa era in attacco, quindi dobbiamo lottare con chi c’è per uscire dalle zone calde. Contro la Pistoiese affrontiamo la squadra più forte del campionato e dovremo farci trovare pronti, magari ribaltando la sorte con gli avversari sui pali e noi a segno nell’unica occasione: lo firmerei subito».

PABLO GRANOCHE (Allentore Pavia): «Abbiamo trovato una squadra tosta e ostica, come sapevamo già prima, e ne è venuta fuori una gara dura, maschia, intensa ed equilibrata, tanto che ci sono stati sette pareggi su nove partite del girone: un dato che dimostra quanto serva restare sempre sul pezzo e in equilibrio perché la classifica può cambiare in poco tempo. Mi tengo il punto con onestà, perché nel primo tempo loro hanno colpito una traversa e Gincilla ha fatto una grande parata, ma abbiamo avuto le nostre occasioni e nell’arco dei novanta minuti la sfida è stata abbastanza equilibrata; dispiace solo che nell’ultimo quarto d’ora, con loro tutti abbassati, non siamo riusciti a essere precisi negli ultimi metri per creare un’occasione pulita.»

ANDREA PIANTONI (Giocatore Varese): «Non mi è mai capitato questo tipo di infortunio, quindi spero che la visita della prossima settimana abbia un buon esito; sulle due occasioni che ho avuto, la prima era forse un po’ troppo centrale ma forte, mentre sulla seconda il portiere ha fatto una gran parata da vicino, e anche stavolta siamo partiti forte come spesso a inizio campionato senza riuscire a sbloccarla. Con la mia uscita e lo spostamento di Barzotti in mezzo era abbastanza normale che la squadra si abbassasse visto che loro hanno spinto forte, ma siamo stati bravi ad adattarci e abbiamo comunque conquistato un punto fuori casa. Siamo vivi perché ogni domenica entriamo dal primo minuto con la giusta cattiveria, ma ci manca quell’episodio positivo per sbloccare la gara e gestirla con più tranquillità: speriamo arrivi già settimana prossima, quando ci aspetta una battaglia per provare a strappare punti alla capolista».

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